Coronavirus: 79 décès supplémentaires et 1414 cas signalés en République

79 autres décès liés au coronavirus ont été signalés dans l’État.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a également enregistré 1 414 autres cas confirmés de Covid-19.

Parmi les décès, 78 sont survenus en janvier. L’âge médian des personnes décédées est de 82 ans et leur âge varie de 56 à 98 ans.

Parmi les nouveaux cas, 608 étaient à Dublin, 105 à Cork, 96 à Galway, 65 à Meath, 59 à Donegal et les 481 cas restants sont répartis dans tous les autres comtés.

Samedi à 14 heures, 1492 patients du Covid-19 ont été hospitalisés, dont 211 en unité de soins intensifs. Nphet a déclaré qu’il y avait eu 55 hospitalisations au cours des dernières 24 heures.

Auparavant, le directeur général du Health Service Executive (HSE), Paul Reid, avait averti que les USI resteraient «proches de leurs limites pendant un certain temps encore».

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré: «Nous avons connu plus de 1 000 décès et plus de 100 000 cas ce mois-ci.

«Nous avons signalé plus de cas en un mois que nous n’en avons connu tout au long de 2020. Cela montre à quelle vitesse cette maladie peut se propager et à quel point elle peut avoir un impact sur la santé publique», a-t-il déclaré.

«Les efforts déployés par l’ensemble de la population pour suivre les conseils de base de santé publique nous ont permis de réduire très rapidement l’incidence de la maladie par rapport à la plupart des pays d’Europe.»

Le Dr Holohan a déclaré que malgré la récente diminution significative des cas, il reste un niveau d’infection dans la population qui est le double de celui observé au pic d’incidence d’octobre dernier.

«Les prochaines semaines devront nous voir maintenir le respect de toutes les mesures en place afin que nous puissions atteindre des niveaux de maladie aussi bas que possible», a-t-il ajouté.

L’incidence de la maladie sur 14 jours est tombée à 575 cas pour 100 000 habitants à l’échelle nationale. Monaghan a la plus forte incidence de comté, suivie de Louth et Waterford. Leitrim a la plus faible incidence.

Programme de vaccination

Pendant ce temps, une campagne de sensibilisation du public entourant le déploiement du programme de vaccination communautaire débutera ce week-end.

Vendredi, le vaccin Oxford-AstraZeneca a été approuvé pour une utilisation chez tous les adultes de plus de 18 ans par l’Agence européenne des médicaments (EMA). Son approbation était incertaine après que les autorités allemandes ne l’ont pas recommandé pour les personnes de plus de 65 ans, invoquant des données insuffisantes.

Les premières doses du vaccin arriveront en Irlande dans la semaine du 8 février, le programme de vaccination débutant peu après.

Le vaccin AstraZeneca ne nécessite pas le type de stockage super réfrigéré que font les doses Pfizer-BioNTech et Moderna, c’est pourquoi il a été considéré comme un changement de jeu dans le déploiement du vaccin.

Il sera déployé dans les centres de vaccination de masse, les cabinets de médecins généralistes et les pharmacies.

Le Conseil consultatif national de la vaccination, chargé de donner des conseils sur la façon d’utiliser le vaccin en Irlande, se réunira ce week-end pour examiner les données et les recommandations de l’EMA, avec des conseils attendus du ministère de la Santé au début de la semaine prochaine.

Le département a déclaré vendredi qu’il s’attendait désormais à recevoir 1,1 million de vaccins d’ici la fin du mois de mars, 300 000 de moins que ce qui était initialement prévu, en raison d’une baisse de l’offre d’AstraZeneca.

Cela verra le nombre de personnes vaccinées au premier trimestre passer de 700 000 à 550 000, sur la base de chaque personne recevant deux doses.

Le public sera vacciné par ordre d’ancienneté. La première cohorte comprend les plus de 85 ans dont 81 000, suivis de 90 000 dans la tranche d’âge des 80 à 84 ans, 134 000 qui ont entre 75 et 79 ans et 191 000 entre 70 et 74 ans.

