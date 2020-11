Procès contre la terreur à Anvers pour tester les relations UE-Iran

L’appareil était surnommé «la Playstation» – mais, selon les procureurs belges et les responsables du renseignement, ce n’était pas un jeu.

Prétendument remise par un diplomate iranien basé à Vienne à un couple irano-belge dans un Pizza Hut au Luxembourg en juin 2018, c’était une bombe puissante destinée à attaquer une convention de milliers d’opposants au régime iranien juste à l’extérieur de Paris quelques jours. plus tard. Un conseil des services de renseignement israéliens aux autorités européennes a stoppé l’attaque.

Ce vendredi, le diplomate iranien, le couple et un quatrième complice présumé sont jugés pour terrorisme dans la ville belge d’Anvers après deux ans au cours desquels les forces de l’ordre à travers l’Europe ont amassé des tonnes de preuves détaillées du complot qui, selon eux, a été autorisé à la les plus hauts niveaux de gouvernement à Téhéran.

L’affaire aura probablement de graves ramifications pour les relations UE-Iran, renouvelant l’attention sur le bilan de Téhéran en matière de terrorisme d’État, alors que les dirigeants européens espéraient qu’un changement dans l’administration américaine pourrait aider à relancer l’accord nucléaire iranien. L’accord est sur le point de s’effondrer depuis que le président Donald Trump a quitté l’accord moins de deux mois avant l’attaque prévue à Villepinte, au nord-ouest de Paris.

Il est également certain que le procès soulèvera des questions troublantes pour les autorités belges et d’autres responsables à travers l’Europe sur les nombreuses défaillances potentielles du renseignement et les lacunes de sécurité, ainsi que les éventuelles lacunes dans la politique d’asile.

Le diplomate iranien accusé d’être le cerveau du complot, Asadollah Assadi, aurait été un agent des services secrets qui aurait amené l’engin explosif de Téhéran à Vienne dans ses bagages sur un vol passager d’Austrian Airlines avant de le conduire au Luxembourg dans une berline Ford rouge louée. Assadi a ensuite été arrêté dans une station-service en Allemagne alors qu’il rentrait en Autriche.

Pendant ce temps, le couple marié intercepté à la périphérie de Bruxelles alors qu’il se rendait en France pour mener l’attaque – Amir Saadouni, 40 ans, et sa femme Nasimeh Naami, 36 ans, avaient chacun obtenu l’asile politique en Belgique. Mais alors qu’ils prétendaient avoir besoin de protection contre la persécution par le régime iranien, les preuves montrent que Saadouni et Naami ont fait de nombreux voyages de retour en Iran au fil des ans – un voyage qui n’a apparemment pas soulevé de drapeau rouge auprès des autorités belges.

Une personne ayant une connaissance approfondie de l’affaire a déclaré que Saadouni avait déposé une première demande d’asile en Suède qui a été rejetée. Dans une déclaration aux enquêteurs, Saadouni a déclaré qu’il vivait en Belgique depuis 2003, épousait Naami en Iran en 2005 ou 2006 et qu’elle était arrivée en Belgique en 2007. Les archives montrent qu’ils ont obtenu la nationalité belge – Saadouni le 27 juillet 2016 et Naami le 27 juillet 2016. 3 novembre 2017.

Les preuves compilées par les autorités belges indiquent qu’Assadi, dont le titre était troisième conseiller à l’ambassade de Vienne, était prétendument un agent du ministère iranien du renseignement et de la sécurité (MOIS) et que Saadouni et Naami étaient également des agents du MOIS qui se sont rendus plusieurs fois à Téhéran à partir de en 2010 pour des rencontres et des formations – des visites sur lesquelles ils n’ont pas vu de famille.

L’Iran a nié tout lien avec le prétendu complot à la bombe et peu de temps après les premières arrestations, le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif a qualifié le complot d’opération de «faux drapeau».

L’avocat belge d’Assadi, Dominic de Beco, a déclaré que son client était protégé par l’immunité diplomatique et n’aurait pas dû être arrêté. Mais le chef du service de sécurité de l’État belge, Jaak Raes, a déclaré que les responsables du renseignement avaient déterminé que l’attentat à la bombe était une opération sanctionnée par l’État, approuvée à Téhéran.

«Le plan d’attaque a été conçu au nom de l’Iran et sous sa direction», a écrit Raes dans une lettre aux forces de l’ordre, dont le procureur fédéral belge, Frédéric Van Leeuw. «Ce n’était pas une initiative personnelle d’Assadi.»

La cible du complot était une convention annuelle des Moudjahiddines-e-Khalq ou Organisation des Moudjahiddines du peuple d’Iran (MEK), le principal groupe d’opposition au gouvernement iranien et à son chef suprême, Ali Khamenei. Le MEK a déjà été répertorié comme une organisation terroriste par l’UE et d’autres (une désignation qui a été levée par l’UE en 2009.) Il est considéré par certains comme une secte marxiste-islamiste.

