La cavalerie transatlantique monte à nouveau

Appuyez sur play pour écouter cet article

Voici la cavalerie transatlantique – de retour en selle et à la rescousse, du moins selon les dirigeants les plus puissants du monde occidental.

Lors d’une visioconférence des démocraties avancées du G7 vendredi après-midi, suivie d’une session virtuelle spéciale de la Conférence de Munich sur la sécurité qui, à bien des égards, équivalait à un exorcisme géopolitique de Donald Trump, les dirigeants ont salué l’arrivée du président américain Joe Biden et ont célébré le fond. et le retour spirituel de Washington au premier plan du multilatéralisme mondial.

«J’envoie un message clair au monde», a déclaré Biden dans son discours à l’événement de Munich. «L’Amérique est de retour.» C’était une ligne que lui et d’autres ont répétée à plusieurs reprises tout au long de la journée.

Au cours de la session du G7, convoquée par le Premier ministre britannique Boris Johnson, les dirigeants ont promis 4 milliards de dollars supplémentaires aux efforts internationaux pour fournir des vaccins contre les coronavirus au monde en développement et ont insisté sur le fait qu’ils continueraient à soutenir les économies en difficulté – des promesses que les pays vulnérables ne croiront probablement que lorsque ils voient les résultats de première main.

Et dans le communiqué du G7 et dans une série de discours à la conférence de Munich, les dirigeants se sont engagés à travailler ensemble sur une vaste constellation de questions: vaincre la pandémie; repousser avec force l’agression russe; réduire ce que Biden a appelé «les abus et la coercition économiques» chinois; lutter contre le changement climatique; se réengager avec l’Iran; restaurer la stabilité en Afghanistan; combattre le terrorisme; et de promouvoir la démocratie, non par le diktat mais par l’exemple.

Tout cela représentait un ordre extraordinairement élevé – les sceptiques pourraient dire une chimère fantastique – mais un rêve au moins momentané par l’arrivée de la nouvelle administration à Washington, au moment même où la chancelière allemande Angela Merkel, longtemps européenne la force politique la plus influente et la plus stabilisatrice, entre dans le crépuscule de son dernier mandat.

Dans ses remarques, diffusées via une vidéo de la Maison Blanche, Biden a donné à ses homologues des raisons de croire. «Cela revient à ceci», dit-il. «Le partenariat entre l’Europe et les États-Unis est, à mon avis, et doit rester, la pierre angulaire de tout ce que nous espérons accomplir au XXIe siècle, comme nous l’avons fait au XXe siècle.»

Biden a proclamé un engagement indéfectible envers la doctrine de défense collective de l’OTAN et a prononcé des mots durs pour Moscou et Pékin. Mais son message principal, reçu avec enthousiasme, était une promesse de collaborer étroitement avec les alliés européens.

«Laissez-moi effacer tout doute persistant», dit-il. «Les États-Unis travailleront en étroite collaboration avec nos partenaires de l’Union européenne dans les capitales du continent, de Rome à Riga, pour relever l’éventail des défis communs auxquels nous sommes confrontés.»

Merkel, qui a prononcé son discours assis, lisant des fiches avec peu d’émotion, a néanmoins exprimé un sentiment de soulagement et d’optimisme retrouvé.

«Les signes du multilatéralisme sont bien meilleurs cette année qu’ils ne l’étaient il y a deux ans», a déclaré Mme Merkel.

« Cela a aussi beaucoup à voir avec le fait que Joe Biden est devenu président des États-Unis d’Amérique », a ajouté la chancelière. «Son discours tout à l’heure, mais aussi les premières annonces de son administration, nous ont convaincus qu’il ne s’agit pas seulement de parler, mais d’action. Le retour à l’accord de Paris sur le climat, le retour à l’Organisation mondiale de la santé, la participation au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, la prorogation de l’accord New START, ainsi que la volonté de redémarrer l’accord nucléaire iranien – autant de pas importants vers plus coopération multilatérale. »

Le ton général de Merkel suggérait une femme plutôt épuisée, à la fois par la pandémie mais aussi ayant porté la démocratie occidentale sur ses épaules au cours des quatre dernières années.

L’ambassadeur Wolfgang Ischinger, président de la Conférence de Munich sur la sécurité, a présenté Merkel en annonçant qu’elle recevait le prix Ewald von Kleist, du nom du fondateur de l’événement annuel sur la sécurité, un homme d’État allemand qui était un conspirateur dans un complot raté d’assassinat. Hitler.

«Ce prix reconnaît votre contribution exceptionnelle à la paix et à la gestion des crises internationales», a déclaré Ischinger. Merkel n’a pas du tout répondu à la distinction, mais s’est rapidement lancée dans son discours, dans lequel elle a exprimé à la fois sa satisfaction de l’arrivée de Biden, mais aussi un pragmatisme caractéristique en reconnaissant les désaccords inévitables.

