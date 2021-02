Gardaí ne peut pas empêcher les vacanciers irlandais de voyager pour des «  rendez-vous chez le dentiste  »

Gardaí ne pense pas avoir le pouvoir d’empêcher les gens de voyager à l’étranger pour des rendez-vous chez le dentiste ou de poursuivre ceux qui ont déjà voyagé.

Cette semaine, il est apparu que des Irlandais avaient pris des rendez-vous avec des dentistes espagnols dans une tentative apparente de contourner les restrictions de voyage de Covid-19.

Des dentistes dans des destinations de vacances ont signalé des Irlandais prenant des rendez-vous et demandant une lettre de confirmation, mais ne se présentant jamais à la procédure.

Les règles de voyage actuelles autorisent les voyages nationaux et internationaux pour des raisons médicales et dentaires.

Les difficultés liées à l’application des restrictions aux voyages à l’étranger ont été soulignées vendredi lorsque le personnel de la clinique dentaire Tenerife Sur à Tenerife a déclaré qu’il recevait jusqu’à 15 e-mails par jour d’Irlandais à la recherche de rendez-vous.

«Les deux dernières semaines ont été folles. Ils appelaient constamment et envoyaient des courriels », a déclaré la réceptionniste Roberta Beccaris. « Le seul problème est qu’ils ne se présentent pas. » Le dentiste a déclaré qu’il était prêt à fournir une liste de noms à gardaí.

Vendredi dernier, le commissaire de la Garda, Drew Harris, a déclaré que les personnes se rendant à Tenerife pour un rendez-vous chez le dentiste risquaient des poursuites pénales.

Il a dit que la Garda avait changé son approche. « Nous avertissons les gens qu’ils pourraient être poursuivis s’ils poursuivent leur voyage et nous ne considérons pas un rendez-vous chez le dentiste à Tenerife comme raisonnable », a-t-il déclaré.

Ceux qui se rendent dans un aéroport ou un port pour un trajet non essentiel risquent une amende de 500 €, qui sera bientôt portée à 2000 €.

Gardaí réfléchit toujours à l’opportunité de rechercher des listes de noms auprès du dentiste. Cependant, ils estiment que ce serait probablement un exercice futile car des poursuites fructueuses seraient hautement improbables.

L’interprétation actuelle de la loi est que l’infraction se produit au point de départ. Cela signifie que si quelqu’un voyage avec un véritable rendez-vous chez le dentiste, il serait très difficile d’émettre une amende ultérieurement, même si la personne ne se présente pas par la suite au rendez-vous.

«Ils pouvaient simplement dire qu’ils étaient malades le jour du rendez-vous et qu’ils n’étaient pas en mesure de se présenter», a déclaré une source.

Gardaí pense qu’ils n’ont pas non plus le pouvoir d’empêcher plus de personnes de se déplacer pour des rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin s’ils sont en mesure de présenter des preuves authentiques du rendez-vous.

«La loi est assez claire. Les déplacements pour raisons médicales et dentaires sont autorisés. Arrêt complet. » dit une garda. «Si quelqu’un insiste pour voyager, nous ne pouvons pas vraiment l’arrêter, même si nous doutons qu’ils se présentent réellement à leur rendez-vous.»

Gardaí a déclaré qu’il commencerait à faire pression sur les personnes qui prétendent voyager pour des rendez-vous chez le dentiste, mais qu’en fin de compte, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour empêcher les voyages.

Les vacanciers continuent de représenter une infime proportion de ceux qui enfreignent la réglementation Covid-19. «La grande majorité des violations se produisent au niveau national», a déclaré une source.

Gardaí a déclaré qu’ils avaient organisé vendredi soir une fête à la maison dans la ville de Longford impliquant au moins 70 personnes après avoir reçu «d’innombrables appels» de la part des habitants concernés.

Un communiqué de la Garda a déclaré qu’un «nombre important» d’avis de pénalité fixe (FPN) avait été émis à l’égard du parti.

Selon le communiqué, après l’arrivée des gardaí dans la propriété, ils ont été confrontés à un «non-engagement persistant de la part de ceux qui se trouvaient à l’intérieur de la maison».

«À la suite des informations reçues et des observations, gardaí a obtenu un mandat de perquisition dans les locaux en vertu de la loi sur le détournement de drogues.

«Peu de temps après 21h30, gardaí a fouillé la maison et a découvert un grand groupe de personnes présentes en violation des règlements actuels de Covid-19. Gardaí s’est engagé avec les personnes présentes et ils se sont finalement dispersés.

«Les FPN seront délivrés aux personnes identifiées, y compris l’organisateur et le propriétaire. Un homme âgé d’une vingtaine d’années a été arrêté sur les lieux en vertu des lois sur l’ordre public. Les enquêtes sont en cours. »