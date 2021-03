Covid-19: 539 nouveaux cas, 14 décès supplémentaires signalés, plus d’un demi-million de doses de vaccin administrées

Il y a eu 539 nouveaux cas de Covid-19 et 14 autres décès signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) samedi.

Un total de 4419 sont décédés des suites du Covid-19 dans l’État depuis le début de la pandémie, tandis que le nombre total de cas confirmés s’élève maintenant à 222 699.

La tranche d’âge des personnes décédées était de 59 à 94 ans, tandis que l’âge médian était de 80 ans.

Quelque 245 cas se trouvaient à Dublin, 42 à Meath, 29 à Kildare, 26 à Limerick, 24 à Cork et les 173 autres cas sont répartis dans 19 autres comtés. Samedi à 8 heures du matin, 414 personnes étaient à l’hôpital avec Covid-19, dont 101 patients étaient traités en unité de soins intensifs. Vingt-deux personnes ont été hospitalisées au cours des dernières 24 heures.

Le taux d’incidence du virus sur 14 jours pour le pays s’élève maintenant à 175,6 pour 100 000 avec 8 306 nouveaux cas signalés au cours des deux dernières semaines.

La validation des données au Centre de surveillance de la protection de la santé a abouti à la dénotification de neuf cas précédemment confirmés. Le nombre total de cas ci-dessus reflète cela.

Les chiffres de samedi interviennent alors que le nombre de vaccins administrés dans l’État a dépassé le demi-million, a déclaré Taoiseach Micheál Martin.

«Je viens d’être informé par le HSE que nous avons dépassé le demi-million de doses de #CovidVaccine administrées», a tweeté M. Martin samedi.

« Bonnes nouvelles. Les vaccins ont un impact significatif sur la mortalité et les maladies graves. Le nombre de patients Covid dans les hôpitaux et aux soins intensifs diminue constamment », a-t-il déclaré.

6 mars 2021

Samedi également, le directeur général de HSE, Paul Reid, a qualifié la baisse du nombre d’hôpitaux de «grand signe».

« D’autres protections se produiront tout au long de ce week-end alors que les généralistes continueront de vacciner plus de 80 ans et plus », a tweeté M. Reid samedi

Les chiffres officiels du vaccin, qui ont quelques jours de retard, montrent que 14 008 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées depuis les totaux publiés hier. Les chiffres de 328 598 premières doses, 146 047 secondes doses et 474 645 doses totales sont au mercredi 3 mars.

Vigilance

S’exprimant dans une vidéo publiée sur Twitter samedi, M. Martin a appelé à la vigilance alors que les cas de Covid-19 augmentent dans un certain nombre de pays européens.

Le dirigeant de la Fianna Fáil a déclaré que les vaccins fonctionnaient en Irlande, mais que les nouvelles variantes du coronavirus restaient une source de préoccupation. «La bonne nouvelle, c’est que les vaccins fonctionnent», a-t-il déclaré.

«Ils réduisent l’impact de ce virus et cela se voit dans la réduction des niveaux d’infection dans nos maisons de soins infirmiers et parmi nos travailleurs de la santé de première ligne.»

Faisant référence au niveau d’incidence sur 14 jours des cas de Covid tombant en dessous de 200 cette semaine pour la première fois depuis Noël, M. Martin a déclaré que la baisse continue des chiffres «apporte de l’espoir».

Mais il a averti que le service de santé était toujours «sous pression» malgré une diminution significative des effectifs dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs.

«Il y a eu une baisse constante du nombre de cas, principalement parce que la grande majorité des gens adhèrent aux directives», a-t-il déclaré.

«Cependant, nous devons rester vigilants. La nouvelle variante ne nous permet pas de nous détendre un instant. »

M. Martin a ajouté que les cas «sont désormais en augmentation dans un certain nombre d’Etats membres de l’Union européenne».

«Le gouvernement et le HSE font tout ce qui est en leur pouvoir pour sécuriser les approvisionnements et pour donner ces vaccins aux populations le plus rapidement possible», a déclaré M. Martin.

Difficile

Vendredi, M. Martin a admis qu’atteindre l’objectif de délivrer 1,25 million de doses de vaccin Covid-19 d’ici la fin du mois de mars se révèle «très difficile» alors que le gouvernement envisage une poussée pour un système amélioré de partage des vaccins inutilisés dans l’UE.

Selon des sources bien informées de la situation, l’Irlande fera partie d’un groupe d’États membres susceptibles d’écrire à la Commission européenne la semaine prochaine, plaidant pour un mécanisme de redistribution formalisé qui se déclenche lorsqu’un excédent de vaccins s’accumule dans un État membre.

Le gouvernement est préoccupé par la fiabilité des livraisons d’AstraZeneca. Les chiffres de livraison pour février étaient inférieurs à la moitié de ceux prévus dans le plan gouvernemental de gestion de la pandémie.