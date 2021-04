Au Sahel, Macron affronte son Afghanistan

Paul Taylor, rédacteur en chef de POLITICO, écrit la colonne Europe At Large. Son rapport «Crossing the Wilderness – Europe and the Sahel» sera publié par les Amis de l’Europe le 12 mai.

PARIS – Le spectacle doit continuer!

Le président français Emmanuel Macron n’a pas montré une lueur de reconnaissance que sa stratégie pour stabiliser la région du Sahel en combattant les groupes djihadistes a échoué après qu’un autre homme fort africain soutenu par Paris a mordu la poussière la semaine dernière au Tchad, tué en essayant de repousser une énième rébellion armée.

Au contraire, Macron s’est précipité à N’Djamena pour les funérailles du président vétéran Idriss Déby, a déclaré l’autocrate déchu un «ami courageux» et a juré que «la France ne laissera personne remettre en question ou menacer aujourd’hui ou demain la stabilité et l’intégrité du Tchad. «

Pourtant, la mort violente de Déby met en évidence la faille fondamentale au cœur de la politique française dans toute la ceinture troublée de cinq anciennes colonies s’étendant de l’Atlantique au désert du Sahara, qui comptent parmi les nations les plus pauvres du monde.

En traitant l’instabilité dans la région comme un problème antiterroriste à résoudre par une action militaire en soutien aux régimes clients plutôt que comme un échec profond de la gouvernance et du développement économique, exacerbé par le changement climatique et la croissance démographique rapide, Paris s’est enfermé dans une ouverture. a mis fin à une guerre qu’il ne peut gagner mais n’ose pas perdre.

Le soutien largement non critique de la France aux hommes forts dans son arrière-cour rappelle la politique américaine en Amérique latine dans les années 1930 lorsque le président Franklin D. Roosevelt aurait déclaré à propos d’un dictateur qu ‘«il est peut-être un fils de pute, mais c’est notre fils. d’une pute.

Les partenaires de la France dans l’Union européenne, qui consacrent environ 1 milliard d’euros par an à un grand programme de développement, de formation à la sécurité et d’aide humanitaire au Sahel, devraient se mobiliser là où la France a échoué. Ils doivent insister pour que, en échange d’un soutien budgétaire continu, les gouvernements mettent en œuvre leurs propres engagements de réforme, mettent fin à l’impunité pour les atrocités commises par leurs soldats et milices alliées et rétablissent les services publics dans les zones reprises aux rebelles.

Sinon, l’intervention militaire française et l’aide européenne continueront de donner aux élites du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad des incitations perverses à s’asseoir et à reporter le nettoyage de leur acte.

Le Tchad – 187e sur 189 dans l’indice de développement humain des Nations Unies – est le porte-avions insubmersible de la France et un poids lourd militaire dans la région. Il accueille le quartier général de l’opération Barkhane, la force française de 5100 hommes combattant des groupes djihadistes dans une zone plus grande que l’Europe. Il fournit l’un des plus importants contingents de soldats de la paix de l’ONU au Mali et a récemment déployé 1200 soldats au Niger pour renforcer la Force conjointe transfrontalière créée par les pays dits du G5 Sahel, qui comprend également la Mauritanie, pour lutter contre les groupes djihadistes.

En échange de l’aide militaire robuste de Déby, la France a longtemps fermé les yeux sur les violations systématiques des droits de l’homme, la corruption et une parodie d’élections dans ce pays stratégiquement vital. Lorsque les rebelles se sont approchés de trop près, les Français ont aidé le gouvernement à les repousser, le cas échéant par des frappes aériennes.

Les gouvernements français successifs n’ont jamais exploité cette protection pour pousser Déby à réformer un État pourri, à libérer les prisonniers politiques, à autoriser la liberté d’expression ou à réprimer la corruption, craignant peut-être son habileté à jouer les grandes puissances les unes contre les autres. Le Tchad a également un accord de coopération en matière de sécurité avec les États-Unis.

Pendant des décennies, Déby a contribué à contenir les ambitions territoriales de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a combattu aux côtés du Nigéria contre les insurgés islamistes de Boko Haram, a lancé les tirs en République centrafricaine et a résisté aux conflits de guérilla transfrontaliers avec le Soudan.

Le voyage de Macron à N’Djamena a marqué la bénédiction française pour la succession inconstitutionnelle du fils du maréchal-président, le général Mahamat Idriss Déby, à la tête d’une junte militaire qui a déclaré l’état d’urgence et dissous le parlement. Un sommet impromptu en marge des obsèques des cinq pays du G5 Sahel et de Macron a appelé à une «transition civilo-militaire» mais a souligné que leur principale préoccupation était la «stabilité» au Tchad.

