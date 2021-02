Varadkar dit que le prochain assouplissement des restrictions de Covid-19 sera «  extrêmement limité  »

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré que le prochain assouplissement des restrictions relatives à Covid-19 serait «extrêmement limité» et n’impliquerait que le retour progressif aux écoles et aux garderies préscolaires.

Il a fait ces remarques lors d’une réunion privée du parti parlementaire du Fine Gael mercredi soir.

Des sources ont déclaré que M. Varadkar a déclaré aux TD et aux sénateurs que les étudiants de fin de certificat retourneraient à l’école en premier, suivis des plus jeunes élèves du primaire.

Selon M. Varadkar, le retour progressif des écoles se produirait en mars et en avril.

Il y aurait également un retour aux crèches pour les enfants d’âge préscolaire dans le cadre du programme de protection et d’éducation de la petite enfance (EPPE) dans le cadre de l’assouplissement limité des restrictions décrit par le dirigeant du Fine Gael.

M. Varadkar a également mis en doute la réouverture de chantiers de construction non essentiels en mars si le nombre de cas de Covid-19 avoisine les 400 par jour.

Il a également déclaré à la réunion qu’aucune décision n’avait encore été prise à ce sujet.

Les restrictions actuelles de Covid-19 de niveau 5 devraient rester en vigueur jusqu’au 5 mars.

Des efforts sont en cours pour tenter de ramener à l’école les étudiants sortants du Cert début mars, en fonction de l’accord des syndicats enseignants.

Des sources ont déclaré que M. Varadkar s’est demandé si les partis politiques qui ont été de fervents défenseurs de l’approche zéro-Covid seraient opposés à la réouverture des écoles.

Il a dit qu’il y aura une évaluation toutes les deux à trois semaines sur l’ouverture progressive des écoles.

M. Varadkar a déclaré que les chiffres de Covid-19 diminuent mais pas aussi vite qu’ils l’étaient et que le pays est toujours au-dessus du pic de la première vague.

Il a dit qu’il y avait un besoin d’informations et de communications plus détaillées pour ceux qui font la queue pour les vaccins et que cela sera mis en place.

La réunion a été informée que tous les plus de 85 ans seront vaccinés dans les semaines à venir.

M. Varadkar a également fait le point sur le nombre estimé de doses de vaccins Covid-19 qui devraient être administrées dans les mois à venir.

Il a déclaré qu’un million de doses par mois sont attendues en avril, mai et juin, tout en soulignant que cela dépendra de l’approvisionnement des sociétés pharmaceutiques.

Patrick O’Donovan et Kieran O’Donnell, TD de Limerick, se sont plaints qu’aucun des 37 centres de vaccination prévus annoncés par le gouvernement cette semaine ne sera situé dans leur comté.

Le centre qui doit desservir la ville et le comté doit être dans l’hôtel Radisson qui est de l’autre côté de la frontière à Co Clare.

Le ministre d’État du Bureau des travaux publics, M. O’Donovan, a déclaré que le comté comptait 200 000 habitants et que certains d’entre eux devaient faire un voyage aller-retour de 100 milles à Clare pour se faire vacciner.

Il a souligné que Co Wicklow, la circonscription du ministre de la Santé Stephen Donnelly, a deux centres de vaccination malgré une population plus petite.

M. O’Donnell a déclaré qu’il doit y avoir une «cohérence» dans les plans d’implantation des centres et de déploiement des vaccins.

Il a fait part de ses inquiétudes quant à l’accessibilité du Radisson et a déclaré que Limerick avait également besoin d’un centre situé dans le comté et a fait une comparaison avec Cork, qui doit avoir cinq centres.

M. Varadkar a également déclaré qu’une stratégie sur deux îles pour lutter contre Covid-19 aurait «tellement de sens», mais exigerait que les cinq juridictions soient alignées les unes sur les autres.