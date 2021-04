Les dossiers sur les enfants autistes ont conduit à une «  crise de confiance  » – Charity Chief

Les révélations dans un programme RTÉ PrimeTime que le ministère de la Santé a compilé des dossiers sur les enfants autistes sans leur consentement ont conduit à «beaucoup de crise de confiance et de confiance dans notre communauté», a déclaré le directeur général d’AsIAm, l’association caritative nationale pour l’autisme.

S’exprimant vendredi à l’occasion de la Journée mondiale de l’autisme, Adam Harris a déclaré qu’au cours de l’année dernière, la communauté autiste a été confrontée à des «défis sans précédent».

«La perte de routine et de structure, associée à la perte des services de soutien, signifie que de nombreuses personnes ressentent vraiment à ce moment-là qu’elles réclament du soutien et une plus grande compréhension et acceptation», a-t-il déclaré lors d’un événement en ligne.

«De plus, le programme d’enquêtes PrimeTime de la semaine dernière a conduit à de nombreuses crises de confiance dans notre communauté.»

Shane Corr, un haut fonctionnaire du département, a déclaré au programme qu’il avait vu des dossiers contenant des informations sensibles sur les enfants et leurs familles impliqués dans des poursuites judiciaires contre l’État.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’il ne détenait jamais illégalement d’informations sensibles, médicales et éducatives sur des enfants impliqués dans des affaires judiciaires en suspens. La Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité (IHREC) a averti le département qu’il devait publier un examen indépendant qu’il avait mené sur la pratique.

Changement nécessaire

La ministre d’État aux personnes handicapées, Anne Rabbitte, a déclaré que l’événement l’avait «attristée» de voir de telles allégations sur la façon dont le ministère avait géré les cas relatifs aux enfants autistes.

«Il serait malhonnête de ma part de ne pas aborder ce problème aujourd’hui, car je ne sais que trop bien à quel point cela a profondément secoué les parents. Cela a provoqué un bouleversement et un choc », a-t-elle déclaré.

La TD de Galway East a déclaré qu’elle avait rencontré AsIAm pour discuter des préoccupations des membres soulevées à la suite du programme.

«Comme je l’ai dit dans le Dáil et le Seanad cette semaine, alors que différents experts juridiques disent qu’une telle gestion de cas peut être légale, elle ne résout pas les choses», a-t-elle ajouté. «Le système actuel manque de transparence et doit changer. La confiance a été rompue et ce n’est que lorsque nous aurons un système plus transparent que la confiance sera rétablie. »

‘Submergé’

M. Harris a déclaré que les requêtes adressées à l’organisme de bienfaisance avaient augmenté de 280% au cours de l’année dernière, ce qui concernait les problèmes de logement et d’emploi ainsi que les personnes autistes «se sentant vraiment dépassées par tous les changements de routine et de structure avec lesquels nous vivons».

M. Harris a déclaré que malgré cela, la pandémie de Covid-19 offre une opportunité de redéfinir l’école, le travail et la communauté et de les reconstruire «d’une manière plus inclusive et plus accessible pour tous».

«Les personnes autistes doivent quotidiennement s’adapter à une société qui n’est pas construite en pensant à nous et trop souvent, il n’est tout simplement pas possible d’interagir ou de faire partie des activités quotidiennes en raison d’un manque de compréhension, d’un manque d’accommodements ou d’acceptation. , » il a dit.

Mme Rabbitte a déclaré que les listes d’attente pour la prestation d’interventions thérapeutiques étaient «tout simplement beaucoup trop longues». Elle a dit qu’elle travaillait avec le ministre de la Santé Stephen Donnelly et le HSE pour développer des moyens de garantir que les enfants aient accès aux cliniciens en «temps opportun».

«Il est important pour moi de dire que les parents recevant des lettres du HSE disant que vous serez vu dans 46,49,47 mois n’est pas acceptable et que je ne resterai pas debout», a-t-elle ajouté.

Mme Rabbitte a également déclaré qu’elle avait l’intention de développer une «stratégie d’innovation pour l’autisme» ainsi qu’un groupe de travail pour assurer sa mise en place.