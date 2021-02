David Trimble: Déchirez le protocole de l’Irlande du Nord pour sauver l’accord de Belfast

Le protocole de l’Irlande du Nord approuvé par le Premier ministre britannique Boris Johnson alors qu’il luttait pour obtenir un accord sur le Brexit à temps pour les élections générales de 2019, conduit déjà à des problèmes. Non seulement cela détruit les relations constitutionnelles de l’Irlande du Nord avec le Royaume-Uni, mais il nuit également à notre économie fragile.

La perturbation du commerce a été bien documentée. Les rayons des supermarchés vides sont évidents car certaines importations de produits alimentaires ne peuvent pas entrer en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne. Les déclarations en douane sont requises pour les achats personnels en ligne en Grande-Bretagne pour tout, des vêtements aux cartouches d’encre. Le commerce horticole par les détaillants et les commandes personnelles valant des centaines de millions de livres chaque année ont pratiquement cessé. De petites règles ont été appliquées par des inspecteurs de l’Union européenne qui supervisent le travail des fonctionnaires britanniques dans les ports d’Irlande du Nord – dans la mesure où des machines usagées ont été refusées s’il y a de la terre dans les bandes de roulement des pneus. Certaines entreprises attendent depuis des semaines des fournitures de pièces.

Le spectateur décrit bien la situation: «Le protocole visait à protéger simultanément le marché unique et le processus de paix. . . Il est difficile de penser que l’expédition de quelques roses de Grande-Bretagne à un jardinier de Ballymena constitue une menace pour le marché unique, mais les règles actuelles le rendent délicat. Si le jardinier commandait des roses à Dublin, elles arriveraient sans problème. . . Des frictions accrues dans le commerce avec la Grande-Bretagne de biens à usage purement personnel peuvent être considérées comme une menace à long terme pour la paix et la stabilité. Cela provoque déjà un tollé parmi les syndicalistes consternés »

La réponse rationnelle à cela aurait pu être que l’UE ait modifié le protocole et s’est fermement attachée au texte de l’accord de Belfast, mais ce texte a été ignoré. Au lieu de cela, les responsables de l’UE déclarent désormais qu’il ne peut y avoir de changement et que c’est le protocole qui protège l’accord et maintient la paix.

Ce faux mantra de protection de l’accord de Belfast et de maintien de la paix en Irlande du Nord est devenu le bouclier derrière lequel se cachent l’UE, le gouvernement irlandais, les partis nationalistes d’Irlande du Nord, les politiciens britanniques et même le président américain Joe Biden lorsqu’ils sont interpellés par les dommages. à la démocratie et à l’économie en Irlande du Nord à la suite du protocole. Ils croient qu’en invoquant l’accord durement gagné que j’ai aidé à négocier il y a 23 ans, ils peuvent justifier l’attaque indéfendable contre les droits et les moyens de subsistance de tous les citoyens d’Irlande du Nord que les exigences protocolaires sans précédent et déraisonnables imposent au Royaume-Uni dans lequel Je vis.

Des tensions

Mais plutôt que le protocole protégeant l’accord de Belfast, le fait est qu’il le sépare. Je crains que les tensions ne recommencent à monter. Nous avons déjà vu les menaces pesant sur les inspecteurs dans les ports d’Irlande du Nord. Le mandat démocratique du parlement de Stormont a été remis en question. Les moyens d’existence des gens et l’économie de l’Irlande du Nord sont sous le choc de la petitesse du protocole.

Si les véritables griefs et ressentiments causés par le protocole ne sont pas traités politiquement, alors il y a un réel potentiel pour ceux qui se sont livrés à des violences passées de prendre à nouveau des mesures en mains propres. En tant que personne qui aime mon pays et a fait de réels sacrifices personnels et politiques pour y apporter la paix et la normalité, j’implore mon propre gouvernement, le gouvernement irlandais et l’UE de cesser de jouer vite et librement avec les arrangements durement gagnés dans l’accord de Belfast .

