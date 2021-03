La Chine jette un défi à Biden et à ses alliés à Hong Kong

Pékin a annoncé vendredi son intention de réviser le système électoral de Hong Kong afin d’affaiblir le camp pro-démocratie, ouvrant la voie à ce qui pourrait être le premier grand test pour savoir si le président américain Joe Biden peut constituer une alliance internationale pour lutter contre les violations des droits de l’homme en Chine.

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré lors d’un rassemblement annuel du Parti communiste que le reste du monde ne devrait pas s’immiscer dans les affaires de Hong Kong, tandis que le Congrès national du peuple a dévoilé de nouvelles règles pour garantir que la direction politique de Hong Kong ne tomberait pas entre les mains de Hong Kong. les politiciens chinois ne font pas confiance.

Les critiques ont qualifié cette décision de l’un des signes les plus clairs à ce jour que Pékin est disposé à démanteler complètement l’autonomie limitée de Hong Kong accordée par le principe «un pays, deux systèmes» qui a suivi la fin de la domination britannique en 1997. Et cela représente également un test majeur de l’approche de Biden en Chine. La nouvelle administration a désigné cette semaine la Chine comme «le plus grand test géopolitique» de ce siècle, le secrétaire d’État Antony Blinken affirmant que les États-Unis défendraient les valeurs «lorsque la démocratie est piétinée à Hong Kong».

Mais la grande question est de savoir si Biden verra la décision de vendredi comme un moment pour essayer de rassembler un front international pour contrer Pékin.

« Les mots de condamnation ne suffisent plus », a déclaré Iain Duncan Smith, un haut législateur britannique qui est coprésident de l’Alliance interparlementaire sur la Chine. « Les ministres des Affaires étrangères du monde entier, dirigés par la Grande-Bretagne, devraient chercher des moyens de montrer à la Chine que sa violation du droit international ne peut pas passer sans conséquence. »

Chris Patten, le dernier gouverneur britannique de Hong Kong, l’a qualifié de « plus grand pas à ce jour pour effacer les libertés et les aspirations de Hong Kong à une plus grande démocratie dans le cadre de l’État de droit ».

« Rompant toutes ses promesses, notamment celles faites par Deng Xiaoping, le Parti communiste chinois a décrété que pour être un patriote chinois, vous devez prêter allégeance au Parti communiste », a ajouté Patten. «Cela détruit complètement la promesse de« un pays, deux systèmes ». Le Parti communiste chinois a montré une fois de plus au monde qu’il ne pouvait pas lui faire confiance. «

Après les dernières initiatives de la Chine, l’UE a publié une déclaration exceptionnellement rapide et directe selon laquelle la proposition aurait des « conséquences négatives de grande portée » sur Hong Kong et a souligné qu’elle « est prête à prendre des mesures supplémentaires ». La répression a accru l’incertitude sur le pacte d’investissement de l’UE avec Pékin, car certains membres du Parlement européen ont signalé une réticence à approuver l’accord si la situation des droits de l’homme en Chine s’aggrave.

La Grande-Bretagne, qui a déjà ouvert ses portes à potentiellement des millions de Hongkongais ayant le droit de se réinstaller, a déclaré qu’elle «surveillerait de près le résultat» des événements législatifs toujours en cours à Pékin.

L’écriture, cependant, est déjà sur le mur.

« Il n’y a pas de retour à l’espoir que Hong Kong deviendra un jour une démocratie », a déclaré à POLITICO une personnalité juridique de premier plan à POLITICO sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. « La Chine envoie un message clair selon lequel il n’y a pas de place pour que quiconque critique le gouvernement central ait un pouvoir dans l’administration de Hong Kong. »

Lo Kin-hei, président du Parti démocrate de Hong Kong, a déclaré qu’il craignait que vendredi ne marque la fin des élections démocratiques permanentes à Hong Kong. «Même si le camp pro-démocratie veut se présenter aux élections à l’avenir, il n’y a probablement aucune chance», a déclaré Lo à la chaîne publique RTHK.

Selon les nouveaux plans de Pékin, les politiciens qui ne sont pas considérés comme des «patriotes» selon les normes de Pékin se verront interdire d’occuper des postes de direction clés au sein du gouvernement.

Carrie Lam, la dirigeante de Hong Kong soutenue par Pékin, a déclaré que son gouvernement « se conformerait pleinement » au gouvernement central.

Dans un communiqué, Lam a déclaré: << De la formulation et de la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale du [Hong Kong], qui a mis fin au chaos et rétabli l'ordre à Hong Kong, à l'amélioration du système électoral ... pour garantir que les «patriotes administrant Hong Kong», notre patrie apportera à jamais un soutien indéfectible à Hong Kong. "

Pékin suit également de près les activités des diplomates à Hong Kong.

Wang Chen, n ° 2 du Congrès national du peuple chinois, a critiqué les diplomates basés dans la ville pour s’être mêlés des affaires locales, quelques jours à peine après que des diplomates européens et américains aient tenté d’assister à l’audience de 47 militants pro-démocratie accusés d’atteintes à la sécurité nationale.

« Certains pays étrangers et des forces extérieures ont interféré ouvertement dans les affaires de Hong Kong par des moyens législatifs ou exécutifs, leurs missions diplomatiques basées à Hong Kong et des ONG », a déclaré Wang. «Ils ont grossièrement imposé des soi-disant ‘sanctions’ [Chinese] officiels et ouvertement … ont donné aux forces anti-chinoises à Hong Kong un filet de sécurité. «

Alors que la dernière décision de Pékin visant à retirer potentiellement les candidats pro-démocratie du paysage politique de la ville marque un changement radical, certains éléments de l’ancienne colonie britannique semblent devoir rester inchangés. Le directeur général de Hong Kong continuera d’être choisi par un comité électoral – qui était composé de 1200 membres dans une ville de 7 millions d’habitants lorsque Lam a été choisi en 2017 – malgré le plan à long terme pour l’introduction du suffrage universel détaillé dans la Loi fondamentale. , La mini-constitution de Hong Kong.

Cristina Gallardo a contribué au reportage.