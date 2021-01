L’Europe fait face à une crise d’identité à cause de la guerre commerciale des vaccins

Appuyez sur play pour écouter cet article

L’Europe dispose de trois jours pour décider de la dureté de la lutte mondiale contre la restriction des exportations de vaccins.

Furieux que les livraisons de vaccins du géant pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca échouent, les responsables européens soulèvent la perspective de restrictions à l’exportation des vaccins contre les coronavirus produits dans l’UE, Bruxelles promettant un mécanisme « d’ici la fin de la semaine ».

La grande question est de savoir jusqu’où ira le mécanisme. Ce dilemme oppose maintenant les eurocrates à l’esprit libéral à Bruxelles aux politiciens nationaux, qui font face à l’indignation croissante du public face au déploiement bâclé du vaccin par l’UE par rapport à des livraisons plus rapides aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Israël.

Alors que des poids lourds politiques comme le ministre allemand de la Santé Jens Spahn veulent que les pays de l’UE soient en mesure de restreindre purement et simplement les exportations, c’est un anathème pour les libre-échangistes évangéliques qui dirigent la politique commerciale globale de l’UE à Bruxelles.

En effet, l’appel à des restrictions à l’exportation pousse le département du commerce de la Commission européenne dans une position atroce, car il est normalement l’une des principales forces mondiales prêchant contre les restrictions commerciales et le protectionnisme comme moyen de faire face aux chocs économiques. Il est également parfaitement conscient que de telles restrictions pourraient dégrader les relations avec les alliés et voisins de l’UE qui dépendent des vaccins produits dans l’UE.

Signe de l’agonie interne de la Commission sur les restrictions à proposer cette semaine, le chef du commerce de l’UE, Valdis Dombrovskis, a déclaré mardi que la mesure de cette semaine n’était pas « principalement » destinée à bloquer les envois de drogue dans les ports. Au lieu de cela, il visait à renforcer la responsabilité des sociétés pharmaceutiques en mettant en lumière le moment et le lieu d’expédition de leurs médicaments – un sujet sur lequel l’UE a du mal à obtenir des réponses satisfaisantes de la part des dirigeants des grandes entreprises pharmaceutiques.

«Il convient de noter que nous ne prévoyons pas d’imposer une interdiction d’exportation ou des restrictions à l’exportation», a-t-il déclaré à la question de POLITICO à propos de la nouvelle loi. «C’est avant tout un mécanisme de transparence des exportations pour clarifier la capacité de production des fabricants, le nombre de doses produites, dans quels centres de production, combien de doses vendues vers quels pays, combien de doses exportées. C’est donc avant tout une question de transparence sur les livraisons. »

Et malgré une partie de la rhétorique dérangeante venant de l’UE, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il était convaincu qu’un blocus n’était pas à l’ordre du jour. «Je suis sûr que nous pouvons travailler avec l’UE pour garantir que, bien que la transparence soit la bienvenue, aucun blocage ne soit mis en place. Je suis heureux de dire que je suis confiant, après avoir parlé aux directeurs généraux de Pfizer et d’AstraZeneca, je suis convaincu de l’approvisionnement en vaccins au Royaume-Uni, je suis convaincu que cela ne sera pas perturbé. »

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également appelé l’UE à ne pas ériger de véritables barrières.

Des visions divergentes

Alors que les responsables du libre-échange à Bruxelles sont techniquement en charge des mesures de cette semaine, deux personnes proches de la décision ont déclaré qu’il n’y avait aucune garantie qu’elles gagneraient nécessairement le combat sur la forme du nouveau mécanisme et le limiteraient à la surveillance de transparence.

La politique occupe une place importante et la Commission doit faire face à une réaction publique de plus en plus brutale sur les raisons pour lesquelles l’Europe est si loin derrière de nombreuses nations dans la campagne de vaccination publique.

