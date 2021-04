Les entrepreneurs sur les grands projets routiers recherchaient 850 millions d’euros de plus que les prix convenus

Les entrepreneurs travaillant sur de grands projets routiers ont recherché plus de 850 millions d’euros de plus que les prix d’appel d’offres convenus, selon de nouveaux chiffres.

Les données communiquées à The europe-infos.fr concernent 15 projets routiers avec un prix d’appel d’offres de plus de 40 millions d’euros, entre 2008 et 2018.

Au final, un peu moins de 270 millions d’euros ont été payés au-dessus du prix de l’offre, la facture de l’ensemble des projets s’élevant à 2,02 milliards d’euros.

Transport Infrastructure Ireland (TII), qui gère les grands projets de transport de l’État, a déclaré que bien que les paiements aient été supérieurs aux prix de l’appel d’offres, le total combiné versé pour les projets routiers était inférieur au budget.

Les budgets complets pour chaque projet incluent les imprévus et autres sommes en plus du prix de l’offre. Les budgets des projets individuels sont commercialement sensibles, mais TII a déclaré que les budgets de construction combinés pour les 15 projets étaient de 2,3 milliards d’euros, ce qui signifie qu’ils étaient de 11% inférieurs à l’objectif.

Cependant, des sources du secteur des infrastructures ont déclaré que la variation entre les montants des offres, les paiements et les sommes demandées était le produit d’un processus chargé enraciné dans le type de contrat régissant la majorité des projets.

Le marché de travaux publics attribue les marchés sur la base du prix le plus bas soumis. Peter Walsh, directeur général de TII, a déclaré: «Le contrat est attribué au prix le plus bas proposé, les entrepreneurs doivent donc avoir une vision optimiste de la manière dont le projet se déroulera», ajoutant que les soumissionnaires «ne peuvent pas s’attendre» à gagner un contrat autrement.

«Vous ne serez jamais performant au prix proposé, car c’est la vision la plus optimiste de la façon dont les choses pourraient se passer.»

Contentieux des coûts

Des sources de construction affirment que le processus est caractérisé par des différends contradictoires sur les coûts, entraînant de longs arbitrages et des procédures judiciaires coûteuses. Alors que l’État s’apprête à dépenser plus de 100 milliards d’euros dans le cadre du projet Irlande 2040, M. Walsh a averti que le contrat de travaux publics ne fonctionnerait pas pour les soi-disant «méga-projets».

«Ce type de contrat de travaux publics ne conviendrait pas aux mégaprojets comme le Metrolink», a-t-il déclaré. Deux autres types de contrat – un nouveau contrat d’ingénierie (NEC) et un contrat dit «Fidic» – seraient plus appropriés, a-t-il déclaré.

TII a utilisé ces contrats à titre d’essai, et le processus d’approbation pour leur permettre d’être considérés comme une option pour les projets d’infrastructure est à l’étude, avec l’appui du Bureau des marchés publics.

Un porte-parole de la Fédération de l’industrie de la construction a déclaré que le contrat actuel place «tous les risques pour toute éventualité sur l’entrepreneur», et qu’il a recherché «des modes de contrat plus collaboratifs» tels que le NEC.

«Malheureusement, le secteur public est contraint par la législation de sélectionner le soumissionnaire le moins cher dans un processus d’appel d’offres dans la grande majorité des contrats. Le système récompense le plus bas soumissionnaire, pas nécessairement l’offre optimale. »

Une porte-parole du Département des dépenses publiques a déclaré que la plupart des projets avaient été livrés dans les délais et dans les limites du budget, mais «il reste encore beaucoup à faire pour continuer à renforcer et améliorer les processus et les cadres afin de garantir l’optimisation des ressources». Le ministère a déclaré qu’il renforçait les cadres pour soutenir les organismes publics dans la réalisation de grands projets.

15 projets routiers: 2,02 milliards d’euros

Les données publiées dans The europe-infos.fr détaillent 15 projets routiers pour un montant total de 2,02 milliards d’euros. C’est plus que les prix de l’offre convenus, qui s’élevaient à 1,75 milliard d’euros, mais moins que les 2,6 milliards d’euros qui ont été présentés dans les réclamations des contractants. La différence moyenne entre le prix de l’offre et celui payé était de 15 pour cent.

Le projet le plus cher dans les données publiées était le projet Cashel / Mitchelstown de 245 millions d’euros, légèrement inférieur au prix de l’appel d’offres. D’autres projets ont été nettement supérieurs à l’offre convenue, comme la route Kilbeggan-Moate-Athlone, qui s’est élevée à 145 millions d’euros contre 113 millions d’euros; et la route Athlone / Ballinasloe, pour 100,1 millions d’euros contre 79,1 millions d’euros lors de l’appel d’offres. Un projet entre Kinnegad et Kilbeggan a été adjugé à 108,8 millions d’euros et a coûté 137 millions d’euros.

La première phase du Carlow Bypass a été adjugée à 74,9 millions d’euros et a coûté 105,4 millions d’euros. Le projet Waterford to Knocktopher Phase 2 était de 136 millions d’euros, contre 108 millions d’euros convenus lors de l’appel d’offres. Cullahill / Cashel a été adjugé à 165 millions d’euros, mais a coûté 204 millions d’euros. Castletown / Nenagh a coûté 170 millions d’euros par rapport à un appel d’offres convenu à 141,8 millions d’euros; tandis que Nenagh / Limerick était de 209,5 millions d’euros et soumis à 175 millions d’euros.

Le Tralee Bypass a fait l’objet d’un appel d’offres pour 30,1 millions d’euros, mais a coûté 35,2 millions d’euros; le contournement Gort-Crusheen a coûté 95 millions d’euros contre un appel d’offres de 80,1 millions d’euros. Le contournement N52 Tullamore a atteint 41,2 millions d’euros, légèrement en avance sur son prix d’appel d’offres de 39,6 millions d’euros. Kilcullen à Carlow (phase 3) a coûté 111,3 millions d’euros contre un appel d’offres de 107 millions d’euros. Carlow to Knocktopher (phase 4) figurait parmi les projets les plus chers avec 222,5 millions d’euros, mais à peine en avance sur son prix d’appel d’offres de 217,2 millions d’euros. Le projet Mitchelstown-Fermoy, à 62,9 millions d’euros, était également légèrement en avance sur l’appel d’offres, qui était de 61,6 millions d’euros.

Dans l’ensemble, les projets routiers ont respecté le budget, car le budget total de construction – qui comprend les fonds de prévoyance et n’est publié que globalement – s’est élevé à 2,3 milliards d’euros.