Ma principale objection au protocole est qu’il modifie fondamentalement la relation constitutionnelle entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Les lois qui s’appliqueront à l’économie, à l’environnement, à l’agriculture, aux droits des travailleurs et aux réglementations couvrant tout, des normes de construction à l’utilisation de désherbants, ne seront plus adoptées par notre parlement à Westminster ou l’Assemblée locale de Belfast. Ils seront plutôt déterminés par une autorité étrangère à Bruxelles.

Le protocole répertorie 70 pages de lois européennes auxquelles l’Irlande du Nord doit adhérer. Cela équivaut à des dizaines de milliers de règlements distincts. En outre, toutes les futures lois de l’UE sur lesquelles personne au Royaume-Uni ou en Irlande du Nord ne pourra même pas discuter – et encore moins voter – s’appliqueront à l’Irlande du Nord. De plus, ils seront exécutoires par la Cour européenne de justice. Cela équivaut à un changement sismique et antidémocratique de la position constitutionnelle de l’Irlande du Nord et va à l’encontre de la prémisse la plus fondamentale de l’accord de Belfast.

Il est parfaitement possible de répondre aux préoccupations de l’UE tout en garantissant l’intégrité constitutionnelle du Royaume-Uni

En tant que personne qui, avec le regretté John Hume, a négocié l’accord, j’ai reconnu les compromis importants qu’il contenait, ce qui a provoqué une grande inquiétude dans la communauté syndicaliste que je représentais. Si ces compromis devaient être rendus acceptables, alors le pilier central de l’accord devait être la nécessité d’un consentement démocratique à toute modification des dispositions constitutionnelles pour l’Irlande du Nord. Nous avions enduré 35 ans d’un conflit terroriste acharné perpétré par ceux qui pensaient qu’en terrorisant la population d’Irlande du Nord, en bombardant des cibles de choix en Grande-Bretagne et en tuant des soldats et des policiers, ils pourraient forcer l’Irlande du Nord à quitter le Royaume-Uni.

Ils n’ont pas réussi et le but de l’Accord de Belfast était de mettre fin à ce terrorisme et de présenter une voie démocratique qui permettrait aux syndicalistes et aux nationalistes de poursuivre leurs aspirations et leurs objections pacifiquement et démocratiquement. C’est pourquoi la toute première clause de l’accord stipule: «Il est déclaré que l’Irlande du Nord dans son intégralité fait toujours partie du Royaume-Uni et ne cessera pas de l’être sans le consentement d’une majorité de la population d’Irlande du Nord votant en un sondage organisé à cet effet. »

Et la deuxième clause est claire: «il serait erroné de modifier le statut de l’Irlande du Nord sans le consentement d’une majorité de sa population».

Ainsi, le protocole d’Irlande du Nord ignore le principe fondamental du consentement. L’Irlande du Nord ne fait plus entièrement partie du Royaume-Uni – elle a été annexée par l’UE et est soumise aux lois de l’UE et à un tribunal de l’UE sans aucun droit de dissidence. Je me sens personnellement trahi par cela. J’ai fait d’énormes sacrifices personnels et politiques pour persuader le peuple d’Irlande du Nord des avantages de l’accord de Belfast. Le parti que je dirigeais à l’époque a également souffert sur le plan électoral parce que nous avons fait des compromis difficiles.

Des compromis

La population unioniste, en particulier, a été invitée à avaler des compromis désagréables afin de parvenir à un accord, qui a finalement mis fin à la campagne terroriste. Ils l’ont fait parce que j’ai pu affirmer que leur position en tant que citoyens du Royaume-Uni était sauvegardée par l’engagement qu’ils auraient le dernier mot sur tout changement du statut de l’Irlande du Nord. Je m’attendais pleinement à ce que les gouvernements britannique et irlandais, cosignataires de l’accord de Belfast, honorent cette promesse. Mais ils l’ont brisé; en effet, le protocole de l’Irlande du Nord le déchire volontairement. Non seulement je me sens personnellement trahi, mais la population unioniste majoritaire d’Irlande du Nord se sent aussi trahie.

