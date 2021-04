L’Irlande est sur la bonne voie pour un nouvel assouplissement des restrictions de Covid-19 après l’augmentation des vaccins Pfizer

L’Irlande reste sur la bonne voie pour un nouvel assouplissement des restrictions de Covid-19 à partir de mai après qu’il est apparu que 545 000 tirs supplémentaires de Pfizer seraient livrés avant la fin du mois de juin.

Des sources gouvernementales ont exprimé leur optimisme quant au retour échelonné des services de vente au détail et personnels non essentiels le mois prochain à la suite d’une annonce de la Commission européenne selon laquelle les pays de l’UE recevront 50 millions de vaccins Pfizer et BioNTech Covid-19 supplémentaires au deuxième trimestre 2021.

Il a suivi une semaine mouvementée pour le programme de vaccination de l’État avec une pause dans la livraison des vaccins Johnson et Johnson et la décision de limiter le vaccin AstraZeneca aux personnes âgées de plus de 60 ans en raison de rares problèmes de caillots sanguins.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a qualifié la nouvelle de livraisons supplémentaires de vaccins Covid-19 de «vraiment positives» et a insisté sur le fait que l’État est toujours sur la bonne voie pour offrir à quatre adultes sur cinq un vaccin contre le coronavirus d’ici la fin du mois de juin.

«C’est plus d’un demi-million de vaccins supplémentaires en avril, mai et juin. Pfizer est recommandé pour tous les groupes d’âge et les résultats en Irlande et à l’étranger montrent qu’il est incroyablement efficace contre Covid. Cela permet à l’Irlande de rester sur la bonne voie pour quatre adultes sur cinq qui souhaitent qu’un vaccin leur soit proposé d’ici la fin juin. Nous travaillons d’arrache-pied avec le HSE et le groupe de travail pour nous assurer que notre programme de vaccination continue de distribuer des vaccins aux personnes dès leur arrivée en Irlande », a-t-il déclaré à l’europe-infos.fr.

«Sur la bonne voie»

Le Taoiseach Micheál Martin a déclaré hier soir que les informations sur les vaccins de Pfizer mettent le déploiement «sur la bonne voie en termes d’objectifs clés».

Le gouvernement attendait entre trois et quatre millions de doses de vaccin au deuxième trimestre. Lors d’une réunion du Cabinet hier, les ministres ont appris que ce chiffre pourrait tomber à 3,4 millions. Cependant, ce chiffre est passé à 3,9 millions dans l’après-midi après l’annonce de Pfizer. Si le vaccin Johnson and Johnson obtient le feu vert de l’Agence européenne des médicaments la semaine prochaine, cela pourrait passer à 4,5 millions de doses, ce qui place l’État devant la cible.

M. Donnelly a également eu des discussions mercredi avec le médecin-chef par intérim Ronan Glynn sur la possibilité d’étendre la période entre les doses du vaccin Pfizer, ce qui augmenterait le nombre de patients qui le reçoivent à court terme. Une décision finale à ce sujet est attendue dans la semaine prochaine.

«L’extension de l’intervalle entre les doses pour les vaccins à ARNm est à l’étude pour voir quel impact cela pourrait avoir sur la protection du public contre Covid. Cela se fait à la lumière des preuves solides de la haute protection offerte par la première dose de vaccin », a déclaré M. Donnelly.

Vulnérable

Dans le cadre du plan de vaccination le plus récent envisagé par les autorités, les personnes vulnérables et les moins de 60 ans qui ont reçu leur premier vaccin AstraZeneca en recevront une seconde. Les trois premières cohortes continueront telles quelles, et les personnes âgées de 60 à 69 ans seront invitées à s’inscrire pour un vaccin AstraZeneca en ligne à partir d’aujourd’hui, par étapes. Les cohortes vulnérables âgées de moins de 60 ans qui n’ont pas reçu de vaccin recevront un vaccin à ARNm. Tous les autres recevront un vaccin par âge via l’enregistrement en ligne avec les vaccins à ARNm ou Johnson and Johnson.

Le gouvernement est également ouvert à envisager d’offrir le vaccin Astra Zeneca aux personnes de moins de 60 ans qui en font spécifiquement la demande, mais aucune décision finale n’a été prise.