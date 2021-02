Plus de 15 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu leur première dose d’un vaccin contre le coronavirus, dans une mesure saluée comme une «étape importante» par le Premier ministre Boris Johnson.

Le gouvernement britannique a confirmé dimanche soir que 15 062 189 personnes avaient maintenant reçu une première dose du vaccin, Johnson affirmant que «l’exploit extraordinaire» avait vu des vaccins administrés «dans les bras de certaines des personnes les plus vulnérables du pays».

Les ministres avaient pour objectif d’offrir un vaccin à tout le monde dans les quatre principaux groupes prioritaires du Royaume-Uni – soit l’équivalent de 15 millions de personnes – d’ici le 15 février.

Bien que les données ne montrent pas si cet engagement a été respecté dans les quatre pays britanniques, Johnson a déclaré que les quatre cohortes vulnérables d’Angleterre avaient maintenant reçu leur première dose. Le Pays de Galles est devenu la semaine dernière le premier pays britannique à atteindre cet objectif.

Les quatre premiers groupes prioritaires britanniques comprennent le personnel de première ligne du National Health Service; résidents et travailleurs des foyers de soins; ceux âgés de plus de 70 ans; et les personnes considérées comme cliniquement extrêmement vulnérables. Le NHS a commencé ce week-end à inviter les personnes âgées de 65 à 69 ans à se faire vacciner.

Ce chiffre intervient deux mois après que la Grande-Bretagne – qui a subi un nombre élevé de morts du virus – a lancé un programme de vaccination qui a établi des comparaisons internationales favorables.

Jonathan Ashworth, secrétaire fantôme à la santé du Parti travailliste de l’opposition, a déclaré que les ministres devaient «verrouiller les gains de la vaccination» en renforçant les mesures pour freiner la propagation du virus, y compris un soutien financier plus généreux pour les personnes isolées.

«Nous avons déjà vu le virus muter, il est urgent de faire plus pour réduire sa propagation tandis que la vaccination se poursuit à un rythme soutenu», a-t-il ajouté.

Le directeur général du service de santé, Simon Stevens, a déclaré que cette étape était une « réalisation partagée remarquable » et a marqué « la plus grande et la plus rapide d’Europe – et de l’histoire du service de santé ».

Les derniers chiffres montrent quant à eux que 537 715 personnes au Royaume-Uni ont reçu une deuxième dose d’un vaccin.