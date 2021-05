Le système de quarantaine irlandais est inutilement dur, déclare l’ambassadeur de France

Ubbink Pompe à chaleur Heatermax Compact Modèle - Compact 10 - jusqu’à 20 m3

Pompe à chaleur Heatermax Compact Heatermax Compact est une pompe à chaleur à faible encombrement donc l’installation est extrêmement simple : elle se branche directement sur une prise électrique classique en un instant et peut être installée en série juste après votre système de filtration sans avoir besoin d’une dérivation de tuyau avec un by-pass comme c’est habituellement le cas pour les pompes à chaleur. Robuste et performante, elle bénéficie des dernières avancées du secteur tel qu’un écran numérique permettant un réglage simple de la température souhaitée pour l’eau de votre piscine jusqu’à 40°C. Quand à ses aspects techniques et matériels, elle est dotée d’une coque robuste en acier inoxydable galvanisé, d’un échangeur avec tube en titane lui permettant de fonctionner à l’eau salée, d’un contrôleur de débit automatique, un compresseur Mitsubishi ou Hitachi de haute qualité et un ventilateur silencieux. Idéal pour piscines hors-sol autoportées, tubulaires, acier et bois Connexions 32/38 mm Prise intégré : branchement facile Compacte Afficheur LED R32 : le gaz nouvelle génération plus respectueux de l’environnement Prenez une longueur d’avance sur la réglementation : la commission européenne a fixé une feuille de route pour la réduction des gaz à effet de serre dans les années qui viennent ce qui annonce un abandon progressif de l’utilisation du R410A dont l’empreinte environnementale est trop importante. Le R32 s’annonce aujourd’hui comme le nouveau référentiel sur le marché. Son impact sur la couche d’ozone est nul, son PRG (pouvoir de réchauffement global) est près de 3 fois plus bas que celui du R410A et c’est un fluide pur non mélangé qui est ainsi plus facile à recycler : il contribue donc beaucoup moins au réchauffement climatique. Profitez de meilleurs rendements énergétiques et capacités thermiques : à puissance égale, les performances des pompes à chaleurs fonctionnant à partir de R32 sont entre 5 et 10% plus performantes et la quantité de fluide nécessaire charge dans l’installation est elle aussi réduite. Caractéristiques techniques Modèle Heatermax Compact 10 Heatermax Compact 20 Performances chauffage conditions : Air 27°C / Eau 27°C Puissance de chauffage 2,50 kW 4,20 kW Consommation 0,59 kW 0,91 kW Coefficient de performance (COP) 4,2 4,2 Performances chauffage conditions : Air 15°C / Eau 26°C Puissance de chauffage 1,90 kW 3,20 kW Consommation 0,56 kW 0,91 kW Coefficient de performance (COP) 3,9 3,5 Volume bassin max recommandé* (Zone A) 10 m3 20 m3 Volume bassin max recommandé* (Zone B) 15 m3 25 m3 Volume bassin max recommandé* (Zone C) 20 m3 30 m3 Alimentation 220-240V - 50Hz / monophasée Càble d’alimentation 2,5m / prise avec disjoncteur différentiel (Fi) Courant nominal 2,6 A 4,4 A Fusible recommandé 10 A 10 A Température de l’eau réglable 15°C - 40°C Température de fonctionnement (air) 12°C - 42°C Longueur 310 mm 434 mm Largeur 356,5 mm 432,5 mm Hauteur 365 mm 460 mm Poids 18 kg 26 kg Niveau de bruit à 1 mètre 57 dB(A)...