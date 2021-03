Les responsables de la santé publique ont laissé entrevoir la perspective d’un «bonus vaccinal» dans un proche avenir, alors que l’incidence des maladies diminue et que la couverture vaccinale augmente.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique examine les changements à apporter en reconnaissance d’une vaccination plus large, a déclaré le médecin en chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, et ses conseils seront donnés au gouvernement dans le contexte du prochain assouplissement des restrictions.

«J’espère qu’au cours des prochaines semaines, nous commencerons à être en mesure de dire aux gens quel est le bonus de la vaccination et ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire», a déclaré le Dr Glynn.

«Nous avons des vaccins, la grande majorité des personnes dans les maisons de retraite ont été vaccinées. J’espère qu’il y aura un bonus de vaccin pour les gens dans les prochains temps. »

Jeudi, il examinera spécifiquement les changements à apporter aux modalités de visite des maisons de retraite médicalisées maintenant que le secteur est entièrement vacciné.

Aucun autre décès de patients atteints de Covid-19 n’a été signalé par Nphet lundi. Cela laisse à 4 422 le nombre total de décès dans la pandémie.

Nphet a signalé 437 cas confirmés de la maladie.

Parmi les nouveaux cas, 184 se trouvaient à Dublin, 31 à Limerick, 26 à Donegal, 20 à Galway et 18 à Offaly, les 158 cas restants étant répartis dans tous les autres comtés.

L’âge médian des cas était de 34 ans et 71% avaient moins de 45 ans.

L’incidence de la maladie sur 14 jours est maintenant de 167 cas pour 100 000 habitants à l’échelle nationale. Longford a la plus forte incidence de comté, suivie d’Offaly. Kilkenny a la plus faible incidence

Interrogé sur les raisons pour lesquelles Longford et Offaly ont les incidences les plus élevées de Covid-19 dans les comtés, le Dr Glynn a cité un certain nombre d’épidémies sur le lieu de travail dans les Midlands et également des épidémies parmi les voyageurs de la région. Il y a eu 19 éclosions en milieu de travail à l’échelle nationale la semaine dernière.

Mais il a souligné que certaines des flambées peuvent être «anciennes» et sont enregistrées maintenant parce que le personnel de santé publique les rattrape alors que le nombre global de cas diminue.

La réduction des infections s’accélère, le nombre de cas diminuant en moyenne d’environ 100 par semaine et des réductions de l’incidence dans tous les groupes d’âge, selon le professeur Philip Nolan, président du groupe consultatif sur la modélisation épidémiologique du Nphet.

Cependant, l’Irlande est restée sur une «voie précaire» et doit garantir une baisse continue du nombre de cas tout au long du mois de mars afin que la possibilité d’une autre vague diminue, a déclaré le Dr Glynn.

Le respect des mesures de santé publique reste très élevé, selon le Dr Glynn, qui a averti que l’espoir d’une amélioration ne doit pas céder la place à la complaisance. Le fait que la mobilité au sein de la population soit à la hausse était «un sujet de préoccupation».

«Partout en Europe, la situation se détériore et l’incidence de notre propre maladie reste élevée – nous devons faire tout ce que nous pouvons pour continuer à supprimer ce virus et faire en sorte que le plus de personnes possible puissent bénéficier de la vaccination au cours des prochains mois.»

Le Dr Cliona Murphy, présidente de l’Institut des obstétriciens et gynécologues, a mis en garde contre la désinformation sur les médias sociaux concernant le risque associé à la prise de vaccins Covid-19 et son impact sur la fertilité.

«Il n’y a aucune preuve que la prise de l’un des vaccins affecte la capacité future d’une femme à concevoir ou à poursuivre une grossesse», a-t-elle déclaré.

Le Dr Murphy a déclaré qu’il n’y avait aucune raison d’éviter la vaccination chez les personnes ayant des antécédents de fausses couches.

Les femmes qui planifient une FIV pourraient faire le choix d’attendre d’avoir reçu les deux doses avant de procéder au traitement programmé, car il serait avantageux d’être complètement vaccinées.

