Les cas quotidiens de Covid-19 pourraient grimper jusqu’à 1200 d’ici la mi-janvier si le virus se propage rapidement à Noël, ont averti les responsables de la santé publique, plaçant l’État sur le point de verrouiller.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré qu’un tel scénario n’était «pas inévitable», si les gens limitaient leurs contacts au cours du mois suivant.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a projeté jeudi soir que si le taux de reproduction du virus augmentait considérablement au cours d’une période festive de deux semaines chargée, le pays pourrait être confronté à des nombres quotidiens de cas similaires aux niveaux d’octobre qui ont vu l’introduction. d’un lock-out de six semaines,.

L’inquiétude survient alors que les restaurants et les gastropubs rouvriront vendredi pour la première fois en deux mois dans l’État, dans le cadre de l’émergence progressive des restrictions de niveau 5.

Le directeur général des services de santé, Paul Reid, a déclaré que les gens étaient confrontés au Noël «le plus risqué» de leur vie. Alors que les gens se rencontrent dans les restaurants, «leur garde peut naturellement tomber, surtout après un verre ou deux de vin», a-t-il déclaré.

‘Risque extrême’

«Ou peut-être que les gens se quittent et ne se reverront peut-être plus pour Noël, notre idée naturelle est de s’embrasser et de se souhaiter un joyeux Noël, ce qui, dans l’environnement actuel, représente un risque extrême.»

Tout en encourageant les gens à profiter des vacances, il les a exhortés à «être à leur plus haut niveau» au cours des prochaines semaines.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, M. Reid a déclaré qu’il avait beaucoup été question d’un autre verrouillage en janvier si les cas montaient à nouveau en raison de l’assouplissement festif des restrictions, mais que «il ne doit pas en être ainsi si nous prenons toutes les précautions et faites très bien les choses simples.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré qu’il était «important» que, malgré de merveilleuses nouvelles sur les vaccins, les gens «ne perdent pas leur discipline, pour les prochaines semaines, nous vivons bien, mais nous nous protégeons mutuellement». Il a déclaré à RTÉ que le nombre de cas était en baisse « une semaine plus vite que prévu », le nombre le plus bas étant prévu la semaine prochaine avant que les chiffres ne remontent.

Spirale de cas quotidiens

Le professeur Philip Nolan, président du groupe de modélisation de Nphet, a présenté jeudi plusieurs projections du nombre de cas quotidiens le mois prochain, sur la base de divers taux de reproduction potentiels du virus, connus sous le nom de nombre R.

Si le nombre R augmentait de 0,8 à 1,4, alors que les gens commençaient à socialiser ce mois-ci, le pays pourrait voir 300 à 600 nouveaux cas par jour d’ici la deuxième semaine de janvier, a-t-il déclaré.

«De façon réaliste, on craint de voir des nombres R de l’ordre de 1,4, à moins que nous ne prenions collectivement soin de limiter nos contacts sociaux», a-t-il déclaré lors d’un point de presse.

Cependant, les responsables de la santé étaient préoccupés par ce qui se passerait si le nombre R passait à 2, au cours d’une période de deux semaines de contacts sociaux et de rassemblement accrus attendus autour de Noël.

« Cela accélère de manière très significative la propagation du virus pendant la période festive principale et nous laisse dans une croissance exponentielle très rapide au début de janvier », a déclaré le professeur Nolan. «Ces scénarios, avec un niveau très élevé de transmission virale pendant la période de Noël, verraient entre 800 et 1 200 cas par jour à la mi-janvier», a-t-il déclaré.

Le professeur Nolan a déclaré que le but de la présentation des projections rigoureuses était de mettre en évidence «les risques auxquels nous sommes confrontés au cours des prochaines semaines».