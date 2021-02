MUVIT Etui MUVIT Etui folio blanc pour iPhone 6 Plus et 6S Plus

Pour IPhone 6 Plus et 6S Plus - Format Folio - Intérieur en microfibre - Design fin et élégant - L'étui folio MUVIT MUEAF0132 pour iPhone 6 Plus et 6S Plus, protège votre téléphone avec élégance. Son système de rabat confère à la fois, une excellente protection et une accessibilité aisée à votre smartphone.