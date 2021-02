Le Junior Cert est susceptible d’être annulé pour permettre de se concentrer sur Quitter le Cert

Les examens du Junior Cert de cette année pour 60 000 étudiants semblent susceptibles d’être annulés après que les autorités éducatives ont confirmé qu’il ne sera pas possible d’organiser les examens parallèlement au Leaving Cert en juin.

Il semble probable que des dispositifs d’évaluation alternatifs seront mis en œuvre pour les étudiants du Junior Cert cette année, de la même manière que l’année dernière, selon un certain nombre de sources bien placées.

Les dispositions de l’année dernière prévoyaient de laisser aux écoles la liberté de mener leurs propres évaluations, qui ont été notées par les enseignants des élèves.

Tous les élèves qui ont terminé la troisième année ont reçu une attestation d’achèvement du programme du cycle junior et un rapport au niveau de l’école.

La décision d’annuler les examens écrits du Junior Cert donnerait aux enseignants et aux écoles du temps supplémentaire pour aider les élèves de Leaving Cert à passer les examens oraux, pratiques et de performance qui sont dus au cours des prochaines semaines.

La manière dont ces éléments seront évalués est au centre des discussions entre les groupes d’éducation et le ministère de l’Éducation cette semaine. Ces «seconds composants» représentent entre 20 et 50 pour cent des notes pour certaines matières.

À la lumière de l’affirmation des autorités selon laquelle le Junior et le Leaving Cert ne peuvent pas être tenus ensemble, le Syndicat des enseignants d’Irlande (TUI) a demandé à la ministre de l’Éducation Norma Foley de confirmer que les examens traditionnels du Junior Cert ne peuvent pas se dérouler cette année.

Le TUI a déclaré mardi soir que l’annulation des examens éviterait «une charge de travail excessive et une pression excessive pour les enseignants et la direction de l’école» qui essaient de faire en sorte que les étudiants qui quittent le Cert terminent leurs examens oraux et pratiques et leurs projets.

Il a déclaré que la priorité doit être donnée aux étudiants sortant du Cert pour s’assurer qu’ils ont «un accès sans entrave aux installations et aux ressources scolaires nécessaires», telles que des salles de classe pratiques pour terminer leurs études.

‘Pas de précédent’

Le TUI a déclaré qu’il demandait d’annuler les examens du Junior Cert au motif qu’aucun précédent ne serait établi et que les examens seraient rétablis en 2022.

Le syndicat a déclaré que les dispositions alternatives introduites pour les étudiants du Junior Cert l’année dernière devraient être réintroduites.

Le TUI a déclaré que ces modalités d’évaluation alternatives appropriées devraient être conçues au niveau de l’école – comme cela a été fait l’année dernière – et pour garantir que les élèves du cycle primaire restent activement engagés dans l’apprentissage jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Il a déclaré que ces arrangements alternatifs devraient tenir compte des défis rencontrés par les élèves pendant les périodes de fermeture d’écoles résultant de la pandémie de Covid-19 et être éclairés par les principes de justice et d’équité.

Le TUI demande également des éclaircissements immédiats sur les évaluations en classe pour le cycle junior 2022.

Le syndicat a déclaré qu’il estimait que la flexibilité était nécessaire pour permettre aux enseignants, au niveau de l’école, de décider s’ils devraient ou non poursuivre, en fonction de l’étendue de l’accès aux installations.

Par ailleurs, le gouvernement est susceptible de faire une annonce sur le format des examens Leaving Cert plus tard cette semaine.

Il est probable que tous les étudiants qui quittent le Cert auront la possibilité de bénéficier d’une version modifiée des notes calculées et de passer les examens écrits en juin.