Le HSE prévoit de vacciner environ 150 000 personnes dans les deux premiers groupes prioritaires, les résidents et le personnel des maisons de retraite médicalisés et les agents de santé de première ligne représentant 300 000 vaccins. Mercredi, 161 000 personnes avaient été vaccinées et de ces 13 500 avaient reçu les deux doses.

Il y a 496 000 personnes à vacciner dans le troisième groupe prioritaire des personnes âgées de plus de 70 ans. Selon les fournitures, il semble qu’il n’y aura que suffisamment de vaccins pour vacciner 400 000 personnes âgées de plus de 70 ans au premier trimestre, soit 96 000 personnes de plus de cet âge ne sera pas vacciné avant le deuxième trimestre.

Dans une déclaration, le ministre de la Santé Stephen Donnelly a reconnu la «frustration» que beaucoup ressentaient les contraintes d’approvisionnement du programme de vaccination.

Il prévoyait que les lignes d’approvisionnement deviendraient «plus robustes et établies» une fois que d’autres vaccins, y compris le vaccin à dose unique développé par Johnson & Johnson, seraient mis en service.

«Nous continuerons d’ajuster le programme en fonction de l’offre et de la stratégie de priorisation et d’allocation», a-t-il déclaré.

«Tous les efforts seront faits pour administrer les vaccins aussi rapidement et en toute sécurité que possible.»

Les chiffres produits par le Bureau central des statistiques montrent que 93% des personnes décédées du Covid-19 dans l’État ont plus de 65 ans et près des deux tiers ont plus de 80 ans.

S’exprimant lors du Brendan O’Connor Show, le professeur Luke O’Neill a déclaré qu’il prévoyait une baisse de 90% des décès une fois que les personnes âgées seraient vaccinées.

Pendant ce temps, le Dr Cillian de Gascun, président du groupe consultatif d’experts Covid-19 de l’équipe nationale d’urgence de santé publique, a déclaré que 63% des cas avaient été identifiés comme la variante britannique la semaine dernière et qu’il s’agissait de la «variante dominante en Irlande à ce stade. ».

Le directeur du Laboratoire national de référence des virus a déclaré que 1,2% de l’ensemble des cas avaient été séquencés, mais que des directives récentes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et de l’Organisation mondiale de la santé suggèrent que cela doit être plus proche de 5 à 10%.

«Nous devons nous développer pour atteindre ce niveau au cours des deux à trois prochains mois, c’est donc quelque chose dont nous discutons chez Nphet depuis avant le début de l’année, mais évidemment, la capacité de diagnostic est devenue la priorité au tournant de la année », a-t-il déclaré samedi à la radio RTÉ avec Katie Hannon.

Le Dr de Gascun a déclaré que les nouvelles variantes étaient préoccupantes, mais «nous avons démontré que les mesures de santé publique que les gens appliquent peuvent contrôler les nouvelles variantes tout comme les anciennes».

Par ailleurs, il a déclaré être d’accord avec le point de vue de Nphet sur l’impossibilité de mettre en œuvre une stratégie zéro Covid.

« Mais je pense qu’il est vraiment important que nous ne les considérions pas comme une option binaire, ce n’est pas noir et blanc et ce n’est pas un choix entre l’un ou l’autre », a-t-il ajouté.

Le Dr de Gascun a déclaré que lorsque les cas de Covid-19 et les taux de positivité ont chuté l’été dernier, le problème était «nous n’avions pas les structures de santé publique en place pour le contrôler à ce niveau».

Il a déclaré que les partisans de Nphet et du zéro Covid «veulent beaucoup des mêmes choses en ce qui concerne le contrôle du virus», mais qu’il ne pensait pas que «verrouiller les frontières et restreindre complètement l’accès» serait viable à plus long terme.