Les gouvernements britannique et irlandais sont allés encore plus loin dans leur renonciation aux sauvegardes de l’Accord de Belfast en modifiant le mécanisme de vote pour sauvegarder «toutes les sections de la communauté». Sous le titre «Sauvegardes», l’accord stipule que «les décisions clés doivent être prises sur une base intercommunautaire». Rien de plus «clé» que les exigences formulées dans le protocole d’Irlande du Nord. Pourtant, tout vote à leur sujet est suspendu pendant quatre ans et, lorsqu’un vote est finalement tenu, la sauvegarde intercommunautaire ne sera pas appliquée.

Le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a déclaré avec arrogance que, malgré ces ravages économiques, il ne peut y avoir de changement ni de flexibilité dans l’application du protocole. La vérité est que l’UE applique ses règles commerciales plus rigoureusement à la Grande-Bretagne / à l’Irlande du Nord qu’elles ne le sont dans ses propres ports. Les chiffres de janvier montrent que 36 000 certificats de point d’entrée étaient requis dans toute l’UE, y compris des ports importants tels qu’Anvers et Rotterdam. Étonnamment, il en fallait 5 800 pour le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Cela représente 15 pour cent du total de l’UE, même si le volume et la valeur de ce commerce sont bien inférieurs à 1 pour cent du commerce total de l’UE avec les pays tiers. Même le terme «certificats de point d’entrée» et le fait que l’Irlande du Nord doit traiter la Grande-Bretagne comme un pays tiers indiquent comment la relation avec le Royaume-Uni a changé à la suite du protocole de l’Irlande du Nord.

Afin d’honorer les acquis économiques, démocratiques et pacifiques durement obtenus de l’accord de Belfast, le protocole d’Irlande du Nord ne doit pas être maintenu. Le gouvernement britannique et l’UE doivent s’attaquer sérieusement à ses implications constitutionnelles et économiques.

Il est parfaitement possible de répondre aux préoccupations de l’UE concernant son marché unique tout en garantissant l’intégrité constitutionnelle et économique de l’ensemble du Royaume-Uni. Il n’est pas nécessaire d’avoir une frontière le long de la mer d’Irlande.

Par exemple, la proposition d’application mutuelle présentée par le Center for Brexit Policy et d’autres montre clairement comment une «frontière invisible» peut être rétablie jusqu’à la frontière terrestre naturelle irlandaise. Cela permettrait d’atteindre immédiatement les objectifs des deux parties dans les négociations sur le Brexit et d’éviter les dommages causés par le protocole d’Irlande du Nord. La loi obligerait les exportateurs de chaque juridiction à se conformer aux règlements de l’autre juridiction. Les autorités de chaque juridiction appliqueraient ces réglementations et imposeraient des sanctions à ceux qui ne le feraient pas. Il n’y aurait pas de frontière dure, pas de frontière sur la mer d’Irlande et aucune menace pour l’accord de Belfast. Si l’UE et le Royaume-Uni sont déterminés à protéger l’accord de Belfast, ils doivent commencer à travailler immédiatement à l’application de cette solution.

Au plus profond des luttes, personne ne croyait possible que la volonté politique puisse être trouvée pour apporter la paix. Pourtant, il y a 23 ans, l’accord de Belfast était signé. L’importance de cela a été signalée par John Hume et moi-même recevant le prix Nobel de la paix. Aujourd’hui, les tensions involontaires mais incontestablement croissantes créées par le protocole d’Irlande du Nord représentent un danger réel et actuel pour la vie des personnes vivant en Irlande du Nord. Une fois de plus, il faudra une réelle volonté politique des deux côtés pour régler ce problème et protéger la paix.

J’espère et je prie que cela se fasse rapidement.

David Trimble a été chef du parti unioniste d’Ulster de 1995 à 2005. Il a été nommé à la Chambre des lords en 2006 et est membre du Parti conservateur