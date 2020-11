Trump demande à l’équipe de coopérer à la transition alors que Biden construit une nouvelle administration

Le président américain Donald Trump a chargé son équipe de coopérer avec le nouveau président Joe Biden, dans le premier signe qu’il a accepté les résultats de l’élection présidentielle.

Dans un tweet, il a déclaré avoir demandé à son équipe de «faire ce qui doit être fait» en ce qui concerne les protocoles initiaux, permettant officiellement à la transition présidentielle de commencer. Mais il a dit que son cas «continue fortement» et «je crois fermement que nous prévaudrons».

L’intervention du président fait suite à la confirmation par l’Administration des services généraux – l’agence fédérale chargée de superviser la transition présidentielle – qu’elle avait reconnu M. Biden comme le vainqueur de l’élection. Bien qu’il s’agisse généralement d’une question de procédure, la directrice de la GSA, Emily Murphy, nommée par Trump, avait refusé de désigner M. Biden comme le vainqueur apparent, une constatation qui permet au nouveau président d’accéder aux ressources et aux informations nécessaires pour se préparer à la présidence.

Mais dans une lettre envoyée à l’équipe de transition de Biden hier, Mme Murphy a déclaré qu’en raison des récents développements impliquant des contestations juridiques et la certification des résultats, elle avait déterminé que l’équipe de Biden pouvait accéder aux ressources et aux services prévus dans la loi de transition présidentielle.

Mme Murphy a déclaré qu’elle avait pris la décision «de manière indépendante, sur la base de la loi et des faits disponibles» et qu’elle n’avait pas subi de pressions de la part de l’exécutif. Cela est en contradiction avec l’affirmation de M. Trump dans son tweet selon laquelle il avait chargé le chef de la GSA de commencer le processus.

Décision

Mme Murphy a également défendu sa décision de retarder la vérification. «Je ne pense pas qu’une agence chargée d’améliorer les achats fédéraux et la gestion immobilière devrait se placer au-dessus du processus électoral constitutionnel», a-t-elle déclaré, notant qu’elle avait reçu des menaces contre elle-même, sa famille, son personnel et ses animaux de compagnie à cause du processus.

Je tiens à remercier Emily Murphy de GSA pour son dévouement et sa fidélité inébranlables à notre pays. Elle a été harcelée, menacée et maltraitée – et je ne veux pas que cela lui arrive, à sa famille ou aux employés de GSA. Notre cas continue FORTEMENT, nous allons maintenir le bon … – Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

23 novembre 2020 … combattez, et je crois que nous vaincrons! Néanmoins, dans le meilleur intérêt de notre pays, je recommande qu’Emily et son équipe fassent ce qui doit être fait en ce qui concerne les protocoles initiaux et ont dit à mon équipe de faire de même. – Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

23 novembre 2020

L’approbation officielle de la GSA signifie que l’équipe de M. Biden aura accès à des informations classifiées, des ressources et des informations liées à la stratégie Covid-19 du pays et à 6,3 millions de dollars de financement gouvernemental alors que le président élu se prépare à prendre ses fonctions le 20 janvier.

La décision de Mme Murphy a été annoncée après un échange tendu entre son bureau et le Congrès tout au long de lundi. Alors que la GSA a annoncé pour la première fois que l’adjoint de Mme Murphy informerait les comités du Congrès de l’état d’avancement des travaux le 30 novembre, les démocrates dans une lettre ont exigé que Mme Murphy elle-même comparaisse cette semaine pour répondre aux questions. L’équipe Biden a reçu une lettre les informant de la décision de vérification peu de temps après.

La décision de M. Trump d’autoriser son équipe à coopérer avec M. Biden intervient après de nouvelles défaites du président dans ses efforts pour contester le résultat de l’élection qui a été déclaré pour le candidat démocrate il y a plus de deux semaines. Le conseil des solliciteurs du Michigan a voté lundi pour certifier les résultats des élections de l’État. La décision a été un coup dur pour M. Trump qui avait espéré convaincre les membres républicains du conseil d’administration de le déclarer vainqueur dans le Michigan, bien que M. Biden ait remporté l’État par environ 155000 voix. À la fin, trois des quatre membres du conseil ont voté pour la certification.

Collège des électeurs

La Pennsylvanie devait devenir le dernier État à certifier ses résultats. Tous les États doivent officiellement annoncer ou «certifier» les résultats de leurs élections avant le 14 décembre lorsque le collège des électeurs se réunit.

Dans un communiqué, l’équipe de Biden a salué la décision de la GSA comme «une étape nécessaire pour commencer à relever les défis auxquels notre nation est confrontée, y compris la maîtrise de la pandémie et la remise sur les rails de notre économie».

Le directeur exécutif de la transition de Biden, Yohannes Abraham, a également noté que les responsables de la transition commenceront à rencontrer des responsables fédéraux pour «discuter de la réponse à la pandémie, avoir un compte rendu complet de nos intérêts en matière de sécurité nationale et acquérir une compréhension complète des efforts de l’administration Trump pour évider les agences gouvernementales.

Le développement intervient alors que M. Biden a dévoilé son équipe de politique étrangère et de sécurité nationale, intensifiant ses plans pour assumer la présidence.

Antony Blinken, ancien secrétaire d’État adjoint et conseiller adjoint à la sécurité nationale, remplacera Mike Pompeo au poste de secrétaire d’État. Jake Sullivan, un ancien assistant d’Hillary Clinton qui a également été conseiller à la sécurité nationale de M. Biden dans l’administration Obama, sera conseiller à la sécurité nationale, tandis que la diplomate de carrière Linda Thomas-Greenfield a été proposée comme nouvelle ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies.

Avril Haines

En outre, l’ancien vice-président a nommé la première femme candidate à la tête des services de renseignement américains – Avril Haines, 51 ans. L’avocat et fonctionnaire de longue date Alejandro Mayorkas sera le premier Latino à diriger le Department of Homeland Security, l’agence responsable des questions d’immigration.

L’ancien secrétaire d’État John Kerry a été nommé envoyé de l’administration pour le climat – une indication de la priorité que M. Biden accordera au changement climatique au cours de sa présidence. Ce sera la première fois qu’un envoyé chargé du changement climatique siégera au Conseil de sécurité nationale. En tweetant hier, M. Kerry a déclaré que l’Amérique « aura bientôt un gouvernement qui traitera la crise climatique comme la menace urgente à la sécurité nationale qu’elle représente ». M. Biden devrait rejoindre l’accord de Paris sur le climat dans les premiers jours de sa présidence.

Bien que cela ne soit pas confirmé, il a été largement rapporté que Janet Yellen, l’ancienne chef de la Réserve fédérale, serait la nouvelle secrétaire au Trésor – la première femme à diriger l’agence en 231 ans d’histoire.