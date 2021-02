Amnesty International ne considère plus le critique emprisonné du Kremlin, Alexei Navalny, comme un «prisonnier d’opinion» en raison des commentaires qu’il a tenus dans le passé et qui sont qualifiés de plaidoyer pour la haine, a déclaré le groupe.

Amnesty estime cependant toujours que M. Navalny devrait être libéré de prison, qu’il n’a commis aucun crime et qu’il est persécuté pour sa campagne et ses critiques ouvertes à l’encontre du président Vladimir Poutine et de son gouvernement, a-t-il déclaré.

Le politicien de l’opposition russe âgé de 44 ans a été transporté en Allemagne en août dernier pour se remettre d’un empoisonnement presque mortel en Sibérie avec ce que de nombreux pays occidentaux ont qualifié d’agent neurotoxique.

Il a été arrêté à son retour en Russie le mois dernier et condamné à la prison pour des violations de la libération conditionnelle qu’il a qualifiées de tromper. Il passera un peu plus de 2 ans et demi derrière les barreaux. L’Occident a exigé sa libération; La Russie dit que c’est de l’ingérence.

«Amnesty International a pris une décision interne de cesser de faire référence. . . Navalny en tant que prisonnier d’opinion par rapport aux commentaires qu’il a tenus dans le passé », a déclaré le groupe dans un communiqué envoyé à Reuters mercredi.

«Certains de ces commentaires, que Navalny n’a pas publiquement dénoncés, atteignent le seuil du plaidoyer pour la haine, et cela est en contradiction avec la définition d’Amnesty International d’un prisonnier d’opinion», a-t-il ajouté.

Amnesty, qui avait qualifié M. Navalny de «prisonnier d’opinion» le 17 janvier après son arrestation, n’a pas précisé de quels propos il faisait référence et a déclaré ne pas avoir eu connaissance de déclarations similaires faites par lui ces dernières années.

M. Navalny, qui a organisé une campagne ultérieure contre la corruption officielle, a été critiqué pour ses déclarations nationalistes passées contre l’immigration illégale et pour avoir assisté à une marche nationaliste annuelle il y a plusieurs années.

Dans une vidéo de 2007, il a appelé à l’expulsion des migrants pour empêcher la montée de la violence d’extrême droite. «Nous avons le droit d’être [ethnic] Russes en Russie. Et nous défendrons ce droit », a-t-il déclaré dans la vidéo.

M. Navalny n’a pas pu être joint pour commenter car il était en prison. Ses alliés ont protesté contre la décision d’Amnesty sur Twitter.

Alexander Golovach, un avocat du groupe anti-corruption FBK de M. Navalny, a déclaré qu’il renonçait à un statut de «prisonnier d’opinion» antérieur qu’Amnesty lui avait accordé en 2018 pour protester.

Ivan Zhdanov, un allié de Navalny, a déclaré: «la procédure d’attribution et de révocation du statut d’Amnesty International s’est avérée extrêmement honteuse». – Reuters