Les personnes travaillant à la Commission ont déclaré qu’il y avait une répétition de la dynamique du pouvoir qui, l’année dernière, a contraint l’UE à restreindre les exportations de masques et autres équipements de sécurité.

Au printemps dernier, l’Allemagne et la France ont bloqué les exportations de masques en dehors de leurs propres frontières. Craignant un effondrement du marché unique, la Commission a publiquement appelé à la suppression de ces restrictions, mais Berlin n’a accepté de lever son interdiction qu’après que la Commission a imposé des restrictions aux exportations en dehors de l’UE.

Dans le cadre de ce régime d’autorisation d’exportation à l’échelle de l’UE, les producteurs européens de masques, de lunettes de protection et de vêtements devaient demander à leurs gouvernements nationaux une autorisation d’exportation avant de vendre ces produits en dehors du bloc.

Une fois de plus, l’Allemagne est l’un des moteurs d’une action forte. «Une obligation légale pour l’autorisation des exportations de vaccins au niveau de l’UE a du sens», a déclaré Spahn dit sur Twitter Lundi, réitérant ce point dans nombreuses la télé interviews.

Spahn, considéré comme un candidat potentiel pour se présenter à la chancelière lors des élections nationales de cette année, a fait l’objet ces derniers mois de vives critiques concernant l’externalisation des achats de vaccins vers l’UE. Les critiques des socialistes-démocrates et de ses propres chrétiens-démocrates de centre-droit ont blâmé cette décision pour les retards dans le déploiement des vaccins par rapport à des pays comme Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Risque d’escalade

Les experts et les législateurs de l’UE n’ont pas tardé à avertir que toute restriction à l’exportation pourrait rapidement dégénérer en une guerre commerciale totale pour l’approvisionnement en vaccins. L’un des principaux dangers est que les chaînes d’approvisionnement pour fabriquer les vaccins sont souvent imbriquées dans plusieurs pays, de sorte que l’effet de l’escalade mutuelle des restrictions sur les vaccins pourrait avoir un effet d’entraînement sur la production.

« Il n’y a pas si longtemps, le vaccin COVID-19 était encore un ‘bien public’, » m’a dit Bernd Lange, président de la commission commerciale du Parlement européen. « Maintenant, le combat pour cela a bel et bien commencé. »

Le message selon lequel même les marchés prétendument ouverts de l’UE étaient prêts à jouer la carte des restrictions à l’exportation risquerait également d’avoir un effet domino mondial.

« Je pense que les opposants et les cyniques de la mondialisation vont avoir une journée sur le terrain », a déclaré Simon Evenett, professeur de commerce international à l’Université de Saint-Gall en Suisse. «Même parmi les pays industrialisés, ils se disputent maintenant pour savoir qui l’obtient: nous avons l’UE sur le point d’imposer un système d’autorisation d’exportation, qui est une manière sophistiquée de freiner les exportations, permettant à leurs États membres de freiner les exportations.

Lange du Parlement européen a averti que toute nouvelle mesure nuirait à la crédibilité de l’UE au niveau international, car elle a si longtemps sermonné d’autres pays contre de telles politiques.

« Je pense que c’est un double standard », a déclaré Lange. « Au sein de l’Organisation mondiale du commerce, l’UE plaide pour la libre circulation des médicaments contre le COVID. Je trouverais étrange que nous imposions maintenant des mesures contraires à ce principe et restreignant les exportations. «

Evenett a estimé que la menace pesant sur les chaînes d’approvisionnement finirait par amener les pays à prendre du recul.

« Vous pouvez imaginer que certains pays qui produisent les ingrédients pour ces vaccins vont y freiner les exportations », a-t-il déclaré. « Nous avons désespérément besoin ici de quelques têtes très sensées pour être frappées ensemble et pour trouver un type de réponse qui distribue suffisamment de vaccins à tout le monde. »

Charlie Cooper, Sarah Anne Aarup et David M. Herszenhorn ont contribué au reportage.

