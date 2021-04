Des résultats trop proches pour déclencher des élections albanaises serrées, selon les sondages de sortie

TIRANA, Albanie – Les résultats étaient encore trop proches pour être annoncés dimanche soir lors d’une élection nationale serrée en Albanie, avec le parti socialiste au pouvoir au coude à coude avec le parti démocratique d’opposition.

Des sondages menés par quatre médias différents ont prédit que le Parti socialiste du Premier ministre Edi Rama pourrait gagner entre 42% et 46% des voix, contre 40% et 44% pour le Parti démocrate dirigé par Lulzim Basha. Le Mouvement pour l’intégration socialiste, un autre parti d’opposition, semblait prêt à gagner entre 6% et 9,5%.

Ces marges rendent difficile de prédire si Rama sera en mesure d’obtenir les 71 sièges sur 140 au parlement nécessaires pour obtenir un troisième mandat en tant que Premier ministre – ce qu’aucun homme politique n’a réalisé depuis que l’Albanie a tenu ses premières élections multipartites en 1991 après des décennies de régime communiste à parti unique.

Rama a fait une déclaration prudente lors d’une conférence de presse après la clôture du scrutin, affirmant que «même si les sondages à la sortie nous donnent le droit de gouverner à nouveau, ils appartiennent simplement et uniquement à des prédictions».

«La question n’est pas de savoir si le Parti socialiste vient en premier, il est le premier parti depuis 1996», a déclaré Afrim Krasniqi, directeur de l’Institut albanais d’études politiques.

« Il reste à voir si les socialistes recevront le même pourcentage ou un pourcentage plus élevé que les partis d’opposition, et pourront former un gouvernement seuls, ou si les deux principaux partis d’opposition auront plus de voix », Krasniqi ajoutée.

Krasniqi a décrit le fort soutien à l’opposition comme un «vote de protestation contre le gouvernement».

L’élection a été considérée comme un test clé pour les progrès de l’Albanie dans le respect de certaines normes sur son chemin vers l’adhésion à l’UE, qui a été lente depuis que le pays a obtenu le statut de candidat en 2014. Réformes électorales adoptées avant le vote de dimanche, y compris des mesures de transparence pour la campagne publique les dépenses, entre autres, aideront à déterminer si l’Albanie se verra accorder sa première conférence intergouvernementale pour définir un cadre d’adhésion.

Rama a été élu pour la première fois par un glissement de terrain en 2013 quand il a promis un rilindje ou «renaissance» pour l’Albanie – une référence à la Renaissance albanaise, un mouvement politique et culturel qui a conduit le pays à déclarer son indépendance en 1912. Mais les opposants l’ont accusé de ne pas avoir réprimé la corruption comme il l’avait promis depuis. Un rapport national pour 2020 de Freedom House a déclaré que «la corruption est omniprésente et l’UE a appelé à plusieurs reprises à une mise en œuvre rigoureuse des mesures anti-greffes».

La campagne a été encore entachée par les troubles qui ont éclaté mercredi dernier entre les partisans de partis rivaux dans la ville d’Elbasan, qui ont entraîné la mort de Pjerin Xhuvani, un ancien directeur de la caisse régionale d’assurance maladie, qui avait été condamné pour corruption, tandis que quatre autres ont été blessés.

La Commission électorale centrale devrait déclarer un gagnant sur la base des résultats finaux dans les prochaines 48 heures.