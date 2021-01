Le compte Twitter de Trump suspendu définitivement

Twitter a définitivement supprimé le compte Twitter de Donald Trump de sa plateforme.

Le géant des médias sociaux a annoncé la décision ce soir. «Après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure – en particulier la manière dont ils sont reçus et interprétés sur et hors de Twitter – nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque d’incitation à la violence supplémentaire», la société dit dans un communiqué.

Il a poursuivi: «Dans le contexte des événements horribles de cette semaine, nous avons clairement indiqué mercredi que de nouvelles violations des règles de Twitter entraîneraient potentiellement cette ligne de conduite.»

Twitter plus tôt cette semaine a interdit le président plus tôt cette semaine pendant 12 heures. Facebook a également annoncé cette semaine qu’il supprimait son compte au moins jusqu’à la fin de sa présidence.

Le président américain a déployé efficacement la plate-forme de médias sociaux pour construire sa carrière politique avant d’annoncer sa candidature à la présidence, rassemblant plus de 80 millions d’abonnés sur Twitter. Mais il a suscité la colère de l’entreprise cette année, qui a commencé à étiqueter et à supprimer certains de ses tweets pour violation de ses règles.

La décision sans précédent du géant de la Silicon Valley fait suite aux scènes de violence de cette semaine à Capitol Hill. Twitter a supprimé une vidéo publiée par M. Trump à la suite des manifestations, dans laquelle il a répété des allégations d’ingérence électorale et a dit à ses partisans attaquant le Capitole qu’il les aimait, alors même qu’il leur avait dit de quitter le bâtiment.

Appels à la démission

Les appels à la démission de M. Trump se sont multipliés à la lumière des événements qui ont vu une foule pénétrer dans le bâtiment du Capitole.

Les démocrates de la Chambre sont sur le point de destituer Donald Trump pour la deuxième fois pour son rôle dans l’incitation aux émeutes de Capitol Hill, le président sortant ayant déclaré qu’il n’assisterait pas à l’investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier. Bien que l’annonce du président sur Twitter ne soit pas inattendue, c’est la première fois depuis 1869 qu’un président n’assiste pas à la cérémonie de prestation de serment de son successeur.

M. Biden a déclaré que c’était une «bonne chose». M. Trump ne sera pas présent, le décrivant comme «l’une des rares choses sur lesquelles lui et moi nous sommes jamais mis d’accord. C’est une bonne chose qu’il ne se présente pas.

Lors d’une conférence téléphonique avec son parti hier, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a promis de lancer une procédure de destitution si le président ne démissionnait pas «immédiatement». Plusieurs démocrates, dont le Président, ont déclaré qu’ils préféreraient que M. Trump soit démis de ses fonctions via le 25e amendement à la constitution. Mais vendredi, rien n’indiquait que le vice-président Mike Pence et les membres du cabinet envisageaient cette option.

La Chambre pourrait voter pour destituer M. Trump dès lundi, l’accusant d ‘«incitation à l’insurrection», alors que l’indignation continue à propos de la prise d’assaut du Capitole américain par les partisans du président cette semaine.

Bien qu’il ne reste que quelques jours à M. Trump dans sa présidence, il est possible que le sénat puisse tenir un procès en destitution une fois qu’il a quitté ses fonctions.

Un seul sénateur républicain, Mitt Romney, a voté pour retirer M. Trump lors du procès de destitution du Sénat de l’année dernière, et même alors, le sénateur de l’Utah n’a voté que pour l’un des deux articles de destitution.

Mais les démocrates sont convaincus que davantage de républicains pourraient voter pour destituer M. Trump compte tenu des événements de cette semaine – même s’il ne s’agissait que d’un geste symbolique. Le sénateur républicain Ben Sasse a fait part de sa volonté de destituer M. Trump, bien que le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham s’y soit opposé.

Indépendamment de ce qui se passe au Sénat, M. Trump deviendrait le seul président de l’histoire des États-Unis à être destitué deux fois, si la Chambre contrôlée par les démocrates votait pour le destituer comme prévu. Mme Pelosi a également interrogé le président des co-chefs d’état-major Mark Milley sur l’accès de M. Trump aux codes nucléaires lors d’un appel téléphonique.

M. Biden a refusé d’être attiré sur la question de la destitution lors d’une conférence de presse hier, bien qu’il soit soupçonné d’être contre la destitution de Trump à ce stade tardif de sa présidence.

«J’ai pensé pendant très, très longtemps que le président Trump n’était pas apte à occuper ce poste. C’est pourquoi j’ai couru », a-t-il dit, mais il a ajouté:« Ce que le Congrès doit faire, c’est à eux de décider. »

« Si nous l’étions il y a six mois, nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour le faire sortir », a-t-il dit, « mais je me concentre maintenant sur notre prise de contrôle en tant que président et vice-président le 20 et pour faire avancer notre programme. »

Soutien républicain

Néanmoins, le président élu, qui devait parler par téléphone à Mme Pelosi plus tard vendredi, ne devrait pas s’opposer à toute initiative visant à destituer le président, une procédure qui relève de la compétence du Congrès.

M. Biden a également décrié les membres républicains du Congrès qui ont soutenu M. Trump.

Lorsqu’on lui a demandé si des sénateurs comme Ted Cruz et Josh Hawley devaient démissionner, il a déclaré: «Je pense qu’ils devraient être battus à plat la prochaine fois qu’ils courent. Ils font partie du grand mensonge. Il a poursuivi: «Les acolytes qui le suivent, comme Cruz et d’autres, ils sont aussi responsables que lui.

Pendant ce temps, les procureurs fédéraux ont déposé des accusations contre au moins 15 personnes en relation avec les émeutes du Capitole. Il s’agit notamment de Richard Barnett, le partisan de l’Arkansas Trump qui a été photographié dans le bureau de Mme Pelosi et arrêté hier à Little Rock.

Derrick Evans, membre républicain de la législature de Virginie-Occidentale, a également été arrêté par le FBI, après avoir participé à l’attaque.