Les suspensions de Garda atteignent un niveau record

Un nombre record de membres de la Garda ont été suspendus de leurs fonctions l’année dernière en raison d’une série d’allégations, notamment d’inconduite sexuelle; inconduite liée à la drogue, corrompue ou criminelle; et même l’activité des médias sociaux.

Des sources de la Garda ont déclaré que l’approche de la discipline au sein de la force avait changé depuis la nomination du commissaire de la Garda, Drew Harris, en septembre 2018.

Au début de cette année, quelque 73 membres du personnel de la Garda ont été suspendus de leurs fonctions en attendant les résultats de diverses enquêtes les concernant, selon les données publiées en réponse à une demande d’accès à l’information. Cela représentait environ le double du taux de suspensions habituellement en vigueur dans la période précédant la nomination de M. Harris.

Changement de culture

Le siège de la Garda a déclaré que le Bureau de l’éthique et de la culture de la Garda recueillait des données statistiques sur le changement de culture au sein de la force, qui comprenait des données sur les suspensions, les licenciements et les plaintes.

Sur les 73 membres du personnel de la Garda suspendus au 5 janvier, 42 ont été suspendus l’année dernière tandis que 31 suspensions étaient antérieures à l’année dernière et se sont poursuivies jusqu’en 2020.

Parmi les 42 nouvelles suspensions de l’année dernière, 12 étaient liées à des allégations de conduite répréhensible et 12 autres concernaient des actes criminels présumés. Huit des suspensions étaient liées à des pratiques présumées de corruption ou abusives. Il y a eu une suspension pour les allégations relevant de chacune des catégories suivantes: inconduite sexuelle, sites de réseaux sociaux, drogue, intoxication, intimidation, fraude, association inappropriée, inconduite envers un autre membre de la Garda, abus d’autorité et malhonnêteté.

Conduite discriminatoire

Par ailleurs, 205 membres de la Garda ont été jugés l’année dernière pour manquement à la discipline, avec des amendes totalisant 32 655 € qui leur ont été infligées.

L’amende la plus lourde était une somme non spécifiée équivalant à quatre semaines de salaire pour un membre de la Garda reconnu coupable de conduite répréhensible. La deuxième amende la plus élevée était de 3 000 €, également pour conduite répréhensible.

Une amende de 2 500 € a également été infligée pour «mensonge ou prévarication». Gardaí a également été condamné à une amende pour manquement à ses devoirs, conduite criminelle et abus de pouvoir. Les détails des résultats des affaires disciplinaires et des affaires distinctes impliquant des suspensions ont été publiés en réponse à une demande d’accès à l’information.