Interrogé sur les rapports préliminaires liant les infections à Covid-19 à quatre mortinaissances, le Dr Murphy a déclaré que «les pathologistes qui ont mené ces enquêtes estiment que Covid-19 était le facteur significatif qui a entraîné la mortinaissance de ces bébés».

Elle a déclaré que les pathologistes périnatals étaient en liaison avec des collègues internationaux, mais « nous devons garder l’esprit ouvert. »

Interrogé sur la possibilité que des personnes de la République propagent l’infection au Nord en raison de taux de vaccination différents à travers la frontière, le Dr Glynn a déclaré qu’il était possible que les deux juridictions puissent diverger épidémiologiquement au cours des prochaines semaines, mais pour le moment, elles sont sur une voie similaire .

Lundi matin, 418 patients Covid-19 ont été hospitalisés, dont 103 en soins intensifs. Il y a eu 20 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Jusqu’à vendredi, 513 322 doses de vaccin Covid-19 avaient été administrées en Irlande: 363 601 personnes en première dose et 149 721 en deuxième doses.

Pendant ce temps, le directeur clinique du HSE a déclaré qu’il contacterait directement les patients souffrant de problèmes de santé graves pour leur faire savoir quand ils recevraient le vaccin Covid-19.

Le Dr Colm Henry a déclaré lundi que le HSE travaillait à travers le réseau hospitalier pour identifier les patients souffrant de maladies chroniques telles que le cancer, l’insuffisance rénale et les problèmes respiratoires.

S’exprimant sur Newstalk Breakfast, le Dr Henry a rassuré les patients atteints de maladies à très haut risque et âgés entre 16 et 69 ans qu’il n’était pas nécessaire de contacter leur médecin généraliste ou le HSE, et que les gens seraient alertés une fois que le vaccin serait disponible pour eux.

Il a noté qu’il y avait de nombreuses affections diverses incluses dans la cohorte de catégorie 4 – les personnes âgées de 16 à 69 ans ayant une condition médicale qui les expose à un risque très élevé de maladie grave et de décès si elles contractent le virus.

Bien qu’il y ait eu récemment «quelques incidents» concernant les livraisons du vaccin, le Dr Henry s’est dit convaincu que les livraisons reportées se poursuivraient et que les délais estivaux seraient respectés.

Le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré dimanche que la vaccination des personnes âgées de 16 à 69 ans atteintes de maladies graves commencerait cette semaine et qu’il s’attendait à ce qu’environ 10 000 personnes de cette cohorte soient vaccinées au cours des sept prochains jours.

Quarantaine

Pendant ce temps, le commandant de la force opérationnelle conjointe Operation Fortitude, le général de brigade Brendan McGuinness, a décrit le rôle que les forces de défense joueront dans le nouveau programme de quarantaine obligatoire. Le système de mise en quarantaine des passagers arrivant en Irlande a été promulgué dimanche par le président Michael D Higgins et permettra à l’État d’exiger que les passagers arrivant de 20 pays nommés avec une forte incidence de Covid-19 soient mis en quarantaine pendant 14 jours dans un hôtel désigné.

S’exprimant sur Morning Ireland de la radio RTÉ, le général de brigade McGuinness a déclaré que les rôles étaient «encore en cours de conception», mais que les forces de défense pourraient offrir des compétences en matière de coordination et de liaison.

Le programme de quarantaine obligatoire impliquera un large éventail de services publics, d’agences et de départements gouvernementaux ainsi que des entrepreneurs civils, a-t-il déclaré. «Notre rôle sera autour du rôle de liaison officielle de l’État et qui aura un rôle de coordination ou de connexion entre les services qui seront fournis par les agences de l’État et certains domaines fournis par des entrepreneurs privés.»

«Nous nous engagerons avec la société qui transporte les passagers, nous nous engagerons avec la société qui héberge les passagers et, bien sûr, la sécurité également. Nous aurons ce rôle de supervision et de liaison entre tous ces services pour nous assurer que le système fonctionnera sans heurts, comme l’exige la législation. »

Des membres des forces de défense qui «font face à Covid» ont été vaccinés avec des collègues de première ligne du HSE, a-t-il déclaré.