Les enquêteurs ont déclaré que la bombe visait principalement à assassiner Maryam Radjavi, la chef du Conseil national de la résistance en Iran (CNRI), la branche diplomatique de l’OMPI. Le titre de Radjavi est président élu pour signifier son rôle potentiel en tant que chef intérimaire en cas de renversement du régime iranien actuel. L’Iran considère les groupes d’opposition comme des organisations criminelles.

À la fin de 2017 et au début de 2018, quelques mois avant l’attaque prévue, le gouvernement iranien a fait face à une série de manifestations de rue inhabituellement violentes que le régime a imputées à l’OMPI et à d’autres groupes d’opposition. Certains responsables de l’OMPI pensent que l’attentat était destiné à riposter aux manifestations.

D’autres disent que l’Iran avait de nombreuses raisons pour une frappe potentielle, y compris le retrait des États-Unis de l’accord nucléaire. En octobre 2018, le gouvernement danois a accusé l’Iran de comploter un assassinat sur son sol.

La convention annuelle de l’OMPI attire généralement des milliers de personnes, souvent des dignitaires étrangers. L’avocat personnel de Trump, l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, qui a pris la parole lors de l’événement, figurait parmi les personnes présentes à la convention de 2018. L’ancien président de la Chambre des États-Unis Newt Gingrich et l’ancien premier ministre canadien Stephen Harper étaient également présents.

Saadouni, le présumé kamikaze, aurait été membre de l’OMPI, peut-être l’avoir rejoint pour demander l’asile à l’Ouest. Selon les enquêteurs belges, il a ensuite été recruté par le gouvernement iranien et potentiellement contraint d’espionner le groupe d’opposition. Saadouni et Naami ont admis leur relation avec Assadi, qu’ils connaissaient sous le nom de code Daniel. Mais le couple a nié savoir que l’appareil qui leur avait été donné – composé d’un détonateur et d’un demi-kilogramme d’explosif TATP – était une bombe.

Dans une déclaration jeudi avant l’ouverture du procès, Radjavi, le chef du CNRI, a salué les autorités belges et a qualifié l’affaire comme une occasion de demander des comptes au régime iranien.

«Les enquêtes indépendantes et professionnelles des autorités judiciaires belges sont louables», a déclaré Radjavi. «Comme ces enquêtes l’ont montré, nous sommes confrontés à un cas de terrorisme d’État organisé.

«Le Conseil suprême de sécurité nationale, présidé par [Iranian President] Hassan Rohani a pris la décision de bombarder le rassemblement annuel de la Résistance iranienne à Villepinte, et le guide suprême du régime Ali Khamenei l’a approuvé », a déclaré Radjavi, ajoutant:« Aujourd’hui, bien au-delà de ce tribunal en particulier, l’ensemble du régime est poursuivi. devant la conscience du monde, en particulier les citoyens européens.

Agissant sur la pointe des Israéliens, des agents des services de renseignement belges ont vu l’engin explosif passer dans la Pizza Hut au Luxembourg, emballé dans du plastique et placé dans une trousse de toilette à l’intérieur du sac à main de Naami. Un détonateur à distance a également été retrouvé dans son sac.

Le couple a été intercepté à Woluwe-Saint-Pierre, juste à côté de la frontière entre Bruxelles et la Flandre, alors qu’ils conduisaient une Mercedes grise allant de leur domicile à Wilrijk, à l’extérieur d’Anvers, à la convention. Alors qu’une escouade anti-bombe tentait de désamorcer l’appareil, celui-ci a partiellement explosé, détruisant un robot de police.

Après avoir été arrêté à la station-service en Bavière et extradé vers la Belgique, Assadi aurait menacé les enquêteurs lors de l’un de ses interrogatoires, insistant sur le fait que les groupes armés soutenant l’Iran riposteraient s’il était condamné dans cette affaire.

Le quatrième suspect, Mehrdad Arefani, un habitant de Bruxelles, a été arrêté à Villepinte, où la conférence a eu lieu. Une enquête des autorités françaises a également déterminé que le gouvernement iranien était à l’origine de l’attaque prévue.

En réponse, la France a annoncé qu’elle avait gelé certains avoirs appartenant à Assadi et à un autre Iranien prétendument lié au complot, Saeid Hashemi Moghadam. Mais le président français Emmanuel Macron a continué d’essayer de dialoguer avec les Iraniens, notamment en invitant Zarif à une réunion lors du sommet des dirigeants du G7 2019 que la France a accueilli à Biarritz.

Les détracteurs du régime iranien disent que la réponse douce de la France à l’attaque planifiée, qui aurait pu faire de nombreuses victimes sur le sol français, était la preuve de l’approche généralement irréfléchie de l’UE envers la théocratie à Téhéran.

Les verdicts de culpabilité dans le procès qui s’ouvre vendredi à Anvers pourraient renouveler la pression sur Paris et le reste de l’UE pour qu’ils durcissent leur approche.