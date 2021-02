Šefčovič vise le Royaume-Uni à propos des contrôles aux frontières du Brexit en Irlande du Nord

DUBLIN – Les autorités britanniques n’ont pas réussi à mettre en place des contrôles douaniers et sanitaires pleinement fonctionnels sur les marchandises arrivant en Irlande du Nord et ne donnent pas aux fonctionnaires de l’UE la vue en direct comme promis, a déclaré mardi le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič.

Šefčovič a déclaré au parlement irlandais par liaison vidéo que les autorités européennes doivent avoir une visibilité totale sur les processus existants dans les principaux postes de contrôle aux frontières d’Irlande du Nord (BCP) dans les ports de Belfast et Larne. Il a déclaré qu’il ne serait pas pratique d’envisager d’accorder davantage de «flexibilités» sur les contrôles douaniers de l’UE, comme le demande la Grande-Bretagne, jusqu’à ce que cela se produise.

Šefčovič a été impliqué dans des discussions en cours avec le Royaume-Uni pour essayer de résoudre les problèmes avec le protocole d’Irlande du Nord, un élément clé de l’accord sur le Brexit visant à éviter une frontière dure entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande et à préserver l’accord de paix du Vendredi saint.

Il a déclaré que les responsables de l’UE sur le terrain dans les deux ports ont signalé une myriade de manquements à l’application des obligations de base du protocole, qui exige que des contrôles douaniers et SPS (sanitaires et phytosanitaires) conformes à l’UE soient effectués aux points d’entrée d’Irlande du Nord pour les expéditions de marchandises en provenance de Grande-Bretagne.

«Nous voyons encore très peu de contrôles d’identité [and a] nombre très limité de contrôles physiques, autres que sur les animaux vivants et les plantes », a-t-il déclaré.

L’accord exige également que les fournisseurs de produits alimentaires britanniques de l’Irlande du Nord maintiennent les règles d’étiquetage de l’UE sur ces produits et que tous les articles destinés à la vente dans les supermarchés d’Irlande du Nord soient explicitement étiquetés comme tels. Il s’agit d’empêcher les aliments qui enfreignent les normes de l’UE d’entrer dans le marché unique de l’Union. Le protocole maintient l’Irlande du Nord membre du Royaume-Uni dans ce marché unique pour éviter de faire appliquer des contrôles douaniers à sa frontière terrestre avec la République.

«Nous nous sommes mis d’accord sur certaines étiquettes d’emballage, et encore une fois, cela ne se fait pas comme nous l’avions convenu», a-t-il déclaré.

Šefčovič a déclaré que le Royaume-Uni n’avait pas permis aux fonctionnaires de l’UE d’accéder à son contrôle et à sa certification en ligne des marchandises arrivant en Irlande du Nord, en particulier son service de déclaration en douane (CDS).

«Nous aurions besoin d’accéder aux systèmes informatiques comme nous en avons convenu et comme le Royaume-Uni l’a déclaré unilatéralement en décembre. Nous n’avons toujours pas accès à ces opérations en temps réel dans les systèmes informatiques », a-t-il déclaré.

En conséquence, a-t-il déclaré, l’UE était handicapée dans ses efforts pour aider à élaborer des solutions aux barrières administratives qui ont poussé de nombreux fabricants et distributeurs britanniques à cesser leurs expéditions. aux clients d’Irlande du Nord.

Même sur les déclarations moins onéreuses requises pour les expéditions de marchandises d’Irlande du Nord vers la Grande-Bretagne, Šefčovič a déclaré que les autorités britanniques n’appliquaient pas non plus ces règles. Les documents présentés par les transporteurs sur les ferries de la mer d’Irlande «doivent inclure les informations équivalentes à celles d’une déclaration d’exportation. Cela ne se produit pas non plus. Je pourrais continuer encore et encore », dit-il.

Il a déclaré que l’UE souhaitait identifier des solutions dans la semaine à venir, conduisant à une nouvelle réunion d’ici le 24 février entre lui et Michael Gove, le ministre britannique du Cabinet.

Un homme politique du parti nationaliste irlandais Sinn Féin a exhorté Šefčovič à rester «vigilant» sur la mise en œuvre britannique du protocole.

«Les Irlandais ont vécu une expérience amère lorsqu’ils traitent avec les Britanniques qu’ils sont fondamentalement indignes de confiance», a déclaré John Brady. «C’est leur pratique de conclure un accord et immédiatement soit d’ignorer les éléments clés… soit de négocier à la baisse.»

