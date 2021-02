Nphet rapporte 26 décès et 988 nouveaux cas de Covid-19

26 autres décès et 988 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés ce soir par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Vingt-quatre de ces décès sont survenus en février, un en janvier et un en octobre dernier. L’âge médian des personnes décédées était de 81 ans et la tranche d’âge était de 58 à 98 ans.

Il y a eu un total de 4 135 décès liés à Covid-19 en Irlande à ce jour.

Vendredi à minuit, le Health Protection Survelliance Center (HPSC) a été informé de 988 nouveaux cas confirmés de Covid-19.

Il y a maintenant un total de 214 378 cas confirmés de Covid-19 en Irlande.

Auparavant, le décès de trois autres personnes atteintes de Covid-19 avait été signalé en Irlande du Nord, a déclaré le ministère de la Santé du Nord.

276 autres personnes ont été testées positives au cours des dernières 24 heures.

Sur les nouveaux cas notifiés, 487 sont des hommes et 499 des femmes, tandis que 70% ont moins de 45 ans et l’âge médian est de 32 ans.

Il y a eu 378 cas à Dublin, 68 à Galway, 61 à Kildare, 47 à Limerick, 45 à Louth et les 389 cas restants sont répartis dans tous les autres comtés.

Samedi, à 8 heures du matin, 719 patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés, dont 149 en soins intensifs. Il y a eu 36 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Le décès de trois autres personnes atteintes de Covid-19 a été signalé en Irlande du Nord, a déclaré le ministère de la Santé du Nord, et 276 autres personnes ont été testées positives au cours des dernières 24 heures.

Pendant ce temps, de nouvelles données suggèrent que les infections à coronavirus ont diminué dans les foyers du Royaume-Uni.

Environ une personne sur 115 dans les ménages privés en Angleterre a eu Covid-19 entre le 6 et le 12 février, a déclaré l’Office for National Statistics (ONS), contre environ une personne sur 80 du 31 janvier au 6 février. En Irlande du Nord, le chiffre est d’environ une personne sur 105, contre une personne sur 75.

Un homme vêtu d’un masque passe devant le Bridge House Pub fermé à Belfast cette semaine pendant le verrouillage continu de l’Irlande du Nord pour lutter contre le coronavirus. Photographie de dossier: Liam McBurney / PA Wire



Les données, qui ne couvrent pas les maisons de soins et les hôpitaux, sont basées sur des tests sur écouvillon effectués par des milliers de personnes, qu’elles présentent ou non des symptômes.

Les gens passent devant Pizza Express à Belfast cette semaine pendant le verrouillage de l’Irlande du Nord pour freiner Covid-19. Photographie de dossier: Liam McBurney / PA Wire



Ailleurs, une nouvelle analyse de l’Université d’Oxford publiée dans The Lancet a confirmé qu’une dose unique du vaccin AstraZeneca offre une protection de 76% contre Covid-19 à partir de 22 jours après la vaccination, et que cela n’avait pas diminué au bout de trois mois. La politique britannique de laisser jusqu’à 12 semaines entre les doses a également abouti à une efficacité globale plus élevée, selon l’étude. – PA