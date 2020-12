Pas de chant de chants de Noël, places pré-réservées recommandées pour la messe de Noël

Le chant Carol ne sera pas autorisé et les églises devraient envisager d’organiser des services supplémentaires, avec des places pré-réservées pendant la période de Noël, dans le cadre de nouvelles directives de santé publique pour les services religieux.

En raison du risque accru de transmission de Covid-19 par des personnes chantant à proximité d’autres personnes, les conseils indiquent que le chant des chants de Noël ne sera pas autorisé lors des services religieux.

Les services religieux ont été autorisés à reprendre cette semaine avec une limite de 50 personnes présentes. Auparavant, les services religieux avaient lieu via webcam pendant le verrouillage national, les funérailles étant autorisées mais limitées à 25 personnes.

Un guide publié vendredi par le Centre de surveillance de la protection de la santé (HPSC) expliquait comment la «surpopulation» à la messe ou à d’autres services religieux pourrait être évitée pendant la période de Noël.

Les recommandations comprenaient la mise en place de services supplémentaires, l’intendance accrue des paroissiens, et pour les églises de mettre en place un «système de réservation à l’avance si nécessaire» pour les places aux offices.

La messe ne doit pas dépasser une heure, y compris le temps qu’il faut aux gens pour entrer et sortir de l’église, selon les directives. Il devrait y avoir au moins une heure entre les services pour laisser le temps de nettoyer les surfaces et de ventiler l’église.

Une distance sociale de deux mètres devrait être en place entre les personnes assises le long des bancs d’église, les personnes assistant aux offices devant porter un couvre-visage.

En chantant

«Les performances et la pratique des chorales et des ensembles musicaux ont été associées à la propagation de Covid-19 en raison de l’expulsion accrue des gouttelettes associées au chant et aux instruments de musique soufflés par le vent», indique le guide.

«Le chant de congrégation, le chant choral et le chant des chants de Noël ne sont pas autorisés, en raison du risque accru de propagation du virus aux autres personnes présentes au service. Il faut également éviter de jouer des instruments de musique soufflés par le vent », dit-il.

D’autres musiques telles que des performances avec des instruments à cordes ou à percussion seraient possibles, dit-il.

Le prêtre ou tout autre chef religieux serait tenu de porter un masque facial pendant le service, à moins qu’il ne prononce un sermon, et seulement s’il se trouve à plus de deux mètres d’autres personnes.

Les directives indiquent également que toute interaction physique pendant la messe, comme donner le signe de la paix et se serrer la main, doit être évitée.

L’entrée et la sortie de l’église devraient être échelonnées pour permettre une meilleure distance physique, et les gens ne devraient pas être autorisés à se rassembler à l’extérieur après le service.

Dans un communiqué, l’Association des prêtres catholiques a déclaré qu’il y avait une crainte qu’un grand nombre de messes la veille de Noël et le jour de Noël ne crée une perspective «dangereuse et ingérable».

«C’est un secret de polichinelle qu’il y a une énorme inquiétude, sinon une alarme, dans les paroisses concernant la façon dont les messes de la veille de Noël et du jour de Noël peuvent être organisées», a-t-il déclaré.

De nombreux prêtres subissaient des «pressions indues et injustes» pour organiser plusieurs messes, mettre en place des systèmes de billetterie ou accepter «des mesures irréalistes et dangereusement inappropriées pour assainir les bâtiments de l’église et recruter un nombre irréaliste de volontaires».

En conséquence, certaines églises n’offriraient la messe en ligne que la veille de Noël et le jour de Noël via des services de webcam, a-t-il déclaré.

À ce jour, il y a eu 18 épidémies de Covid-19 liées à des cérémonies religieuses, dont une a été enregistrée la semaine dernière.