Pourquoi les conservateurs américains se rangent-ils du côté de la famille royale?

Mais il y a une bonne raison pour laquelle la fracture royale en Angleterre a provoqué une division politique à travers l’étang. La guerre contre Meghan et Harry reflète une différence de vision du monde qui régit la politique intérieure depuis des années: entre la gauche, qui met l’accent sur le changement systémique, et la droite, qui met l’accent sur la responsabilité individuelle.

Pour les libéraux, Meghan Markle était victime d’un problème bien plus large que sa propre vie. Son mariage avec le prince Harry a été entrepris soit avec ignorance du fonctionnement de la famille royale – parce qu’il est difficile de voir la froide réalité à travers un conte de fées romantique, soit parce que vos beaux-parents ont toujours un visage amical au début – ou avec un espoir. qu’une institution désuète était prête pour le vrai changement qu’elle représentait. Le désastre qui en a résulté, selon ce point de vue, est la faute de l’institution – et des acteurs internes rigides qui ont fixé les règles de ce que Markle appelait «l’entreprise». La monarchie n’était jamais prête à changer. Et quelqu’un comme Markle, idéaliste et bien intentionné, n’a jamais eu une chance contre ce pouvoir désuet.

D’une part, elle était une étrangère, une Américaine innocente, entrant dans un système mystérieux et ultra-stratifié, ignorant non seulement comment faire la révérence devant la reine, mais la nécessité de faire la révérence en premier lieu, en dehors des yeux éblouissants du public. Ajoutez à cela le fait qu’elle est une femme de couleur, peut-être la première à être présentée aux Windsors blanc lys. (Bien que Netflix Bridgerton perpétue la théorie selon laquelle la reine Charlotte, épouse du roi George III, était d’origine africaine.) Les yeux d’Oprah ont failli sortir de leurs orbites lorsque Markle a révélé qu’un membre anonyme de la famille royale s’était inquiété du teint de leur bébé. Pourtant, l’histoire sonnait vraie: de nombreux Américains blancs ont dû grincer des dents face au racisme occasionnel de leurs proches ou entraîner un oncle récalcitrant dans les sensibilités modernes.

Mais de nombreux conservateurs américains avaient un point de vue différent: que Meghan aurait dû savoir exactement dans quoi elle s’embarquait – et, en fait, aurait dû être reconnaissante pour l’étonnant privilège qui lui avait été accordé. Sa déclaration selon laquelle elle n’avait pas fait de recherches sur les antécédents d’Harry avant de se lancer dans une relation a mis à rude épreuve sa crédibilité: qui ne fait pas précéder un premier ou un deuxième rendez-vous ces jours-ci avec une plongée approfondie sur Google? Les plaintes des Sussex au sujet de l’argent – le fait que le palais ait refusé de payer les détails de sécurité du bébé Archie – semblaient sourdes, venant de personnes qui vivaient dans des palais littéraux et sortaient en tenues de soirée de créateurs. Même le fait qu’ils se soient réfugiés au manoir de Tyler Perry à Los Angeles, considéré par la gauche comme un sauvetage d’un ami sympathique de couleur, a regardé à droite comme un autre exemple de culture myope des célébrités. Comment ces gens – la royauté hollywoodienne et la royauté littérale – pourraient-ils être les derniers à savoir à quel point la monarchie peut être horrible?

