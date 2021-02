Le corps d’un homme abattu dans le nord de Dublin retiré des lieux pour un post-mortem

Le corps d’un Dublinois d’une quarantaine d’années a été retiré de la scène de Ballymun où il a été abattu la nuit dernière.

L’homme, qui a été nommé localement sous le nom de Patrick ‘Paddy’ Lyons, était dans la quarantaine et était originaire du domaine de Belclare où il a été tué. Il vivait avec sa mère et son fils, qui seraient en âge d’aller à l’école primaire.

Alors qu’il était associé à certaines des personnes impliquées dans la querelle Kinahan-Hutch, gardaí essaie de déterminer si son meurtre peut être lié à des querelles locales dans la région de Ballymun.

Le corps de M. Lyons a été transporté à la morgue de la ville de Dublin ce matin, où un examen post-mortem sera effectué plus tard dans la journée par le Dr Linda Mulligan du bureau du pathologiste de l’État. Vendredi matin, le bureau technique de Garda continuait à examiner la scène du lotissement Belclare.

Le site est à côté du parc Poppintree près d’un talus où de nombreux habitants étaient rassemblés vendredi matin.

M. Lyons a été abattu plusieurs fois jeudi soir vers 21 heures alors qu’il marchait le long de Belclare Terrace près de chez lui. Il a eu plusieurs condamnations mais pas pour des crimes graves.

Le TD local du Fianna Fáil, Paul McAuliffe, arrivé sur les lieux vendredi matin, a déclaré qu’il avait parlé à Taoiseach Micheál Martin de la fusillade.

Répondant aux suggestions selon lesquelles les habitants de la région se sentent dépassés, il a déclaré: «Tout se résume au nombre de gardes dans la rue. Nous savons que cela aide dans des situations locales comme celle-ci. Ballymun n’a pas les gardes dont il a besoin.

«Nous sommes tous membres du groupe de travail local sur les drogues. Les résidents nous disent parfois que certaines ruelles sont des supermarchés pour la drogue et ils ne comprennent pas pourquoi cela peut arriver.

«Je pense que même à l’époque de Covid, il y a parfois plus de files d’attente à l’extérieur de certains endroits qu’à l’extérieur des magasins locaux.

La scène de la fusillade sur Belclare Drive, Ballymun, Dublin 9 vendredi matin. Photographie: Ronan McGreevy



«Nous devons nous familiariser avec ce qui est effectivement une industrie dans notre communauté. Cela implique de plus grandes questions autour d’une approche de la santé axée sur la santé. » M. McAuliffe a déclaré que Ballymun avait fait de grands pas ces dernières années en termes de développement communautaire.

«Il y a des gens dans cette communauté et leur cœur se serre lorsqu’ils entendent parler de cette fusillade et des perceptions négatives qu’elle a dans la région. Cela rend le traitement des problèmes encore plus difficile.

Une femme locale, qui ne souhaitait pas être nommée, a déclaré que c’était généralement un quartier calme.

Les associations

La victime était un associé de certains des criminels impliqués dans la querelle Kinahan-Hutch. Il était proche d’un criminel de gangs décrit au tribunal comme étant un homme armé de Kinahan et qui a depuis été emprisonné pour des crimes commis avec une arme à feu.

Cependant, alors que M. Lyons était étroitement associé à de dangereux criminels du côté kinahan de la querelle, il n’était pas immédiatement clair si son meurtre était lié à une querelle.

Les représentants du public à Ballymun jeudi soir ont exprimé leur tristesse que la région ait de nouveau été ternie par les meurtres et les criminels organisés.

Le maire adjoint Mary Callaghan, un conseiller de la région de Ballymun Finglas, a déclaré que les habitants de la région «méritaient mieux».

Elle a appelé à plus d’application de la loi Garda et à des effectifs supplémentaires de Garda sur les patrouilles pour lutter contre la criminalité.

Elle a déclaré que les numéros de Garda à Ballymun avaient été réduits ces dernières années et n’avaient jamais été entièrement rétablis.

«Malheureusement, les gens se livrent à des types graves de crimes et les gens ordinaires ne devraient pas avoir à supporter les conséquences de cela», a-t-elle déclaré.

Le conseiller régional Keith Connolly a déclaré que le défunt était bien connu dans la région et qu’il aurait eu des antécédents d’interaction avec les gardaí.

M. Connolly a déclaré que le meurtre était «très triste». Il a déclaré que sept ans s’étaient écoulés depuis qu’une personne avait été tuée dans la région et que les habitants de Ballymun avaient travaillé sans relâche pour créer une image positive grâce à des groupes bénévoles comme les Tidy Towns, des clubs sportifs et d’autres initiatives communautaires.

Il a dit qu’il était «très injuste qu’une petite minorité de personnes se livrent au crime organisé» et tue quelqu’un au milieu d’une pandémie.

Querelle Kinahan-Hutch

Bien que 18 personnes aient été tuées à ce jour dans la querelle Kinahan-Hutch, le dernier meurtre remonte à plus de deux ans. Si la dernière attaque est liée au conflit, qui a débuté en 2015, cela ferait craindre que la violence ne recommence.

La querelle s’est intensifiée très fortement il y a cinq ans avec une attaque contre le Regency Hotel, au nord de Dublin, visant Daniel Kinahan et au cours de laquelle son associé David Byrne (34 ans), Crumlin, Dublin, a été abattu.

Quelques jours plus tard, Eddie Hutch (59 ans) a été abattu devant son domicile à Dublin 1 lors d’une attaque de vengeance.

Le cinquième anniversaire du meurtre de M. Hutch est tombé lundi dernier. Chauffeur de taxi, il était le frère de Gerry Hutch, le criminel vétéran nommé dans les preuves de la Garda devant la Haute Cour en tant que protagoniste principal d’un côté de la querelle, opposé à Daniel Kinahan, Liam Byrne et Freddie Thompson de l’autre côté.

Gardaí a mis en place une salle des incidents à la station de Ballymun Garda et demande à toute personne ayant des informations sur la fusillade de jeudi soir de se manifester.

Ils sont particulièrement intéressés à s’entretenir avec tous ceux qui se trouvaient dans les zones de Belclare Terrace et Belcare Park entre 20h et 21h15 le jeudi soir.

Toute personne possédant des images de la caméra de l’incident, y compris des images de caméras de bord et de téléphones portables, est priée de les mettre à la disposition de gardaí.

Gardaí peut être contacté au sujet de la fusillade à la station Ballymun Garda au 01 666 4400, ou sur la ligne confidentielle Garda au 1800 666 111, ou à n’importe quelle station Garda.