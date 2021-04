Le Royaume-Uni sanctionne 22 personnes lors de la première utilisation d’un outil anti-corruption

LONDRES – Le gouvernement britannique a utilisé pour la première fois lundi de nouveaux pouvoirs dans le but de lutter contre la corruption à l’étranger, sanctionnant 22 personnes de Russie, d’Afrique et d’Amérique du Sud.

La liste des sanctions comprend des personnes accusées d’implication dans le détournement de fonds, la corruption, la collusion avec des terroristes et le trafic de drogue, ainsi que 14 Russes liés à un stratagème de fraude massive allégué par l’avocat fiscaliste Sergei Magnitsky, dont la mort en prison après avoir impliqué des responsables russes a inspiré une législation similaire États-Unis Le Royaume-Uni a également adopté une loi «Magnitsky» sur les droits de l’homme en 2020, tout comme l’UE.

Deux de ces Russes, Dmitry Klyuev et Andrey Pavlov, ont été sanctionnés aux États-Unis en 2014 et 2017, respectivement. Pavlov et Klyuev ont été des visiteurs fréquents au Royaume-Uni, connus pour leurs dépenses somptueuses. Les nouvelles sanctions signifient qu’il leur sera interdit de revenir et tous les avoirs leur appartenant au Royaume-Uni seront gelés.

Le gouvernement britannique a déclaré que les sanctions étaient en partie coordonnées avec Washington.

« Les mesures sont délibérément ciblées, de sorte que le Royaume-Uni peut imposer des sanctions aux individus corrompus et à leurs facilitateurs, plutôt qu’à des nations entières », a déclaré le gouvernement dans un communiqué. « Ils sont pris en partie en tandem avec les États-Unis, qui annoncent également aujourd’hui de nouvelles sanctions contre la corruption. Agir ensemble envoie le signal le plus clair possible que la corruption a un prix élevé. »

Bill Browder, l’employeur de Magnitsky avant sa mort, a fait campagne dans le monde entier pour instituer des sanctions contre les personnes impliquées dans le stratagème de fraude, réussissant à convaincre les gouvernements de nommer leurs lois après Magnitsky et devenant l’un des critiques les plus virulents du président russe Vladimir Poutine.

«Ce fut une lutte de 11 ans qui s’est concrétisée aujourd’hui», a déclaré Browder à POLITICO par téléphone après l’annonce du Royaume-Uni. «Le Royaume-Uni est le centre mondial du blanchiment d’argent et des capitaux corrompus, donc ces sanctions auront un effet démesuré, même si c’est un pays d’environ 70 millions d’habitants seulement.

La loi est un amendement au train de sanctions des droits de l’homme de l’année dernière.

« Les nouvelles sont extrêmement importantes parce que l’amélioration du régime pour inclure la corruption signifie que beaucoup plus de kleptocrates et de tueurs peuvent être sanctionnés », a déclaré Browder.