Contrairement à la réaction au coup d’État militaire de l’année dernière au Mali, lorsque les partenaires internationaux ont suspendu l’aide financière et que les voisins africains ont pris des sanctions économiques jusqu’à ce que les colonels acceptent de nommer un gouvernement de transition dirigé par des civils avec un calendrier de 18 mois pour les élections, il n’y a pas eu d’interruption du commerce. ou aide au Tchad. Cependant, les dirigeants du G5 Sahel ont demandé aux présidents du Niger et de la Mauritanie d’essayer de servir de médiateur avec l’opposition tchadienne.

Ironiquement, Déby est mort aux mains de rebelles qui jusqu’à cette année étaient des mercenaires au service d’un autre homme fort en herbe soutenu par la France – le chef rebelle libyen Khalifa Haftar. «En d’autres termes, les amis de nos amis tuent nos amis», a écrit le commentateur militaire Jean-Dominique Merchet dans le journal français L’Opinion.

À l’exception de l’extrême gauche et de l’extrême droite, l’establishment politique français soutient toujours largement l’intervention au Sahel au nom de la lutte contre le «terrorisme islamiste» – mais le soutien public diminue. Un sondage réalisé en janvier, juste après que cinq soldats français ont été tués par des bombes en bordure de route, a montré pour la première fois une faible majorité en faveur du retrait.

Avec raison. Plus de huit ans après l’intervention de Paris au Mali pour repousser l’avancée des rebelles touaregs soutenus par les djihadistes vers la capitale, Bamako, la violence a englouti le Burkina Faso et le Niger voisins et menace de s’étendre aux États côtiers plus prospères de l’Atlantique au golfe de Guinée. .

Alors que l’armée française a remporté des succès tactiques, tuant l’année dernière deux grands commandants rebelles liés à Al-Qaïda et des centaines de combattants, le recrutement djihadiste se poursuit, exploitant les conflits ethniques et les différends entre éleveurs et agriculteurs. Mesurée par le nombre de victimes, d’incidents violents, de personnes déplacées à l’intérieur du pays, d’écoles fermées et de personnes confrontées à l’insécurité alimentaire et ayant besoin d’une aide humanitaire d’urgence, 2020 a été la pire année depuis le début du conflit.

La Cour des comptes française, dans un rapport critique sur la politique au Sahel, a recommandé la semaine dernière au gouvernement de procéder à un examen approfondi de l’opération Barkhane et de fixer des critères pour mettre fin à l’intervention tout en intensifiant l’aide au développement de l’UE.

Macron devrait briguer sa réélection au printemps 2022 et bien qu’il ait décidé en février de maintenir l’opération Barkhane à son niveau actuel, les diplomates supposent qu’il voudra déclarer «mission accomplie» et réduire considérablement la présence militaire avant le jour du scrutin.

La disparition de Déby rend cela plus difficile. En outre, Paris est effrayé par la décision des États-Unis de se retirer d’Afghanistan après des négociations avec les talibans – le mouvement islamiste que Washington est intervenu pour évincer après les attentats du 11 septembre 2001 contre New York et Washington.

Macron s’oppose avec véhémence à toute négociation avec les djihadistes au Sahel, ce qui serait politiquement embarrassant pour lui chez lui. Cependant, les gouvernements du Mali et du Burkina Faso, sentant peut-être que le bouclier militaire français ne sera pas là pour toujours, ont ouvert des canaux pour explorer au moins des trêves locales avec certains des rebelles.

L’UE devrait soutenir ces dialogues et déployer ses forces financières avec les gouvernements du Sahel pour promouvoir la réforme de la gouvernance, la réconciliation nationale, le règlement des différends au niveau communautaire et la protection des civils afin que les causes sociales et économiques profondes de l’instabilité puissent être correctement traitées.

Le jour où Déby a été mortellement blessé, les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont adopté une nouvelle stratégie intégrée pour le Sahel qui reconnaît implicitement l’échec des politiques passées et suggère de rendre l’aide plus conditionnelle en parlant de «responsabilité mutuelle» et de «responsabilité de chaque partenaire de respecter ses engagements. . »

L’UE doit donner suite et appliquer un amour inconditionnel au Sahel. Sinon, les Européens sont condamnés à suivre les Français dans une situation sans issue indéfinie.