Miriam Lord: l’engagement de mise en quarantaine de Taoiseach se bloque à la porte de la chambre

«Comment gérez-vous quelqu’un dans sa chambre, député? Répondez-moi simplement.

«Par où voulez-vous que nous commencions?» crie la moitié du pays.

Le Taoiseach a posé sa question deux fois. On aurait cru connaître déjà la réponse, n’ayant publié que récemment les dernières excuses du Dáil aux mères célibataires dégradées par cet État au fil des décennies.

Cela n’a jamais été un problème pour la brigade de l’Irlande sacrée à l’époque, bien que lorsque les zélotes effrayants et leurs piliers de la société, ils ont puni les femmes pour des crimes présumés contre la décence, ils ne les ont pas jetées dans les hôtels pendant quinze jours.

Non pas que le Taoiseach envisageait de s’inspirer du livre de jeu de John Charles McQuaid et de ses semblables lorsqu’il a demandé comment la chambre irlandaise pouvait être surveillée ces jours-ci. Nous avons encore quelques politiciens pleurant le décès de la théocratie qui ne seraient que trop ravis de tenter le coup.

Micheál a adressé sa question à Mary Lou McDonald du Sinn Féin et à Róisín Shortall des sociaux-démocrates qui ont tous deux résisté à ce qui a dû être une forte tentation de le diriger vers l’histoire récente.

Hormis son inquiétude dans la chambre à coucher, les deux chefs de parti n’ont pas pu comprendre pourquoi le Taoiseach est si résistant à l’idée de mise en quarantaine obligatoire pour les personnes arrivant de l’étranger.

À leur avis – et ils ont été pleinement soutenus par Alan Kelly du Labour et Richard Boyd Barrett de People Before Profit – une stratégie reposant sur des personnes promettant de mettre en quarantaine à la maison est complètement viciée.

Leur manque de confiance dans cette approche n’a pas été aidé mercredi par des versions contradictoires des ministres de ce qu’une personne mise en quarantaine chez elle doit faire exactement.

Rester dans un splendide isolement ou se mêler aux autres membres d’un ménage, qui sont alors libres de partir à leur guise? Cela dépend du ministre qui donne la réponse.

Quand la quarantaine obligatoire limitée déjà annoncée sera-t-elle mise en œuvre? Cela dépend du ministre qui donne la réponse.

Alors que les habitants de certains pays devront rester dans des hôtels, les citoyens légalement tenus de s’isoler chez eux devraient avoir suffisamment de moyens pour savoir ce que l’on attend d’eux sans que le gouvernement ne le dise. Ce n’est pas sorcier.

Mais pour ceux qui veulent s’en tenir aux règles, il serait utile que les ministres ne donnent pas d’informations contradictoires.

Les ondes et les pages d’informations sont inondées de hauts responsables politiques du gouvernement, du Taoiseach vers le bas, donnant des interviews mettant en évidence la gestion par l’administration de la crise Covid. C’est leur approche rassurante de la communication «peu importe la qualité, sentez la largeur».

Bigwig suivant

Quel est l’intérêt de demander à quelqu’un d’expliquer comment les dernières restrictions de voyage fonctionneront, uniquement pour que le prochain bigwig devant le microphone contredise les détails?

Mary Lou a déclaré au Taoiseach la semaine dernière que son gouvernement était à «six et sept» et que ses plans de quarantaine étaient «à moitié cuits». Elle était assurée que ce n’était pas le cas.

« C’est alarmant d’entendre que vous êtes encore à six et sept », lui a-t-elle dit pendant les questions des dirigeants, pas surprise que sa stratégie à moitié cuite n’ait pas encore augmenté.

Micheál a vivement soutenu que la quarantaine obligatoire ne fonctionnera pas ici, principalement pour des «raisons juridiques impérieuses».

Je dois dire, très honnêtement, que personne ne sait ce que vous dites. De quoi parlez-vous exactement par rapport aux voyages?

Maintenant, il y a une surprise. C’est la Constitution et le droit d’un individu à la liberté.

Si Dieu le veut, avec le temps et le vent dans le dos, nous devons obtenir «quelque chose qui puisse être robuste pour résister à une contestation judiciaire». Nous voudrions bien essayer «d’arriver à un cadre autour de la mise en quarantaine. Nous voulons absolument nous assurer que, tant pour des raisons de santé publique que sur le plan juridique, nous sommes sur des bases très solides et c’est une contribution importante ici.

Et puis il y a les «considérations de force exécutoire».

Deffo. Nous aurons ces plans de quarantaine renforcés d’un jour à l’autre.

«Je dois dire, très honnêtement, que personne ne sait ce que vous dites. De quoi parlez-vous exactement par rapport aux voyages? » a demandé Roísín Shortall, qui réclame depuis des mois la mise en œuvre de mesures plus strictes pour faire face à la menace posée par les personnes venant de l’étranger et promettant ensuite de s’isoler chez elles.

Elle attend toujours l’apparition d’un «système cohérent et efficace», tout comme Mary Lou, qui a déclaré la politique actuelle de «laisser aux gens le soin» comme «très lâche, très bâclée et très inadéquate».

Mettez en place un système de quarantaine obligatoire et finissez-en. «Pourquoi, au nom de Dieu, résistez-vous à quelque chose qui est si manifestement nécessaire?

Ragoût à la maison

Parce que le Taoiseach est toujours marié à l’option ragoût à la maison.

«Pour ce qui est de surveiller quelqu’un dans sa chambre, cela soulève évidemment des défis évidents.»

Évidemment.

Le leader du Sinn Féin a brièvement mentionné comment le gouvernement intérimaire (lorsque Micheál n’était pas Taoiseach) a mis en place un groupe d’experts au début de l’été dernier «pour envisager des approches de mise en quarantaine, mais nous y sommes».

Que faisaient-ils?

Cela s’est produit pendant le gouvernement interrègne, qui était dirigé par la dernière foule, a expliqué Micheál, puis les chiffres ont chuté pendant l’été et tout ce dont tout le monde voulait parler, c’était de tout rouvrir.

Il n’a pas dit ce que le groupe d’experts faisait depuis huit mois, sauf pour obtenir un changement de nouveau personnel gouvernemental.

Alors pouvons-nous avoir cette loi la semaine prochaine?

«La législation sera présentée rapidement et elle sera introduite à la Chambre», a promis le Taoiseach.

«Est-ce que c’est la semaine prochaine?» demanda Alan Kelly.

Micheál a déclaré qu’il appréciait l’offre du député de faciliter l’adoption rapide de la législation par la Chambre.

«Alors ce sera la semaine prochaine?» il a demandé à nouveau.

Aucune réponse.

Le gouvernement a des comités consultatifs, des groupes d’experts et des groupes de travail de haut niveau qui sortent de ses oreilles et des mois de préavis que la quarantaine obligatoire entrera probablement dans l’équation à un moment donné.

Pourtant, ils ne regardent que dans le vif du sujet maintenant.

Vous fait vous demander.