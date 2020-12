Baudet doit reconstruire le parti d’extrême droite néerlandais après sa réélection

Thierry Baudet est à nouveau le visage du parti d’extrême droite néerlandais Forum pour la démocratie (FvD) – du moins ce qu’il en reste.

Vendredi, Baudet était réélu en tant que chef du parti anti-UE à la suite d’une lutte pour le pouvoir qui a vu de nombreux membres éminents sauter le navire, y compris ses trois législateurs au Parlement européen.

Avec son parti en lambeaux, l’ancien prodige populiste est désormais confronté à l’immense tâche de recruter de nouvelles personnes, à commencer par les candidats aux élections législatives néerlandaises de mars.

«Nous sortirons de cette période le plus tôt possible», dit Baudet juré après sa réélection, ajoutant qu’il continuerait à se battre pour «sauver le pays» et «protéger notre civilisation».

L’implosion du parti est survenue alors que sa position dans les sondages a fortement chuté, de nombreux électeurs étant découragés par le soutien de Baudet aux militants anti-lockdown et aux groupes diffusant des théories du complot contre les coronavirus.

Un sondage récent prévoyait que le FvD – qui détient actuellement deux sièges au parlement – gagnerait environ quatre sièges si une élection devait avoir lieu maintenant, contre 15 en février et 24 au sommet de sa popularité il y a 18 mois, quand il la plus grande part de vote aux élections provinciales.

Cette victoire a stupéfié l’establishment politique néerlandais. Le parti parvenu, fondé en 2016, a également obtenu 12 des 75 sièges de la chambre haute du parlement du pays l’année dernière, le plaçant à la première place commune – mais après la récente vague de démissions, il n’en reste que quatre.

Un certain nombre de controverses ces dernières années ont fracturé le FvD, notamment des accusations de racisme contre ses membres et des allégations de liens étroits avec la Russie, toutes deux démenties par Baudet. Le parti s’est également scindé en deux après un désaccord sur le détournement de fonds entre Baudet et l’un des cofondateurs l’année dernière.

La fortune de Baudet a finalement semblé se tarir le mois dernier lorsque le journal néerlandais Het Parool a publié des preuves de la branche jeunesse du FvD, dirigée par son proche allié Freek Jansen, publiant des messages de discussion antisémites et racistes.

Au lieu de renvoyer Jansen, comme l’avaient demandé des hauts dirigeants du parti, Baudet a annoncé le 23 novembre qu’il démissionnait de son poste de chef, mais a déclaré plus tard qu’il se présenterait toujours à la course à la direction.

Cela a déclenché un exode massif et des coupures publiques entre les différentes factions. Baudet n’a plus pu entrer dans le siège du parti après que le conseil d’administration ait changé les serrures, et une ex-petite amie et candidate aux élections générales a déclaré à Baudet en direct à la télévision qu’elle ne le soutenait plus.

Cela a également suscité de nouvelles allégations de racisme au sein du parti. Un sénateur a affirmé que Baudet avait déclaré à un dîner de députés potentiels que le philanthrope et milliardaire d’origine hongroise George Soros – souvent la cible de théories du complot antisémite – était responsable du COVID-19 et voulait «nous retirer nos libertés».

Le sénateur a également raconté comment Baudet a répondu aux préoccupations concernant l’antisémitisme au sein du parti en disant que «presque tout le monde que je connais est antisémite». Baudet n’a pas nié avoir fait ces déclarations mais a refusé d’expliquer ce qu’il voulait dire.

La réélection de Baudet vendredi – par les deux tiers des membres du parti – a provoqué une flopée de nouvelles démissions, dont celles des trois députés du FvD. Tous les trois ont refusé de répondre aux questions de POLITICO.

Député européen Derk Jan Eppink dit dans un communiqué que lui et ses collègues «continueront à défendre l’intérêt des Pays-Bas pour Bruxelles», ajoutant que sous le Premier ministre de centre-droit Mark Rutte, «les Pays-Bas sont devenus un guichet automatique pour l’Union européenne». Les trois députés resteront au sein du groupe des conservateurs et réformistes européens (ECR), la famille politique du FvD, au Parlement européen.

Les troubles au sein du FvD constituent un soulagement bienvenu pour Rutte et Geert Wilders, le chef de l’autre parti populiste d’extrême droite des Pays-Bas. Alors que le FvD se débat, ses électeurs affluent vers leurs partis.

Cela signifie que les prochaines élections se transformeront probablement en une compétition entre les deux vétérans politiques.

Selon les derniers sondages, le parti libéral de Rutte devrait rester le plus grand parti avec 36 sièges – trois sièges de plus qu’il n’en a remporté aux élections de 2017. Le Parti de la liberté de Wilders devrait remporter 27 sièges, contre 20 en 2017.