La variante britannique du virus Kent devient plus résistante, préviennent des scientifiques

LONDRES – La variante dominante du coronavirus au Royaume-Uni devient plus résistante aux vaccins, ont averti des experts scientifiques.

Deux scientifiques de premier plan au Royaume-Uni ont averti mercredi que la variante du virus identifiée pour la première fois dans le Kent avait acquis la même mutation E484K sur sa protéine de pointe qui en fait la variante sud-africaine. si inquiétant pour les experts.

Les autorités de santé publique surveillent de près deux variantes émergentes du Royaume-Uni. La première de ces deux variantes locales a principalement été trouvée à Bristol et dans le sud-ouest, où les experts ont confirmé 15 cas, avec six autres dans d’autres régions d’Angleterre. La deuxième variante est localisée à Liverpool et dans le nord-ouest, avec un groupe de 42 cas confirmés à ce jour.

Sharon Peacock, directrice exécutive et présidente du COVID-19 Genomics UK Consortium (COG-UK), a déclaré à POLITICO dans une interview que c’était une «grande préoccupation» car mutation a été associée à l’immunité aux vaccins et à la réinfection en Afrique du Sud.

«Notre variante locale développe cette mutation à de nombreuses reprises, probablement grâce à un processus de sélection naturelle», a-t-elle déclaré. «Si le virus tire avantage d’une mutation particulière, il est probable que cela persistera dans la population et se développera. Cela devient très préoccupant dans le pays. »

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Downing Street mercredi, le conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique, Patrick Vallance, a déclaré « qu’il n’est pas surprenant » que la variante Kent ait évolué de cette manière et que cela se produira également ailleurs.

« En obtenant cette variante, il est légèrement plus susceptible de sembler différent du système immunitaire, nous devons donc faire attention », a déclaré Vallance. «Nous devons rester au top et continuer à tester les effets du vaccin dans cette situation.»

Peacock a déclaré que l’approche du gouvernement britannique en matière de contrôles aux frontières, qui deviendra plus stricte à partir de lundi, est «bonne dans l’ensemble» car le dépistage des personnes après leur arrivée, ainsi que le séquençage du génome des cas positifs, permettront au Royaume-Uni de comprendre comment le virus pourrait muter en d’autres parties du monde.

Mais elle a averti que des contrôles aux frontières rigoureux n’offriront pas une protection complète à la population britannique car «il est probable que des variantes apparaîtront au Royaume-Uni sans rapport avec le contrôle aux frontières», comme cela se passe à Bristol.

Aider les autres

Le consortium dirigé par Peacock propose le séquençage du génome entier d’échantillons de coronavirus au National Health Service et au gouvernement britannique. Les experts britanniques séquencent actuellement 27000 génomes par semaine, mais ce chiffre continuera d’augmenter, a-t-elle déclaré, tandis que les experts britanniques partagent également leurs outils et leurs données dans le but d’augmenter la capacité d’autres pays.

Peacock a déclaré qu’un total de 26 pays d’Asie, d’Europe et d’Afrique s’étaient jusqu’à présent engagés dans le travail du Royaume-Uni, bien qu’elle ait refusé de n’en citer aucun. «Les éléments de base pour pouvoir effectuer le séquençage sont à peu près là dans de nombreux endroits qui disposent de ressources suffisantes», a-t-elle déclaré.

Le président du consortium a ajouté: «Il s’agit de savoir comment vous formez un réseau, et cela a vraiment à voir avec la coopération et la collaboration, et l’assemblage de l’ensemble du système, du patient au test en passant par la génération de séquences, puis de nouveau à la santé publique. C’est une entreprise assez compliquée à mettre en place. »

L’ensemble du processus de séquençage, à partir du moment où un patient COVID-19 est testé, jusqu’à l’interprétation des données de séquençage, prend actuellement environ cinq jours à l’Institut SANGER de Cambridge et un peu plus dans les laboratoires régionaux. «Nous travaillons constamment sur notre délai d’exécution pour le moment», a déclaré Peacock. «Pour une enquête efficace sur l’épidémie, vous devez vraiment disposer du test de réponse dans les 36 heures», a-t-elle déclaré.

