Une utilisation plus large des vaccins J&J et AstraZeneca accélérera le déploiement, déclare Donnelly

Le Cabinet examinera ce matin la recommandation du Comité consultatif national de l’immunisation (Niac) sur l’utilisation des vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca pour les personnes âgées de plus de 50 ans.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré que les vaccins seraient utilisés le plus rapidement possible si le Cabinet approuve la décision.

S’exprimant sur l’émission Morning Ireland de la radio RTÉ alors qu’il se rendait à la réunion du Cabinet mardi matin, M. Donnelly a déclaré que le déploiement serait «à toute vapeur» si la décision est approuvée. Il a dit que des plans étaient en cours de mise en place pour que «nous puissions agir immédiatement» une fois que le Cabinet aura obtenu l’approbation.

Tous les vaccins seraient disponibles et le plan est de passer le plus rapidement possible à la tranche d’âge des 50-59 ans, a-t-il ajouté. Niac continue d’évaluer toutes les informations sur les vaccins au fur et à mesure qu’elles deviennent disponibles et le comité pourrait faire d’autres recommandations sur l’élargissement de la disponibilité de certains ou de tous les vaccins, a déclaré M. Donnelly.

Pendant ce temps, le président du comité généraliste de l’Organisation médicale irlandaise estime que les objectifs de vaccination du gouvernement sont toujours réalisables suite à la recommandation de Niac.

Le Dr Denis McCauley était optimiste quant au fait que 80 pour cent de la population adulte pourraient être vaccinés d’ici la fin juin avec l’approbation attendue de l’utilisation de Johnson & Johnson et AstraZeneca à injection unique chez les adultes âgés de 50 ans et plus.

Niac a recommandé que le vaccin Johnson & Johnson puisse également être utilisé pour les moins de 50 ans si un autre vaccin n’est pas disponible et pour les personnes dans des circonstances difficiles à atteindre où un vaccin à injection unique est plus approprié.

Le comité a également modifié ses directives sur le jab AstraZeneca pour permettre son utilisation par les plus de 50 ans, plutôt que par ceux âgés de 60 à 69 ans.

La disponibilité des deux vaccins signifiait qu’il pourrait y avoir plus de quatre millions de doses au cours du prochain trimestre, ce qui était la principale chose, a déclaré le Dr McCauley à Newstalk Breakfast. Il a déclaré qu’il pensait que la population des personnes âgées de 50 à 69 ans «pourrait facilement absorber» l’approvisionnement de l’Irlande d’environ 600 000 vaccins Johnson & Johnson.

La qualification d’autoriser l’utilisation du vaccin à injection unique chez les personnes de moins de 50 ans où aucun autre vaccin n’est disponible aidera à la vaccination des personnes vulnérables, telles que les sans-abri, qui ne reviendront peut-être pas pour une deuxième dose, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le Dr Ray Walley, du comité Covid du Collège irlandais des médecins généralistes (ICGP), s’est félicité de l’accès à «un autre très bon vaccin».

Sur Morning Ireland de la radio RTÉ, le Dr Walley a déclaré que le stockage et la portabilité faciles de Johnson & Johnson permettaient aux médecins généralistes de l’apporter aux patients de la communauté.

«Il peut rester dans le réfrigérateur d’un médecin généraliste pendant plusieurs mois. . . Nous pourrions avoir affaire à une population moins accessible, comme les sans-abri », a-t-il déclaré.

L’Irlande a remarquablement bien réussi à faire face au Covid-19, et le niveau de maladie ici était inférieur à celui de nombreux autres pays, a-t-il déclaré. Il a noté que le vaccin AstraZeneca avait été approuvé pour une utilisation chez les personnes âgées de 40 ans et plus au Canada, «mais c’est parce que leur niveau de prévalence [of disease] est beaucoup plus élevé qu’ici », a-t-il déclaré.

Alors que le nombre à la baisse avait stagné ces derniers temps, il fallait s’y attendre étant donné le degré de contagion de la variante B117.

Le Dr Walley a déclaré que les médecins généralistes du nord de Dublin ont remarqué un pic chez les patients nécessitant des tests Covid-19 ces derniers jours et que cela se refléterait dans le nombre de cas dans les prochains jours. «Nous devons continuer à regarder ce qui se passe autour de nous», a-t-il déclaré. Il convient d’être «prudemment optimiste», mais nous devons également rester vigilants, a-t-il ajouté.

L’expert en immunovirologie, le professeur Liam Fanning, de l’University College Cork, estime que, compte tenu du faible profil de risque des deux vaccins, les tranches d’âge «pourraient être élargies». Il y a de nombreuses activités quotidiennes qui exposent les gens à un risque beaucoup plus élevé, comme la prise de la pilule contraceptive, a-t-il déclaré. Niac est «un peu trop prudent», a déclaré le professeur Fanning à Newstalk Breakfast.

Le professeur Fanning a également exprimé son inquiétude quant au langage utilisé dans les conseils d’utilisation du vaccin chez les moins de 50 ans. Il a déclaré que le conseil selon lequel le vaccin pourrait être utilisé pour les jeunes «si rien d’autre n’est disponible» pourrait intégrer un «processus de pensée négative» pour les personnes qui hésitent à se faire vacciner.

Lundi, un autre décès d’un patient Covid-19 a été signalé par l’équipe nationale des urgences de santé publique. Nphet a également signalé 437 autres cas de coronavirus. Le Dr Tony Holohan a déclaré qu’il y avait des raisons d’être «optimiste prudent», mais il a exhorté le public à rester vigilant pour protéger les progrès qui ont été réalisés.