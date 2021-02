Coronavirus: trois cas de variante brésilienne identifiés dans l’État pour la première fois

Trois cas de la variante Brésil Covid-19 (P1) ont été identifiés dans l’État pour la première fois, a annoncé vendredi soir l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Tous les cas identifiés sont directement associés à des voyages récents en provenance du Brésil.

Le pays a récemment été désigné comme catégorie 2 et les arrivées doivent être mises en quarantaine chez elles pendant 14 jours.

Le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, a déclaré: «Cette variante P1 a déjà été identifiée dans un petit nombre de pays européens, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune preuve microbiologique ou épidémiologique d’un changement dans la transmissibilité de P1, cela est plausible. D’autres études sont nécessaires pour déterminer si cette variante est susceptible d’avoir un impact sur l’efficacité du vaccin ou la gravité de l’infection. »

La variante P1 a été accusée d’une énorme résurgence de Covid-19 dans la ville brésilienne de Manaus en décembre et janvier. Il y avait des preuves que des personnes qui avaient déjà été infectées par Covid-19 au Brésil ont été réinfectées avec le variant P1. On ne sait toujours pas si les vaccins existants peuvent protéger contre le variant. Comme la variante sud-africaine, la variante brésilienne a les mutations protéiques de pointe qui la rendent plus transmissible.

Le Dr Glynn a déclaré: «Toute personne qui a récemment voyagé du Brésil, ou de l’un des 19 autres pays récemment désignés par le ministre de la Santé comme« Catégorie 2 », est tenue par la loi de mettre en quarantaine chez elle pendant 14 jours.

«De plus, ces passagers doivent téléphoner à tout médecin généraliste en dehors des heures d’ouverture pour organiser un test Covid -19 gratuit – le test doit être effectué cinq jours après votre arrivée en Irlande ou dès que possible après ces cinq jours.

«Quel que soit le résultat du test, vous devez terminer la période de quarantaine de 14 jours.» Le gouvernement est en train d’introduire des lois de quarantaine hôtelière obligatoires pour ceux qui arrivent de pays de catégorie 2.

Le Dr Glynn a déclaré que la meilleure défense contre Covid-19 restait celle que les gens utilisaient à ce jour. Tous les passagers d’outre-mer, quel que soit leur pays d’origine, sont tenus par la loi de mettre en quarantaine chez eux pendant 14 jours.

Auparavant, 28 autres décès de patients Covid-19 ont été signalés Nphet. Cela porte à 4 109 le nombre total de décès dans la pandémie.

Le Nphet a également signalé 763 cas confirmés de la maladie, portant à 213 400 le nombre total de cas dans la République.

Les derniers chiffres, datés de mardi, montrent 187 893 premières doses administrées et 105 859 secondes doses administrées, soit un total de 293 752, contre 280 581 doses administrées lundi.

Parmi les nouveaux cas, 251 étaient à Dublin, 84 à Galway, 57 à Kildare, 47 à Limerick et 42 à Waterford, les 282 cas restants étant répartis dans tous les autres comtés.

L’âge médian des cas était de 30 ans et 72% avaient moins de 45 ans

Vendredi après-midi, 754 patients atteints de Covid-19 ont été hospitalisés, contre 17 la veille. Cela comprenait 151 en soins intensifs, inchangé. Il y a eu 46 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Il y a eu 13 171 vaccins supplémentaires administrés, par rapport aux chiffres publiés hier. Les chiffres publiés, pour des doses jusqu’à mardi dernier, montrent que 293 752 doses de vaccin Covid-19 avaient été administrées dans l’État, dont 187 893 premières doses et 105 859 secondes doses, selon le ministère de la Santé.

Le Dr Glynn a déclaré que l’incidence restait très élevée mais a promis une augmentation de l’approvisionnement en vaccins dans les semaines à venir.

«L’année écoulée a été très difficile pour les gens et nous avons encore du chemin à parcourir. L’incidence reste très élevée et nous ne pouvons baisser la garde.

«Mais des jours meilleurs sont en vue. Les gens continuent de répondre aux conseils de santé publique et d’agir en solidarité les uns avec les autres. Nous disposons d’un personnel de santé dévoué et engagé et nous en apprenons constamment sur cette maladie. Nous avons maintenant trois vaccins très sûrs et efficaces en cours de déploiement et l’offre devrait augmenter de manière très substantielle au cours des prochaines semaines.

Plan de vaccination

Un plan détaillé sur le moment où les gens peuvent s’attendre à être vaccinés sera publié la semaine prochaine, parallèlement à la stratégie révisée du gouvernement «Vivre avec Covid-19».

La ministre de la Justice, Helen McEntee, a suggéré que le programme de vaccination «fournira aux gens un élément d’espoir» tant que des mesures strictes de Covid-19 resteront en place. Elle a dit qu’elle pense que les gens seront soulagés lorsqu’ils auront une «image claire» de leur place dans le déploiement du vaccin.

Le sous-comité du Cabinet sur Covid-19 s’est réuni la nuit dernière et a discuté des plans pour ouvrir des écoles sur une base progressive à partir de début mars, mais de laisser les restrictions actuelles de niveau 5 en place.

Des restrictions sévères devraient rester en vigueur jusqu’au début mai.

Mme McEntee a déclaré qu’aucune date n’avait encore été fixée et que les plans devaient encore être approuvés par le Cabinet.

S’exprimant sur Galway Bay FM vendredi, elle a déclaré que le sous-comité avait entendu des présentations de l’équipe nationale des urgences de santé publique (Nphet) et du HSE qui exposaient leur point de vue selon lequel les cas de Covid-19 étaient encore trop élevés avec inquiétude quant à la variante hautement transmissible qui était identifié pour la première fois au Royaume-Uni.

Elle a déclaré que le gouvernement devra faire très attention à la réouverture de la société en conséquence.

«L’objectif à partir de mars est vraiment de ramener les enfants à l’école et de le faire de manière progressive et prudente», a-t-elle déclaré, ajoutant que cette mobilité accrue sera examinée en fonction de son impact sur le nombre de cas.

Elle a déclaré que des décisions seraient alors prises concernant tout nouvel assouplissement des restrictions. Elle a reconnu que les entreprises souffrent et que des milliers de personnes trouvent les restrictions strictes «extrêmement difficiles».

Mme McEntee a suggéré qu’il y avait de l’espoir dans le programme de vaccination en disant que l’objectif pour cette semaine est que 81 000 doses soient administrées et 110 000 autres à administrer la semaine prochaine.

Elle a déclaré que 1,2 million de doses devraient être livrées d’ici la fin mars et que ces chiffres continueront en avril et en mai. Mme McEntee a déclaré: «La semaine prochaine … avec notre plan sur ce qui se passera ensuite, nous publierons un plan plus détaillé indiquant exactement quand les gens pourront voir quand ils recevront leur vaccin.»