Le programme de vaccination de l’Europe est une réussite

Appuyez sur play pour écouter cet article

Joshua Livestro est un conseiller en communication indépendant et membre du Comité sur l’intégration européenne du Conseil consultatif sur les affaires internationales du ministère néerlandais des Affaires étrangères.

AMSTERDAM – Depuis des mois, les citoyens de l’Union européenne regardent avec envie outre-Atlantique. Non seulement le président américain Joe Biden s’est fixé un objectif ambitieux pour les vaccinations contre le coronavirus: une moyenne de 1 million de coups par jour au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir. Il a déjà tenu ses promesses et promet maintenant de doubler le rythme. Si seulement les Européens pouvaient avoir les mêmes raisons d’espérer.

En fait, ils pourraient. Il suffit que quelqu’un relie les points et raconte l’histoire. Parce que si vous regardez les chiffres, l’UE ne fait pas du tout cela mal. Malgré tout le drame et l’incertitude entourant le vaccin AstraZeneca, l’Allemagne a récemment piqué plus de 250 000 personnes par jour. Quand on tient compte de la différence de population, c’est l’équivalent d’un pays de la taille des États-Unis qui vaccine 1 million par jour.

Italie et les Pays-Bas font encore mieux – plus près de l’équivalent américain de 1,5 million par jour. La France s’approche même de l’équivalent du nouvel objectif annoncé récemment par Biden de 2 millions de coups par jour. Dans l’ensemble, l’UE tient clairement la promesse initiale de Biden d’un million par jour.

Il y a toutes les raisons pour lesquelles l’avenir sera encore meilleur. BioNTech / Pfizer a déclaré qu’il serait en mesure de fournir 10 millions de vaccins en plus des près de 200 millions initialement convenus pour le deuxième trimestre de cette année. Cela signifie que, même si AstraZeneca échoue complètement à livrer le trimestre prochain, la Commission européenne sera toujours en mesure d’atteindre son objectif de fournir 300 millions de vaccins aux pays membres.

Cela comprendra 55 millions de jabs unidoses Johnson & Johnson récemment approuvés par l’Agence européenne des médicaments. Et qui sait, peut-être qu’AstraZeneca va enfin se remettre en place d’ici là. Pour l’instant, l’estimation pessimiste réaliste est qu’ils délivreront au mieux 80 millions des 180 millions de doses promises pour le deuxième trimestre.

(En passant, compte tenu de toutes les plaintes concernant la lenteur de la prise de décision de l’EMA, il vaut la peine de prendre un moment pour noter que l’agence des médicaments est le seul organisme de réglementation d’un pays occidental. avoir approuvé quatre vaccins à usage général.)

Au fur et à mesure que les tirs arrivent, la vitesse du programme de vaccination de l’UE est susceptible d’augmenter considérablement. Le taux de vaccination quotidien moyen devrait doubler, pour atteindre l’équivalent américain de 2 millions par jour, d’ici la mi-avril, puis augmenter d’un autre million par jour en mai. Ce n’est pas pour rien que les ministres européens de la Santé commencent à paraître de plus en plus confiants quant à la vaccination de l’ensemble de la population adulte au moins une fois début juillet.

Au début de l’année, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a introduit un objectif à l’échelle de l’UE: 70 pour cent de la population adulte vaccinée «d’ici l’été». Le bloc était toujours susceptible d’atteindre cet objectif. Des mathématiques simples montrent maintenant que c’est fondamentalement garanti.

Quelque 100 millions de vaccins ont déjà été distribués à la fin du mois de mars. Ajoutez les 380 millions à venir au deuxième trimestre et cela signifie qu’à la mi-juillet, environ 270 millions de citoyens de l’UE pourront être entièrement vaccinés – soit environ 70% des 380 millions d’adultes de l’UE. (Ce calcul suppose que nous n’obtiendrons que 80 millions de coups d’AstraZeneca, mais inclut également les 55 millions de jabs unidoses de Johnson & Johnson). Toute production supplémentaire accélérerait considérablement ce processus. Le candidat le plus probable ici est le vaccin ARNm de la société de biotechnologie allemande CureVac, dont les données d’essais cliniques sont déjà en cours d’examen avec l’EMA.

Avec tous les coups de feu, il n’est même plus impensable que l’UE finisse de vacciner toute sa population adulte avant le Royaume-Uni Pour utiliser les images du président du Conseil, Charles Michel: alors que le Royaume-Uni est susceptible de terminer son marathon de vaccination à quatre EU sprintera vers la bande.

Ce qui manque, c’est la meilleure façon de communiquer cette bonne nouvelle. La stratégie s’écrit essentiellement: Fixez un objectif de vaccination quotidien à l’échelle de l’UE de, disons, 100 millions de piqûres en 50 jours. Oui, ce sera facile à atteindre, mais pourquoi jouer avec la formule qui a si bien fonctionné pour Biden?

En un rien de temps, tous les médias européens se concentreront sur ce chiffre. Et à mesure que le taux de vaccination quotidien moyen augmente et que la cible se rapproche de plus en plus, vous inonderez le marché de bonnes nouvelles.

Donc, assez avec tous les discours de catastrophe. Il est temps d’arrêter de crier qui a échoué, quand et où acheter le bon nombre de vaccins. L’Europe est confrontée à une grave crise sanitaire. Les gens ont besoin de leurs dirigeants pour leur donner de l’espoir et leur inspirer confiance.

La stratégie de vaccination de l’UE commence à réussir, alors commencez à parler comme elle est. Seulement, pas trop avec enthousiasme s’il vous plaît. Il n’y a pas de temps comme le présent pour commencer à être sous-prometteur et sur-livrer.