Le Sénat américain vote pour poursuivre la destitution de Trump

Donald Trump a perdu une bataille d’ouverture clé le premier jour de son procès de destitution, le Sénat américain ayant voté qu’il est autorisé à le juger même s’il a quitté ses fonctions.

Le procès s’est ouvert au Sénat avec une vidéo graphique de l’attaque meurtrière du 6 janvier contre le Congrès, avec l’ancien président montré dans des images alors qu’il provoquait une foule de rassemblement pour marcher vers le Capitole et leur a dit de «se battre comme un enfer» pour annuler son élection. défaite contre Joe Biden.

La présentation détaillée et émouvante des démocrates a été suivie d’arguments sinueux et parfois conflictuels de l’équipe de défense de Trump, qui a insisté sur le fait que ses remarques étaient protégées par le premier amendement et qu’il ne pouvait pas être condamné en tant qu’ancien président.

Même les partisans de M. Trump au Sénat ont grimacé, plusieurs affirmant que ses avocats n’étaient pas utiles dans son cas.

Les sénateurs siégeant en tant que jurés, dont beaucoup ont fui eux-mêmes pour leur sécurité le jour de l’attaque, ont regardé et écouté, incapables d’éviter la vidéo discordante des partisans de Trump se battant devant la police pour prendre d’assaut les couloirs, les drapeaux de Trump agitant.

Alors que de nombreuses opinions sont prises, les sénateurs seront confrontés à leur propre moment pour décider de condamner ou d’acquitter M. Trump de la seule accusation «d’incitation à l’insurrection».

Le lourd poids émotionnel du procès ponctue l’héritage durable de M. Trump en tant que premier président à faire face à un procès en destitution après avoir quitté ses fonctions et premier à être destitué à deux reprises.

Le siège du Capitole a stupéfié le monde alors que des centaines d’émeutiers ont saccagé le bâtiment pour tenter d’arrêter la certification de la victoire de M. Biden.

Il s’agissait d’une attaque domestique, au cours de laquelle cinq personnes sont mortes, contre le siège du gouvernement du pays, contrairement à aucun de son histoire.

« C’est un crime et un délit élevés », a déclaré le démocrate du Maryland Jamie Raskin. dans les remarques liminaires.

«Si ce n’est pas une infraction impénétrable, alors il n’y a rien de tel.»

Les avocats de M. Trump insistent sur le fait qu’il n’est pas coupable car ses paroles enflammées ne sont que des figures de style. – AP