Nphet met en garde le public contre le fait de se fier aux tests d’antigènes vendus dans les supermarchés

Bc-elec - AHM1203 Main courante d'escalier 120cm, balcon, balustrade, garde-corps en inox avec 3 barres transversales, install. à plat ou inclinée

Cette rampe élégante fait de votre escalier ou balcon un accroche-regard.Garde-corps élégant et bien fait en acier inoxydableIl est parfait pour une utilisation intérieure et extérieure, comme une rampe d'escalier et balcon.La balustrade est faite d'acier inoxydable, ainsi elle est résistante aux intempéries et durable.La rampe peut ainsi être adaptée à toute pente d'escalier et peut également être utilisée comme une balustrade de balcon (à plat).La balustrade est autoportante et est montée sur l'escalier (monté en haut).L'assemblage a lieu avec des ancrages au sol, qui sont couverts de rosettes.Ancrages au sol et rosettes inclus.Données:Longueurs: 120 cmNombre de jambes de force: 2Dimensions du carton: 123*15.5*9 cm9,5 KgHauteur: 105 cm avec main couranteDiamètre de la main courante et des poteaux: 42 mm Matériaux:: Acier onoxydable 304SSPortée de l'offre:garde-corpsMatériel de montage (ancrages au sol, rosettes, chevilles et vis)instructions d'installation