En réalité, Harry et Meghan ne sont probablement ni aussi durs que le disent leurs critiques, ni aussi innocemment vertueux qu’ils se sont dépeints à Oprah. Leur existence britannique semble misérable, comme c’est probablement le cas pour tous les membres de la famille royale; la presse tabloïd britannique sonne comme les paparazzi d’Hollywood, sur des niveaux dangereux de thé caféiné. Mais les Sussex étaient également sages, ou rusés, à propos de leur sortie et semblaient toujours avoir une stratégie commerciale consistant à transformer leur énorme célébrité en argent liquide. Lorsqu’ils ont annoncé pour la première fois qu’ils avaient quitté la famille royale, à l’époque pré-pandémique de janvier 2020, ils ont obtenu une marque pour une marque «Sussex Royal» pour acheter des livres et des vêtements. (Ils ont été forcés d’abandonner le nom et ont maintenant lancé une nouvelle entreprise, Archewell.) Et bien que Markle ait suggéré que nous tous qui avons vécu des verrouillages pandémiques comprenons maintenant un avant-goût de sa souffrance, la plupart d’entre nous n’ont pas pu se réfugier dans des hôtels particuliers de 9 chambres et 16 salles de bains.

Mais les points de vue américains divergents sur Meghan et Harry aident en fait à expliquer pourquoi notre propre politique est si divisée et pourquoi tant de gens – avant, pendant et après les années Trump – ont été si incapables de s’entendre. Vous pouvez voir les tensions de la division entre le système et l’individu dans le débat sur l’immigration: les libéraux voient des familles fuir des situations qui vraiment insurvable, souvent créé par des politiques économiques et politiques que les États-Unis ont encouragées ou même créées. Les conservateurs voient une série de choix personnels qui peuvent être faits et modifiés ici et maintenant: si vous ne voulez pas être séparé de vos enfants à la frontière américaine, ne les amenez pas sur un chemin perfide vers les États-Unis. frontière en premier lieu. Le même débat se poursuit dans la politique éducative: faut-il consacrer des ressources à la réparation des écoles publiques, ou simplement donner aux familles des bons pour trouver les meilleures options éducatives? Il sous-tend le débat sur la justice pénale, la politique de protection sociale et d’innombrables autres questions.

En effet, il s’agit d’une dynamique politique américaine commune, dit Dannagal Young, professeur à l’Université du Delaware qui a écrit sur la différence entre les libéraux et les conservateurs sur les médias et la culture dans son livre. Ironie et outrage. « En raison de leur soutien au statu quo et à l’ordre culturel, politique et social existant », m’a-t-elle écrit dans un e-mail, « les conservateurs auraient tendance à attribuer la responsabilité des résultats négatifs à l’individu plutôt qu’au système. » Mais les libéraux, a-t-elle écrit, «sont moins attachés aux traditions et aux normes sociales et culturelles». Ils seraient donc en faveur d’un changement plus large, déchirant complètement le système, «afin que moins d’individus soient confrontés à ces risques».

La plupart des questions dont les Américains débattent ont des enjeux bien plus importants que la vie familiale heureuse d’un couple de célébrités. Même la partie la plus émouvante de l’interview d’Oprah – quand Meghan a parlé de partager ses pensées suicidaires, puis de faire un visage courageux lors d’un événement au Royal Albert Hall – a rappelé l’exquise ironie de la vie royale de Meghan et Harry. (Au moins une personne sur mon fil Twitter s’est demandé pourquoi, avec leur énorme richesse, ils ne se contentaient pas de commander une voiture de luxe et de se rendre au bureau d’un thérapeute.) Maintenant, alors qu’ils montraient leur poulailler personnalisé et leur famille heureuse se promenait le long la plage – et comme Meghan portait une robe Armani de 4700 $ – le besoin de sympathie semblait avoir diminué à des niveaux incroyablement bas. Le pouvoir de la célébrité est un filet de sécurité succulent.

Et pourtant, les pièges exagérés de l’histoire de Meghan et Harry, le fait qu’elle contient des hauts et des bas extraordinaires, sont précisément ce qui la rend si convaincante, quelle que soit votre position sur la division politique. De nombreux Américains se sont demandé, au fil des ans, pourquoi nous restions si fascinés par les événements qui se déroulent de l’autre côté de l’étang. Ma réponse a toujours été que la famille royale est une métaphore – pour une dynamique familiale tendue, des débats et des désirs romantiques, des traditions anciennes contre les temps modernes. Oprah nous a montré que c’était aussi une métaphore de la politique.