«Ce que nous devons faire, c’est définir ensemble les défis stratégiques», a-t-elle déclaré. «Cela ne signifie pas toujours que nos intérêts sont alignés – je ne me fais aucune illusion à ce sujet – et nous devons parler ouvertement de nos différences. Mais pour ce qui est de notre approche de base, de nos valeurs, de nos convictions, de notre démocratie et de notre capacité d’agir, nous avons une base large, bonne et commune. »

Parmi les nombreuses questions politiques mentionnées par Merkel, elle a exprimé un désir particulier de parler à Biden de l’aide aux pays de la région du Sahel en Afrique, éventuellement avec une mission de l’ONU pour lutter contre le terrorisme. «Je recommanderais que nous parlions maintenant à nouveau avec les États-Unis d’Amérique pour aider ces pays», a-t-elle déclaré.

En conclusion, Merkel a déclaré: «Pour moi, la perspective transatlantique est au cœur de cet effort. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il y a beaucoup à faire. L’Allemagne est prête pour un nouveau chapitre du partenariat transatlantique. »

Merkel a été suivie par Macron, un enfant relativement nouveau sur le bloc transatlantique, qui a répété certaines de ses récentes inquiétudes concernant la perte de concentration stratégique de l’OTAN. « Nous devons reconstruire ensemble l’agenda ou l’architecture de sécurité, c’est le nouveau concept stratégique de l’OTAN, tout ce que j’ai dit l’année dernière reste valable », a déclaré Macron, faisant référence à des commentaires critiques qui ont conduit à une révision de l’alliance.

Comme Merkel, Macron a souligné l’urgence d’aider les pays en développement, notamment en Afrique. Macron a déclaré qu’il était vital pour les Européens et les Américains non seulement d’annoncer des dons monétaires, mais aussi de fournir les 13 millions de doses nécessaires pour vacciner les agents de santé du continent africain – ce qui, selon lui, ne représente que «0,43% des doses que nous avons commandées».

« Si nous savons comment faire cela, alors l’Occident sera présent et sera respecté en Afrique », a déclaré Macron. Sinon, a-t-il dit, les dirigeants africains devront acheter des doses à la Chine ou à la Russie, «et la puissance de l’Occident, des Européens, des Américains sera un concept mais pas une réalité».

Malgré ces mises en garde, l’événement de Munich dans son ensemble – avec des apparitions également de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, du président du Conseil européen Charles Michel, du secrétaire général de l’ONU António Guterres, du secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus et le philanthrope Bill Gates – était une fête d’amour multilatéraliste.

Michel, pour sa part, déclaré: « Bienvenue en Amérique! »

Même Johnson, le Premier ministre britannique parfois turbulent, a prononcé un discours qui semblait destiné à apaiser les angoisses post-Brexit et à rassurer les alliés sur le fait que la Grande-Bretagne restait bien installée dans le club des démocraties partageant les mêmes idées.

Une grande partie du message de Biden semblait familier – et pour de nombreux auditeurs, en particulier ceux d’Europe, c’était la meilleure partie. «La démocratie n’est pas le fruit du hasard», a-t-il dit à un moment donné. «Nous devons le défendre.»

Pour des rivaux géopolitiques comme la Russie et la Chine, les événements de vendredi ont représenté une démonstration claire d’un objectif commun de l’Occident, Biden menant les appels à faire équipe avec des alliés pour affronter la Chine et repousser les activités malveillantes de Moscou.

« Nous devons nous préparer ensemble à une compétition stratégique à long terme avec la Chine », a déclaré Biden. «La concurrence avec la Chine va être rude.» Il a exhorté l’Europe à travailler avec l’Amérique pour «repousser les abus et la coercition économiques du gouvernement chinois».

Merkel a convenu de la nécessité d’un «agenda commun» avec les États-Unis sur la Chine, et a également qualifié Pékin de concurrent. «Récemment, la Chine a acquis plus de pouvoir sur la scène internationale et nous, en tant qu’alliance transatlantique, en tant que pays démocratiques, devons réagir à cela», a-t-elle déclaré.

Von der Leyen a clairement indiqué que sa proposition de «conseil commercial et technologique» avec Washington visait carrément la Chine. «Nous savons que ceux qui rédigent des règles mondiales sont ceux qui façonnent l’avenir de leurs sociétés», a-t-elle déclaré. «Vous avez entendu le président [Biden]- aucun de nous ne veut que la Chine fasse cela pour nous.

Biden a également cherché les étoiles, décrivant les efforts de coopération des États-Unis et de l’Europe pour explorer Mars.

«Les quatre dernières années ont été difficiles», a-t-il déclaré. «Mais l’Europe et les États-Unis doivent à nouveau diriger avec confiance.»

Charlie Cooper, Matthew Karnitschnig, Stuart Lau, Rym Momtaz, Merlin Sugue et Hans von der Burchard ont contribué au reportage.