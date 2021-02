Le chef de la défense américain charme ses alliés lors des débuts de l’OTAN

Il était trois jours de retard pour la Saint-Valentin, mais l’humeur des alliés de l’OTAN était amoureuse après que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, ait assisté à sa première réunion des ministres alliés de la Défense mercredi.

Austin, un général quatre étoiles à la retraite de l’armée américaine, a pesé lors de chacun des deux rassemblements virtuels du Conseil de l’Atlantique Nord et, selon des diplomates et des responsables, a joué la bonne musique d’ambiance en exprimant une volonté de consulter et un engagement sans réserve. au principe de défense collective de l’OTAN.

Dans d’autres circonstances, cela peut sembler aussi ho-hum qu’un rendez-vous amoureux pendant la pandémie. Mais après quatre ans de harcèlement et de réprimande par le président américain Donald Trump, Washington a soudainement retenti comme un ami – et cela en soi se sentait rafraîchissant et remarquable, ont déclaré les participants à la réunion.

« Le soir tombe sur #NATO HQ, » tweeté L’ambassadeur belge de l’OTAN, Pascal Heyman, avec une photo du bâtiment du siège en verre géant scintillant juste après le coucher du soleil. «Une première journée fructueuse du Conseil des ministres de la Défense s’est terminée. Le point culminant était une forte déclaration @SecDef pour tourner une nouvelle page, revitaliser les alliances et une réaffirmation de la garantie absolue de l’Art 5 », a-t-il ajouté, faisant référence à l’article 5, la disposition du traité qui proclame une attaque contre un allié de l’OTAN comme une attaque. en tout.

De nombreux alliés avaient déclaré que le pire dans les relations avec l’administration Trump était la pure imprévisibilité de celle-ci et la peur constante des décisions unilatérales qui pourraient bouleverser le monde.

Le Pentagone a fourni sa propre lecture des remarques d’Austin, qui ont clairement montré que ces jours – et ces craintes – étaient révolus, maintenant que le président américain Joe Biden est aux commandes.

«Le secrétaire a réaffirmé le message du président selon lequel les États-Unis ont l’intention de revitaliser nos relations avec l’Alliance de l’OTAN et que notre engagement envers l’article 5 reste irréprochable», a déclaré le communiqué du Pentagone. «Le secrétaire Austin a qualifié l’OTAN de fondement de la sécurité transatlantique durable et a déclaré que l’Alliance était le rempart de nos valeurs communes de démocratie, de liberté individuelle et d’État de droit.»

Les remarques d’Austin font suite à un éditorial publié mercredi dans le Washington Post dans lequel il a fait des remarques similaires. «Nous sommes prêts à nous consulter, à décider ensemble et à agir ensemble», a-t-il écrit.

Contrairement à la dénonciation répétée de Trump contre les alliés au sujet des dépenses de défense et à ses vantardises répétées de les forcer à payer, Austin a offert un message de remerciement et les a exhortés à poursuivre le bon travail, notant qu’un engagement à viser à dépenser 2% de Le PIB a été élaboré conjointement lors d’un sommet des dirigeants de l’OTAN au Pays de Galles en 2014, lorsque Barack Obama était président. Il a souligné que les contributions sont également mesurées par la manière dont elles sont utilisées, pas seulement par leur taille.

«Le secrétaire a remercié les Alliés pour la septième année consécutive de croissance des dépenses de défense et a souligné l’importance de s’appuyer sur ces progrès», a déclaré le Pentagone. «Il a également encouragé ses collègues à respecter la promesse d’investissement 2014 du Sommet du Pays de Galles dans le cadre de laquelle tous les Alliés ont accepté de consacrer 2% du PIB à la défense et 20% des fonds de défense à la modernisation d’ici 2024.»

Nouvelle vie après la mort cérébrale

L’alliance est toujours confrontée à des moments difficiles – y compris de nombreux désaccords internes, notamment entre la Turquie et plusieurs alliés, dont les États-Unis et la France. Il y a également des décisions difficiles, comme celle de respecter ou non un accord entre les États-Unis et les talibans pour retirer complètement les forces alliées d’Afghanistan d’ici le 1er mai. Les ministres de la Défense discuteront de la situation en Afghanistan jeudi mais devraient retarder toute décision jusqu’à l’achèvement un examen des politiques commandé par Biden.

Mais mercredi, l’ambiance était généralement optimiste alors que les ministres ont discuté d’un rapport sur ce à quoi l’OTAN devrait ressembler en 2030 et des plans pour un sommet des dirigeants à Bruxelles plus tard cette année.

Le secrétaire général Jens Stoltenberg, qui a passé quatre ans à essayer de garder Trump heureux et à rejoindre l’alliance, n’a pas caché le fait qu’il était heureux d’aller de l’avant. « Nous avons le prochain sommet, nous avons l’OTAN 2030, nous avons une nouvelle administration américaine », a déclaré Stoltenberg lors d’une conférence de presse. «Et tout cela ensemble offre vraiment une occasion unique, après des années difficiles pour nous tous des deux côtés de l’Atlantique, d’avoir un programme de fond tourné vers l’avenir.

Même la France, qui a lancé le processus d’examen 2030 après que le président Emmanuel Macron eut déclaré que l’OTAN subissait une «mort cérébrale», avait des choses positives à dire à propos d’Austin. «Première ministérielle de l’OTAN avec notre nouvel homologue américain @SecDef Austin», la ministre française des Armées, Florence Parly, tweeté. «Discussions très constructives. Nous partageons la même ambition d’une revitalisation de l’Alliance. La France jouera pleinement son rôle dans ce travail collectif de réflexion stratégique entre alliés.

Dans les coulisses, ont déclaré certains diplomates et responsables, Parly avait exprimé son mécontentement à Stoltenberg pour avoir discuté publiquement de certaines de ses idées dans le processus de 2030 avant de les aborder en privé parmi les alliés. Cette critique semblait refléter des craintes plus profondes que toutes les ondes positives émanant de Washington pourraient diminuer le sentiment d’urgence de résoudre les désaccords entre alliés, y compris sur les interventions de la Turquie dans les conflits en Syrie et en Libye, et l’achat par Ankara du missile russe S-400. système de défense, une décision que les États-Unis ont fortement critiquée.

Austin, pour sa part, n’a pas attisé le conflit. Au lieu de cela, selon le Pentagone, il a souligné «l’importance de travailler à travers l’Alliance pour améliorer l’adoption précoce des technologies émergentes et perturbatrices, ainsi que la nécessité de protéger nos chaînes d’approvisionnement, nos infrastructures et nos technologies des concurrents stratégiques. Il a également souligné l’engagement du Ministère à travailler avec l’OTAN pour faire en sorte que les nations démocratiques restent des pôles mondiaux d’innovation.

Dans un autre contraste avec ses prédécesseurs sous Trump, qui ont souvent évité la presse, le Pentagone a annoncé qu’Austin tiendrait sa première conférence de presse jeudi après la deuxième journée de réunions.

Bryan Bender et Rym Momtaz ont contribué au reportage.