Irlande 32 Angleterre 18: Notes des joueurs de l’Irlande

15 Hugo Keenan – Impeccable et super sécurisé sous la balle haute. Grand rassemblement pour le coup de pied croisé de Sexton. Une trouvaille de la saison. Évaluation: 8

14 Keith Earls – Était toujours à la recherche d’action et a poussé May à l’extérieur pour montrer un peu de gaz et de sang-froid pour son essai. Évaluation: 9

13 Robbie Henshaw – Défense, attaque, plaquage, balles hautes, il avait tout pour plaire et a établi dès le début une norme à suivre pour les autres joueurs. Et ils l’ont fait. Évaluation: 9

Tadhg Beirne a continué sa forme exceptionnelle des Six Nations lors de la victoire contre l’Angleterre. Photographie: Inpho



12 Bundee Aki – A fait ce qu’il fait avec agressivité et volonté de prendre des portées. Mais le carton rouge insouciant avec 17 minutes restantes était une ruée de sang. Évaluation: 5

11 Jacob Stockdale – N’a pas eu l’espace qu’il aurait pu aimer mais a travaillé dur bien que l’essai tardif de Young ait été de son côté. Évaluation: 6

Dix Johnny Sexton – A frappé toutes ses pénalités, brisant la barre des 100 points contre l’Angleterre. A conduit et dirigé l’équipe. Évaluation: 9

9 Conor Murray – Joli retour à la chemise. Carton jaune mis à part, il a été formidable dans les jeux défensifs et a fait preuve de leadership. Évaluation: 8

1 Dave Kilcoyne – Arrêt après 20 minutes pour une HIA. Pas assez de temps pour grandir et l’ouverture a été la période fragile de l’Irlande. Évaluation: 6

2 Rob Herring – Juste un sur-lancer dans l’alignement ainsi marqué là-haut. Une journée bien remplie et une bonne performance. Évaluation: 7

3 Tadhg Furlong – Dominé Vunipola dans la mêlée, le premier un penalty pour l’Irlande pour aller 13-6. Encore une fois, le taux de portage et de travail était super chargé. Évaluation: 9

4 Iain Henderson – L’agression habituelle et la menace d’alignement. Il a également retardé Itoje au début du match alors que l’Irlande se mettait en place. Évaluation: 8

5 Tadhg Beirne – Perturbé l’alignement de l’Angleterre et remporté une série de revirements tout au long du match. Encore une sortie impressionnante. Évaluation: 9

6 CJ Stander – Son dernier quart de travail fait des verges difficiles et des plaquages. Resté debout lorsque triple équipe. Une autre sortie percutante et difficile en teck. Évaluation: 8

7 Josh van der Flier – N’a jamais cessé de s’attaquer et a livré un rendement énorme. A dépouillé le ballon de Billy Vunipola. Pas facile. Évaluation: 8

8 Jack Conan – Frappé le ballon pour l’essai d’Earls et en a ajouté un lui-même en courant sur Cowan-Dickie. Retour impressionnant. Évaluation: 9

L’Irlande Jack Conan marque le premier essai du match à l’Aviva. Photographie: Inpho



Entraîneur-chef Andy Farrell – Sous pression pour livrer et l’a fait. Un départ lent de l’Irlande mais ils ont pris des risques et ont finalement possédé le tableau de bord jusqu’à la fin et un homme à terre. Évaluation: 8

Remplacements – Un radeau d’entre eux est entré dans le jeu avec Aki hors du terrain. Pourtant, ils ont apporté l’énergie dont ils avaient grand besoin et bien que l’Angleterre ait marqué, Sexton l’a fait aussi du tee. Évaluation: 9