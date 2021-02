L’UE convoque l’ambassadeur à Cuba pour une lettre à Biden

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a chargé l’ambassadeur du bloc à Cuba de retourner à Bruxelles «pour expliquer» la décision de signer une lettre controversée au président américain Joe Biden.

La convocation de l’ambassadeur de l’UE, Alberto Navarro, intervient après que 16 eurodéputés – dont plusieurs législateurs de haut niveau – aient envoyé cette semaine une lettre à Borrell exhortant le chef diplomatique à licencier Navarro.

Les eurodéputés ont critiqué plusieurs actions de l’ambassadeur, notamment son «initiative inacceptable» au début du mois de signer une lettre ouverte à Biden exhortant le président américain «à prendre personnellement des mesures exécutives» pour lever les restrictions aux affaires et aux voyages contre Cuba. La lettre exhortait les États-Unis à «cesser d’être un voisin hostile» à Cuba et à «cesser de s’ingérer dans nos affaires intérieures».

« Nous avons reçu [the MEPs] lettre et ont demandé à l’ambassadeur de venir à Bruxelles pour fournir des explications »à Borrell, a déclaré un porte-parole de l’UE en réponse aux questions de POLITICO. «Entre-temps, nous lui avons demandé de fournir une note détaillant la question.»

Bien que le porte-parole n’ait pas dit si Borrell allait limoger l’ambassadeur, sa convocation à Bruxelles peut être considérée comme une forte réprimande.

Borrell lui-même a critiqué publiquement l’embargo américain contre Cuba lors d’une conférence de presse avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov au début du mois. Cependant, le fait qu’un haut diplomate de l’UE – apparemment de sa propre initiative – ait signé une lettre exigeant le dirigeant américain a soulevé des sourcils, les eurodéputés notant qu’il s’était adressé à «un gouvernement d’un pays tiers, ami et allié de l’UE, auquel il n’est pas accrédité. » Les autres signataires de la lettre à Biden étaient pour la plupart des citoyens cubains ordinaires, notamment des artistes, des professeurs, des journalistes et des étudiants universitaires.

Dans leur plainte à Borrell, les eurodéputés ont qualifié l’action de l’ambassadeur «d’acte grave dans une ligne d’action totalement malheureuse et erratique concernant ce que devrait être la défense de nos intérêts et de nos valeurs».

«Un tel comportement, en plus d’être inapproprié, est totalement étranger aux fonctions et aux normes de conduite qui devraient régir un représentant diplomatique de l’UE», ont écrit les eurodéputés, qui comprenaient la vice-présidente du Parlement européen pour les relations avec l’Amérique latine, Dita Charanzová, et le vice-président du groupe de centre-droit du Parti populaire européen, Esteban González Pons.

«Nous considérons que l’ambassadeur actuel n’est pas digne des hautes fonctions qu’il occupe et dont il est chargé et nous vous demandons instamment de procéder à son remplacement immédiat», ont-ils écrit.

Les restrictions américaines sur les affaires et les voyages à Cuba avaient été levées par l’ancien président américain Barack Obama en 2014, mais ont été réintroduites par Donald Trump en 2017.

Alors que l’UE condamnait la décision de Trump, le Parlement européen a fait pression sur le bloc pour qu’il réduise les critiques et trouve une position commune avec les États-Unis sur Cuba depuis que Biden est entré à la Maison Blanche.

Cette histoire a été mise à jour.