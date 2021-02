99 excellents plats à emporter et kits repas irlandais

Il semble que nous ne serons pas encore assis dans un restaurant avant un certain temps, c’est donc un redémarrage pour l’entreprise de kits de repas. Après une courte pause de la cuisine, de nombreux chefs sont revenus sur la chaîne de production pour nous apporter une expérience de restauration à la maison. Certains nous apportent une expérience culinaire haut de gamme avec des kits sophistiqués qui nécessitent un peu de compétence et de cheffing, et d’autres ont installé des camions dans des endroits temporaires avec des plats à emporter savoureux.

Donc, ceci est une mise à jour sur ce qui est disponible. Les offres sont vaguement catégorisées, celles qui livrent à l’échelle nationale, ou du moins sur une vaste zone, répertoriées en premier, puis les autres regroupées par type d’expérience culinaire à laquelle vous vous attendez.