Bruxelles a sous-estimé à quel point il serait difficile pour les entreprises pharmaceutiques de fabriquer des vaccins contre les coronavirus à grande échelle – et les obstacles vont probablement persister, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

« Un début de vaccination ne signifie pas un flux continu de doses de vaccins provenant de l’industrie », a déclaré jeudi le président de la Commission européenne dans une interview à 10 organes de presse européens, dont POLITICO. « C’est une partie d’apprentissage amère, et nous l’avons certainement sous-estimée. »

Elle a ajouté que la fabrication du jab continuera d’être inégale au cours des prochains mois, les entreprises étant aux prises avec le risque toujours présent de pénurie de matières premières et d’autres composants.

Von der Leyen et sa Commission ont été critiquées ces derniers jours au sujet du rythme relativement lent des vaccinations dans l’UE et d’un affrontement amer avec le géant pharmaceutique AstraZeneca au sujet d’un énorme déficit de production qui a poussé Bruxelles la semaine dernière à imposer de nouvelles restrictions à l’exportation.

La précipitation à rédiger le nouveau règlement a provoqué la consternation parmi les pays qui comptaient sur les sociétés biomédicales de l’UE pour leurs vaccins, et a créé une brève tempête politique lorsque la Commission a brièvement déclenché une annulation de l’accord sur le Brexit avec le Royaume-Uni afin d’empêcher les expéditions illicites de vaccins via le Nord. Irlande. La Commission a abandonné la dérogation en réponse aux cris de Dublin et de Londres. Les chefs d’État et de gouvernement de l’UE prévoient de discuter des trébuchements avec la stratégie vaccinale lors d’une vidéoconférence plus tard ce mois-ci.

Dans l’interview, von der Leyen a reconnu certains faux pas, en particulier l’incapacité à comprendre à quel point il serait difficile de fabriquer les nouveaux vaccins sur la vaste échelle exigée par la pandémie mondiale, et de ne pas ajuster les attentes du public face à de telles difficultés.

« Si j’avais su les difficultés que nous avons maintenant avec le Schwankungen, avec le [fluctuations] dans la période de début: Oui, nous aurions dû avertir que cela ne va pas sans heurts et sans heurts et dans un mouvement ascendant direct au tout début. «

Elle a déclaré que la Commission s’attend maintenant à recevoir environ 100 millions de doses de vaccin au cours des trois premiers mois de cette année, les livraisons augmentant de mois en mois. « Cela montre que la direction de la livraison est la bonne », dit-elle. « Il monte mais nous avons maintenant appris qu’il y aura toujours des hauts et des bas. »

Pour illustrer les difficultés de fabrication, von der Leyen a décrit une brève réduction de la production par BioNTech / Pfizer afin que les usines puissent être réaménagées.

«Ils ont fait un plongeon», dit-elle. « Pourquoi cela? Parce qu’ils ont étendu leur production à un nouveau site qui a emporté pendant une semaine ou deux et une certaine quantité de doses réduite – la livraison de doses – mais maintenant ils rattrapent leur retard, je pense jusqu’à la fin du mois, puis ils pourront, grâce aux nouveaux sites, se développer.

« Et cela se produira certainement encore et encore », a averti von der Leyen. « Nous devons également toujours être prêts à faire face à des pénuries de matières premières ou de composants dans nos chaînes d’approvisionnement mondiales. Cela ne doit pas être sous-estimé. »

Dans l’ensemble, von der Leyen a réitéré sa ferme défense du programme d’achat commun de vaccins de l’UE, affirmant qu’il aurait été « impensable » si certains pays de l’UE avaient pu obtenir des vaccins mais d’autres pas. Elle a également déclaré que cela aurait été autodestructeur parce que les pays membres sont si interconnectés que les économies ne pourraient pas rouvrir sans que des vaccins soient déployés dans tout le bloc.

Von der Leyen a également défendu la décision de l’UE de ne pas approuver les vaccins en urgence comme l’avait fait le Royaume-Uni, mais plutôt de suivre l’ensemble du processus de réglementation de l’Agence européenne des médicaments, qui a mis le bloc quelques semaines en retard par rapport à la Grande-Bretagne dans le début des vaccinations. «Avec un nouveau vaccin, vous injectez une substance biologiquement active à une personne en bonne santé», dit-elle. « C’est donc une énorme responsabilité. »

Le président a également reconnu que l’UE mettait un peu plus de temps à prendre des décisions. « Je suis consciente qu’un pays peut être un hors-bord et l’UE plus un pétrolier », a-t-elle déclaré. « Mais c’est la force de l’UE. » Plus tard dans l’entretien, elle a ajouté: «Si nous concluons un contrat, il nous faudra encore cinq jours pour que les États membres disent« oui »- et ce sont cinq jours, cinq jours ouvrables. Donc, évidemment, bien sûr, une décision prise par 27 dure plus longtemps que si vous y allez seul, mais je suis profondément convaincu que l’approche européenne est la bonne. »

Von der Leyen a noté que les 27 pays membres de l’UE étaient impliqués dans chaque décision et ont participé à des réunions constantes du comité directeur des vaccins de l’UE.

Tout en défendant la performance globale de la Commission, von der Leyen, médecin de formation, est revenue à plusieurs reprises au cours de l’entretien sur les difficultés de production rencontrées par les fabricants. À un moment donné, elle a noté que les vaccins étaient très complexes, nécessitant en moyenne «environ 400 composants différents», y compris des lipides.

«Nous ne devons pas sous-estimer à quel point il est complexe de produire un vaccin», a-t-elle déclaré.