Breda O’Brien: Il est temps d’interroger nos seigneurs milliardaires technologiques

En marchant avant qu’il ne fasse assez sombre pour tirer les rideaux, j’ai été frappé par le nombre de silhouettes solitaires affalées aux fenêtres des chambres et des cuisines. Personne ne regardait le ciel rouge-or. Au lieu de cela, ils regardaient les ordinateurs portables et sans aucun doute, comme moi, ils avaient passé la majeure partie de la journée à faire exactement cela.

Un changement culturel aux implications immenses est déjà en cours, et n’est accéléré que par Covid-19. Il ne s’agit pas uniquement de travail à distance. Il s’agit de l’énorme disparité entre le pouvoir et l’influence des entreprises technologiques et ce que nous considérons toujours comme des gouvernements.

Comme Jennifer O’Connell l’a récemment souligné, les géants de la technologie et leurs fondateurs ont connu une très bonne pandémie. Citant les recherches d’Oxfam, elle a souligné que les 10 personnes les plus riches du monde, dont Jeff Bezos, Elon Musk et Mark Zuckerberg, ont vu leur richesse augmenter collectivement de 451 milliards d’euros pendant la pandémie.

De telles figures sont tout simplement trop grandes pour que le cerveau humain puisse les visualiser à moins qu’elles ne soient représentées par un graphique ou une métaphore. Le pouvoir qu’une telle richesse apporte fonctionne à peu près de la même manière.

Nous avons un sentiment collectif de malaise, le sentiment que nous sommes constamment manipulés, exploités et exploités pour nos données productrices de richesse, mais il s’agit simplement d’une trop grande, trop vaste série de réseaux imbriqués. Nous haussons les épaules, décidons que nous ne pouvons pas faire grand-chose et retournons à nos écrans respectifs pour en faire quelques milliers de plus.

Les super-riches sont nos seigneurs. Nous les aimons quand ils sont bénins, dépensant leur richesse dans des projets philanthropiques – c’est-à-dire ceux avec lesquels nous sommes d’accord. Il ne fait aucun doute que les donateurs riches font beaucoup de bien. De temps en temps, cependant, un fait entre dans le domaine public qui nous fait réfléchir: attendez, quoi?

J’ai eu un tel moment en lisant un profil Bloomberg Businessweek sur le professeur Sarah Gilbert de l’Université d’Oxford, chercheur principal de ce qui est devenu plus tard le vaccin AstraZeneca. Cette ligne est enfouie dans l’histoire sans commentaire: «pendant la recherche de [research] argent, Gates a poussé [Prof Sarah] Gilbert et [Prof Adrian Hill] s’associer à une grande entreprise pharmaceutique. »

Financement du journalisme

La Fondation Bill et Melinda Gates avait auparavant accordé à l’équipe de recherche d’Oxford une petite subvention à un moment crucial de la recherche. Au départ, l’Université d’Oxford avait promis de partager les droits de propriété intellectuelle sur sa recherche sur les vaccins de manière non exclusive.

Une subvention au bon moment, un peu de pression et du coup, AstraZeneca avait l’exclusivité du vaccin. Est-ce que ça importe? C’est absolument le cas et pas seulement parce qu’AstraZeneca a rencontré des retards qui ne se seraient jamais produits si les connaissances avaient été largement partagées. Elle est importante car elle affecte surtout les pauvres, en particulier dans les pays à faible revenu.

La réhabilitation d’image de Gates est suivie à son tour par Jeff Bezos et Mark Zuckerberg

Gates était auparavant extrêmement impopulaire, un chef de la direction impitoyable dont la société, Microsoft, a sauvé tous ses rivaux et a dû payer des milliards d’amendes pour des pratiques monopolistiques. Qu’est ce qui a changé? Lorsque la Fondation Bill et Melinda Gates a été créée, il n’a pas fallu longtemps avant que la transition vers le philanthrope câlin soit terminée. Dans un article courageux publié en août dernier dans la Columbia Journalism Review, Bill Schwab a expliqué comment il avait examiné 20 000 subventions caritatives que la Fondation Gates avait accordées et trouvé plus de 250 millions de dollars pour le journalisme.

Il estime que cela explique en partie pourquoi il y a 20 ans, les objectifs de Gates étaient soumis à un questionnement et à une enquête médiatiques constants alors qu’aujourd’hui, l’équilibre s’est penché vers, selon Schwab, «des profils souples et des éditoriaux élogieux décrivant [the foundation’s] bon travail ».

Conflit d’intérêt?

La Nation a publié une enquête en mars dernier qui ne mentionne pas Covid-19 mais fournit un aperçu précieux de l’état d’esprit de Gates. Il est un féroce défenseur des droits de propriété intellectuelle et son idéologie s’articule autour de «tous les outils du capitalisme» pour «relier la promesse de la philanthropie au pouvoir de l’entreprise privée».

La Nation a découvert «2 milliards de dollars de dons de bienfaisance déductibles d’impôt à des entreprises privées – y compris certaines des plus grandes entreprises du monde, telles que GlaxoSmithKline, Unilever, IBM et NBC Universal Media». Il a mis en doute l’éthique d’une «fondation accordant une subvention de bienfaisance à une entreprise qu’elle possède en partie – et dont elle devrait bénéficier financièrement – [which] semble être un conflit d’intérêts évident ». Il souligne également que la protection par la fondation des brevets qui rendent les médicaments vitaux d’un coût prohibitif rebondit sur les personnes vulnérables que la fondation essaie prétendument d’aider.

La réhabilitation de l’image de Gates est suivie tour à tour par Jeff Bezos et Mark Zuckerberg.

Ironiquement, les théories du complot stupides sur le fait que Gates veut micropuce le monde ne font que détourner l’attention de la vérité qui est juste devant nous mais presque trop grande pour être vue. Bill et Melinda Gates, non élus et non responsables, ont un pouvoir à un niveau sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

En 2018-2019, ils ont fait don d’un pourcentage plus élevé à l’OMS à court d’argent que les dons individuels de la Commission européenne, des États-Unis et du Royaume-Uni. Gates a découvert qu’il est plus que possible d’acheter de l’influence politique et de façonner le cours de l’histoire humaine, tout en étant félicité pour être un homme si formidable. N’est-il pas temps de questionner nos nouveaux seigneurs?