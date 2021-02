Ursula von der Leyen écarte les appels des députés irlandais au sujet de l’article 16

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a reconnu que «des erreurs ont été commises» dans le processus qui a conduit à l’utilisation de l’article 16 le mois dernier dans une bévue qui a déstabilisé le délicat règlement post-Brexit de l’Irlande du Nord.

Le chef de la commission a fait ces remarques dans une allocution au Parlement européen sur la stratégie vaccinale de l’UE, dans laquelle elle a reconnu que l’approbation des vaccins avait été trop lente et que la difficulté de la production de masse avait été sous-estimée.

«Permettez-moi un mot sur l’île d’Irlande. L’essentiel est que des erreurs ont été commises dans le processus menant à la décision. Et je le regrette profondément. Mais au final, nous avons bien compris », a déclaré le Dr von der Leyen aux députés.

«Je peux vous assurer que ma commission fera tout son possible pour protéger la paix en Irlande du Nord, comme elle l’a fait tout au long du processus du Brexit.»

Elle n’a pas donné de détails aux eurodéputés sur la manière exacte dont l’erreur s’était produite, rejetant les appels des représentants irlandais de tous les horizons politiques.

«Comment la décision a-t-elle été prise, qui a pris la décision et pourquoi?» Billy Kelleher du Fianna Fáil a demandé à la chambre du parlement en réponse au discours du Dr von der Leyen.

«Ce sont des questions fondamentales car nous devons mettre en place des mécanismes pour garantir que les commissions à l’avenir ne commettront pas d’erreurs similaires.»

Grace O’Sullivan, du Parti vert, a qualifié l’utilisation de l’article 16 de «grave erreur».

Situation délicate

«Président, vous avez dit ce matin qu’au bout du compte, vous aviez presque raison. Monsieur le Président, vous n’avez pas bien compris », a déclaré Mme O’Sullivan. «Quelles mesures concrètes allez-vous mettre en place pour rassurer les habitants de l’Irlande du Nord et du Sud que la situation délicate sur l’île d’Irlande n’est plus jamais menacée comme celle-ci?

Avant la comparution du Dr von der Leyen au parlement, les députés irlandais de presque tous les groupes politiques l’avaient appelée pour expliquer comment l’erreur avait été commise.

Dans une lettre ouverte supplémentaire publiée mercredi matin, le Fianna Fáil, le Sinn Féin, les députés verts et indépendants ont appelé au renforcement des liens entre les institutions de l’UE et le Nord, y compris la création d’un bureau de l’Assemblée d’Irlande du Nord dans le bâtiment du Parlement européen.

Chris MacManus, du Sinn Féin, a déclaré qu’un engagement direct des communautés d’Irlande du Nord et de leurs représentants politiques était nécessaire pour assurer un contrôle démocratique du protocole.

«Madame la présidente, il est inacceptable que la commission n’ait pas vu le potentiel de déstabiliser l’accord de retrait et le Vendredi saint [BELFAST]Accord en proposant l’utilisation de l’article 16 du Protocole », a déclaré M. MacManus. «Maintenant, nous devons nous assurer que le fiasco ne se répète pas, et cela consiste en partie à prendre le téléphone vers Dublin et Belfast.»

Au sujet du déploiement des vaccins dans l’UE, le Dr von der Leyen a déclaré que 26 millions de doses de vaccin avaient été administrées et qu’à la fin de l’été, 70 pour cent des adultes de l’union de 27 membres auraient dû être vaccinés.

Elle a défendu la décision de se procurer conjointement des vaccins en tant que bloc, affirmant que si chaque État membre avait négocié indépendamment avec les sociétés pharmaceutiques, cela aurait été une «folie économique» qui aurait conduit à ce que seuls quelques grands pays aient des doses garanties.

«Et pourtant, c’est un fait que nous ne sommes pas aujourd’hui où nous voulons être dans la lutte contre le virus», a-t-elle déclaré. «Nous étions en retard avec l’approbation. Nous étions trop optimistes sur la production de masse. Et peut-être étions-nous également trop certains que les commandes seraient effectivement livrées à temps. »