Comment survivre au verrouillage: patiner nu et atténuer la douleur avec de l’alcool

Bienvenue dans Declassified, une chronique hebdomadaire consacrée au côté plus léger de la politique.

Les amateurs d’activités hollandaises nocturnes se sont réjouis cette semaine lorsqu’un tribunal a décidé que le couvre-feu dans le pays devait être levé.

Les juges de La Haye ont déclaré que le couvre-feu de 21 h 00 à 4 h 30 violait la liberté de mouvement et le droit à la vie privée. Cependant, peu de temps après que la décision a été rendue, le gouvernement a remporté un appel de dernière minute rétablissant temporairement le couvre-feu pour empêcher les gens d’affluer dans les rues pour célébrer tout ce que les Néerlandais veulent faire la nuit qui ne reste pas et ne propager un virus mortel.

Ce que le Premier ministre Mark Rutte aurait dû faire, c’est montrer les images du tribunal d’un homme à moitié nu ijskoorts et patiner sur un canal d’Amsterdam gelé avant de planter le visage dans l’eau, puis le couvre-feu aurait été prolongé (peut-être même à 24 heures par jour) plutôt que levé.

En parlant de patinage sur glace mince, on rappelle aux Belges qu’ils peuvent être condamnés à une amende de 350 € s’ils sont surpris en train de cracher dans la rue. Les autorités locales de la municipalité de Jette ont été inondées de plaintes concernant cette activité peu recommandable et ont mis des affiches sur lesquelles on peut lire: «Vous n’êtes pas un lama, alors ne crachez pas dans les rues publiques.

Comment les puissants sont tombés. Il y a moins d’un an, des scientifiques du Rosalind Franklin Institute du Royaume-Uni ont annoncé qu’ils avaient utilisé des anticorps spécialement évolués prélevés sur un lama appelé Fifi pour fabriquer un «cocktail d’anticorps» spécifique au COVID.

Al Paca, un porte-parole de l’Union internationale des lamas, a déclaré qu’il crachait en colère contre l’utilisation des lamas dans la campagne d’affichage.

Alors que nous parlons d’hygiène bucco-dentaire, les Irlandais astucieux ont contourné l’interdiction du pays des voyages à l’étranger non essentiels pendant la pandémie en prenant des rendez-vous chez le dentiste dans des destinations européennes ensoleillées telles que les îles Canaries.

Le bureau national de l’immigration irlandais a déclaré qu’environ un tiers des voyageurs à Tenerife affirment qu’ils doivent prendre un vol pour des raisons médicales essentielles et montrer un e-mail de confirmation d’un rendez-vous chez le dentiste pour le prouver. Et pourtant, malheureusement, leur inconfort est si grand que la grande majorité d’entre eux arrivent à destination et ne peuvent pas se rendre chez le dentiste, et font plutôt de leur mieux pour atténuer la douleur en nageant, en visitant et en avalant de grandes quantités de piña colada. .

Mon cœur (et mes gencives) saigne vraiment pour eux.

COMPÉTITION DE CAPTION

«Nous avons Boris Johnson sur la deuxième ligne. «

Pouvez-vous faire mieux? E-mail [email protected] ou sur Twitter @pdallisonesque

Merci pour toutes les entrées. Voici le meilleur de notre sac postal (il n’y a pas de prix à part le cadeau du rire, qui, je pense que nous pouvons tous convenir, est bien plus précieux que l’argent ou l’alcool).

«S’il vous plaît, laissez-moi vous montrer le stock fiable de vaccins de la Russie, dans la Navalny Suite…» par Mike Oehlers

Paul Dallison est POLITICO éditeur de nouvelles sur les machines à sous.