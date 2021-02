Le manque de confiance pousse les femmes à mettre leur vie en danger, prévient CervicalCheck

Un manque de confiance dans les programmes de dépistage amène les femmes atteintes d’un cancer du col de l’utérus à mettre leur vie et leur santé en danger, ont averti les responsables de CervicalCheck.

Certains se tournent vers des thérapies «étranges et farfelues» et des traitements non éprouvés en raison d’un manque «écrasant» de confiance dans les programmes, selon le directeur clinique de CervicalCheck, le Dr Nóirín Russell.

Les projets de transfert de la plupart des travaux de laboratoire des États-Unis vers l’Irlande l’année prochaine sont menacés, en raison des difficultés de recrutement causées par les retombées persistantes de la controverse de 2019 sur un audit interne bâclé.

Un nouveau laboratoire à l’hôpital Coombe de Dublin, qui doit ouvrir ses portes mi-2022, est censé prendre en charge la plupart des tests de Quest Diagnostics, qui traite actuellement 90% du travail aux États-Unis.

En raison des problèmes de recrutement, «pour le moment, nous ne pourrions pas en faire notre laboratoire majoritaire», a déclaré Fiona Murphy, directrice générale du National Screening Services.

Pendant ce temps, le nombre de femmes se présentant pour un dépistage du cancer du col de l’utérus l’année dernière, lorsque les services ont été interrompus par la pandémie de Covid-19, était plus de 100 000 moins que prévu.

Des problèmes de recrutement ont également affecté BreastCheck, où plus de 20 postes de haut niveau en radiologie et en radiographie restent vacants. Les services complets de dépistage du cancer du sein ont repris cette semaine après avoir été réduits au cours de la troisième vague de la pandémie.

‘Discours actuel’

Mme Murphy s’est dite inquiète du «discours actuel» sur le dépistage et des risques qu’il pourrait poser.

«Nous avons du mal à convaincre les gens de se joindre à la projection en raison de l’atmosphère que nous avons.» Alors que les frais de justice continuent d’augmenter, «quelqu’un va arriver à un moment donné et dire que ce n’est plus éthique et que nous devons arrêter».

«Il y a un risque très réel que si l’environnement ne change pas, nous n’ayons pas de programme de dépistage», a déclaré le Dr Russell lors d’une conférence de presse mardi. «Les spécialistes du cancer nous disent que les gens ne font pas confiance à leurs conseils», a déclaré Mme Murphy. «Les femmes se mettent en danger en raison de leur manque de confiance en nous.»

Elle a dit qu’il était «choquant et bouleversant» d’entendre des radio-oncologues dire que les femmes ne font pas confiance au programme de dépistage. «Ils refusent les médicaments et les thérapies éprouvés et fondés sur des preuves qui mèneraient à la guérison, et ils choisissent d’avoir des trucs bizarres et farfelus tels que des infusions de vitamine C et des traitements non éprouvés.

La plupart des femmes du groupe des 221+ victimes de la controverse initiale ont été diagnostiquées tôt et ont vu leur cancer guéri, a déclaré le Dr Russell. «Recevoir un diagnostic de cancer de stade 1 en Irlande est considéré comme un échec alors que dans tous les autres pays, c’est considéré comme un succès. C’est un endroit très étrange pour nous.