Bruxelles affronte les capitales au sujet des restrictions aux frontières

La Commission européenne a de nouveau critiqué les restrictions de voyage liées aux coronavirus imposées par les pays de l’UE, menaçant de poursuites judiciaires avant une réunion des dirigeants de l’UE cette semaine.

La Commission a envoyé des lettres à la Belgique, au Danemark, à la Finlande, à l’Allemagne, à la Hongrie et à la Suède pour leur demander de lever les restrictions à leurs frontières conformément à une recommandation sur les voyages que les pays de l’UE ont acceptée au début du mois. Les six pays ont 10 jours pour répondre.

«Nous sommes convaincus que nous trouverons des solutions avec les États membres concernés sans avoir à revenir sur des mesures juridiques, qui peuvent être longues», a déclaré mardi un porte-parole de la Commission.

Lors d’une conférence de presse faisant suite à une réunion vidéo des ministres des Affaires européennes mardi soir, la ministre portugaise des Affaires européennes, Ana Paula Zacarias, a déclaré: «Nous espérons vraiment qu’au cours du Conseil européen, nos dirigeants pourront également discuter de cette question et qu’en est la recommandation. »

Zacarias, dont le pays occupe la présidence tournante du Conseil de l’UE, a reconnu que l’accord contre les restrictions de voyage internes n’était pas obligatoire, mais a ajouté: «Ce sera très important si nous pouvions nous en tenir autant que possible à la recommandation que nous adoptions tous ensemble. »

Les dirigeants de l’UE devraient discuter de la question lors de leur visioconférence jeudi, après que de nouvelles règles aux frontières de plusieurs pays aient perturbé les flux de trafic.

L’Allemagne exige des camionneurs entrant dans le pays en provenance de la République tchèque et de la région autrichienne du Tyrol, étiquetés à haut risque en raison de la présence de mutations, de se pré-enregistrer et de porter la preuve d’un récent test négatif du coronavirus. La Belgique a également interdit les voyages non essentiels au-delà des frontières.

« Pour que le système de voies vertes fonctionne sur le terrain, les travailleurs des transports ne devraient pas être tenus de mettre en quarantaine, et en outre, les tests devraient être l’exception absolue », a déclaré le vice-président de la Commission, Maroš Šefčovič, lors de la conférence de presse.

Il a déclaré que les pays de l’UE devraient éviter les «interdictions générales de voyager» pour les citoyens – comme celle actuellement appliquée par la Belgique – et a déclaré que les pays devraient plutôt opter pour des mesures ciblées: «La quarantaine obligatoire est un outil efficace pour décourager les voyages touristiques, si elle est correctement appliquée. «

Mais le ministre allemand des Affaires européennes, Michael Roth, a défendu mardi la décision de son pays, affirmant que si les règles exercent une «pression massive» sur les régions frontalières, les navetteurs, le transport de marchandises et le marché unique, la santé des gens passe avant tout.

«Nous avons besoin de grandes capacités de test; non pour intimider qui que ce soit, ou pour rendre la mobilité difficile pour quiconque, mais pour protéger nos citoyens », a-t-il déclaré.

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré mardi lors d’une réunion à huis clos de son groupe politique de l’Union chrétienne-démocrate que « nous avons maintenant une troisième vague » et a averti que le nombre de cas pourrait augmenter rapidement si l’Allemagne ne restait pas vigilante, selon un rapport de l’allemand. tous les jours Bild.

Pendant ce temps, alors que d’autres pays réfléchissent à la manière d’ouvrir les voyages – la Grèce, en particulier, fait pression pour que les passeports vaccins soient utilisés pour permettre aux gens de voyager – Šefčovič a réaffirmé que la Commission ne considérait pas, pour l’instant, cela comme une option viable.

Selon l’agence européenne des maladies infectieuses, «il n’y a actuellement aucune preuve qu’une personne vaccinée ne peut pas encore être infectée et transmettre encore la maladie», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de mardi. «Bien sûr, cette position pourrait évoluer à mesure que davantage de preuves deviendraient disponibles.»

«Dans tous les cas, un point doit être clair: être vacciné ne doit pas devenir une condition préalable pour que les citoyens de l’UE exercent leurs droits fondamentaux à la libre circulation. Parce que la libre circulation doit rester possible à condition que les exigences en matière de tests ou de quarantaine soient respectées », a-t-il déclaré.