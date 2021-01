Comment la Grande-Bretagne post-Brexit peut rester engagée avec Bruxelles

Une question émergente parmi les mordus de la politique étrangère en Grande-Bretagne est de savoir si, après le Brexit, le pays dispose de suffisamment d’outils pour maintenir une coopération étroite avec l’UE.

Les politiciens de Westminster, tant à droite qu’à gauche, proposent des idées pour un meilleur engagement avec les institutions de l’UE et les capitales européennes.

Une lacune évidente semble concerner les sanctions internationales. Sans que les ministres britanniques n’assistent aux réunions du Conseil de l’UE, beaucoup pensent que Londres n’a pas de mécanisme formel pour discuter de questions sensibles de politique étrangère et de sécurité, telles que les cibles potentielles de sanctions, en toute confidentialité avec le bloc.

En conséquence, le ministère britannique des Affaires étrangères a accru sa dépendance à l’égard de l’alliance E3, qui comprend également l’Allemagne et la France. Cela est conforme à l’accent mis par Boris Johnson sur les discussions bilatérales par opposition à la participation aux forums de l’UE après le Brexit.

Mais selon la secrétaire fantôme des Affaires étrangères du Parti travailliste d’opposition, Lisa Nandy, les sanctions ne sont efficaces que si elles sont appliquées en parallèle avec les partenaires. Un gouvernement travailliste chercherait à combler cette lacune en créant une structure formelle pour convenir de sanctions avec l’UE, a-t-elle déclaré mercredi lors d’un événement sur la Grande-Bretagne mondiale.

Tom Tugendhat, président conservateur du Comité des affaires étrangères de la Chambre des communes, appuie l’idée d’un mécanisme officiel.

«Une certaine forme d’engagement structurel avec nos partenaires européens n’est pas une mauvaise idée», a-t-il déclaré. « L’E3 en est un, mais en fait je pense qu’il pourrait aller plus loin. » Il a cité les flux de migrants en provenance de la Méditerranée et le terrorisme en Afrique du Nord comme exemples où il serait également important de s’engager avec l’Espagne et l’Italie.

Cependant, une condition préalable à une coopération étroite en matière de politique étrangère est que le gouvernement «reconnaisse que l’UE est un acteur de politique étrangère légitime, ce qui est qualitativement différent des autres organisations internationales», a déclaré Malcolm Chalmers, directeur adjoint du groupe de réflexion RUSI, ajoutant que «Probablement difficile à accepter pour le gouvernement actuel.» Découvrez la dernière dispute sur la reconnaissance totale de l’ambassadeur de l’UE au Royaume-Uni.

Il devrait également y avoir un programme d’échange de personnel entre le service d’action extérieure de l’UE (SEAE) et le personnel militaire, et les ministères et agences correspondants à Londres, a ajouté M. Chalmers. Un tel programme fonctionne déjà bien pour la France et les États-Unis et pourrait contribuer à une coopération harmonieuse, a-t-il déclaré.

Une façon de traiter avec l’UE dans son ensemble pourrait consister à dépenser davantage dans les relations diplomatiques avec les capitales de l’UE, ce que préconise Tugendhat. Le gouvernement, lors de son dernier examen des dépenses couvrant un an seulement, a alloué 60 millions de livres supplémentaires au ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) «pour soutenir les nouvelles relations du Royaume-Uni avec l’UE et pour maintenir et renforcer les relations diplomatiques avec les institutions européennes et les États membres. »

La Grande-Bretagne pourrait également être plus imaginative pour améliorer son jeu diplomatique. Le comité de Tugendhat a proposé de placer un ministre à Bruxelles comme représentant de la Grande-Bretagne, arguant que la relation UE-Royaume-Uni est fondamentalement politique et pas seulement réglementaire.

Le Royaume-Uni devrait également mettre un accent renouvelé sur les échanges culturels, de connaissances et scientifiques avec l’Europe, a déclaré Sophia Gaston, directrice du groupe de réflexion britannique Foreign Policy Group. «Notre avenir est intimement lié, et nous devons développer une compréhension sophistiquée des problèmes qui façonneront l’avenir de l’UE.»

