La Commission européenne renvoie la Pologne devant la plus haute juridiction de l’UE en matière d’état de droit

La Commission européenne a annoncé mercredi qu’elle renverrait la Pologne devant la plus haute juridiction de l’UE pour l’adoption d’une loi de 2020 renforçant les règles du pays sur la sanction des juges.

La loi porte atteinte à «l’indépendance judiciaire des juges polonais» et est «incompatible avec la primauté du droit de l’UE», a déclaré la Commission dans un communiqué.

Le renvoi par la Commission de la Pologne devant la Cour de justice de l’UE (CJUE) intervient un an après que Bruxelles a lancé une procédure d’infraction – la quatrième du genre – contre Varsovie pour avoir adopté une loi qui peut être utilisée pour réprimander les juges accusés de compliquer le fonctionnement du système judiciaire ou qui remettent en question la manière dont les collègues juges ont été nommés.

« La Commission considère que la loi polonaise sur le pouvoir judiciaire porte atteinte à l’indépendance des juges polonais et est incompatible avec la primauté du droit européen », indique le communiqué. «De plus, la nouvelle loi empêche les tribunaux polonais d’appliquer directement certaines dispositions du droit de l’UE protégeant l’indépendance judiciaire et de soumettre des renvois préjudiciels sur ces questions à la Cour de justice.»

La décision de mercredi fait partie d’une longue bataille entre Bruxelles et Varsovie sur l’état de droit, qui a commencé lorsque la Commission a lancé une procédure dite de l’article 7 contre la Pologne, entamant un processus qui pourrait théoriquement conduire la Pologne à perdre ses droits de vote au sein du Parlement européen. Conseil. Depuis lors, la Commission a lancé quatre procédures d’infraction, qui ont été étayées par les arrêts définitifs de la CJUE.

En renvoyant l’affaire devant la CJUE, la Commission compte sur les juges présents pour confirmer les verdicts antérieurs de la Cour, et elle leur demande «d’ordonner des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation d’un préjudice grave et irréparable infligé à l’indépendance judiciaire et au droit de l’UE. commande. »

La loi polonaise – entrée en vigueur le 20 février – est une réponse directe à une décision de novembre de la CJUE. Selon cette décision, les tribunaux polonais devront déterminer si une chambre disciplinaire nouvellement créée pour les juges et le Conseil national de la magistrature, qui est responsable des nominations judiciaires, sont «suffisamment indépendants».

Suite à l’annonce de la Commission mercredi, Věra Jourová, la vice-présidente de la Commission chargée des «valeurs et de la transparence» s’est dite «profondément préoccupée» par «la poursuite des actions qui sapent l’indépendance judiciaire en Pologne» et «l’érosion constante» des l’indépendance des juges.

«Ce n’est pas une question idéologique», a déclaré Jourová. «L’état de droit et l’indépendance judiciaire ne sont ni de gauche ni de droite… En termes simples, rendre le système judiciaire de plus en plus dépendant de la volonté des politiciens diminue le contrôle sur ce que font ces politiciens et n’est pas une direction qui restaurera la confiance des politiciens. citoyens dans le système judiciaire. »